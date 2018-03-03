Блеф Газпрома. Почему Россия может сама похоронить Северный поток-2

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Идея нахрапом взять Европу, стращая ее расторжением контракта "Газпрома" с "Нафтогазом" на транзит газа, не сулит ничего хорошего ее авторам.

Решение Стокгольмского арбитража от 28 февраля о том, что российский газовый монополист "Газпром" должен НАК "Нафтогаз" более $4,5 млрд за недопоставленный транзитный газ, в России назвали "странным", "ассиметричным" и основанным на "двойных стандартах" и не придумали ничего лучшего, чем начать очередную "газовую войну", в том числе и против несправедливой, по мнению "Газпрома" Европы.

Уже под вечер 1 марта "Нафтогаз" сообщил, что "Газпром" отказался поставлять газ Украине, несмотря на уже полученную предоплату. Деньги, правда, россияне вернули, тем не менее первый "газовый удар" по Украине был нанесен. В условиях аномально холодного начала весны замерзающие украинцы должны были, по задумке "Газпрома", прочувствовать весь гнев российского энергетического шантажа.

Правда, эффект от этого удара оказался не слишком впечатляющим. В Украине где-то прикрутили вентили, параллельно срочно договорившись о поставках газа из Польши. Так что "ледниковый период" в исполнении россиян получился не слишком убедительным. Однако "Газпром" на этом, разумеется, не остановился, и уже 2 марта председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после решения арбитража продолжение действия контрактов с Украиной "для "Газпрома" экономически нецелесообразно и невыгодно", а потому российский газовый монополист начинает процедуру расторжения действующих контрактов с "Нафтогазом" как на поставки топлива в Украину, так и на его транзит.

Последнее, разумеется, не означает, что "Газпром" закрутит вентиль и Украине, и Европе, а вот немного прикрутить его, чтобы часть европейцев ощутила, чем им грозит столь неуважительное отношение к "Газпрому", и поняла, "кто в доме хозяин", а тем временем начнется процедура расторжения украинских контрактов. Как видим, ничего нового Кремль предложить не сумел. Все та же игра на повышение ставок, все та же попытка запугивания и газового шантажа. К тому же накануне президентских выборов в России нужно особенно старательно поддерживать имидж "вставания с колен" и "показывания всем кузькиной матери" в первую очередь перед российскими избирателями.

Тем не менее в Европе на российский газовый шантаж отреагировали достаточно оперативно и вполне предсказуемо. Еврокомиссия тут же "выразила обеспокоенность" призвала "Газпром" и "Нафтогаз" договориться, учитывая решение Стокгольмского арбитража, и даже предложила возглавить "трехсторонний переговорный процесс между Украиной и Россией, который в прошлом уже доказал свою эффективность в решении спорных вопросов". Какие-то переговоры через некоторое время, конечно, начнутся, и россияне Европу без газа все же не оставят под предлогом, дескать, это же не мы ненадежные партнеры, а украинцы. Но Москва будет педалировать вопрос строительства очередного газопровода в обход Украины - "Северный поток-2", чтобы избавиться от "ненадежного" украинского транзита на пути российского газа в Европу.

Однако такая вот попытка взять Европу нахрапом может иметь эффект полностью противоположный ожидаемому россиянами. На "Северном потоке-2", строительство которого Россия тихой сапой продвигает, вопреки санкциям и войне в Украине, может быть поставлен жирный крест. Пока вопрос получения разрешения на строительство "Северного потока-2", пусть и с бюрократическими проволочками, но продвигается в первую очередь благодаря немецким лоббистам. И все выглядит так, что российский проект все же удастся протолкнуть, если Россия будет достаточно настойчива, последовательна и затратит достаточно времени.

А с назначением новым генеральным секретарем Еврокомиссии Мартина Зельмайра, который известен в качестве достаточно успешного лоббиста "Северного потока-2", шансы россиян протолкнуть свой газопровод заметно возросли. Теперь же, после очередной безумной газовой атаки, естественной реакцией европейцев будет не усиление влияния "Газпрома" на европейские дела, что неминуемо произойдет в случае строительства "Северного потока-2", а наоборот попытка минимизировать зависимость от поставок российских энергоносителей.

А возможностей спрыгнуть с российской газовой иглы с каждым годом все больше и больше. Это и сжиженный газ из США, Катара или откуда-то еще, и газ добытый в самом Евросоюзе, и возобновляемые источники энергии, которые используются все больше и больше, и все развитие энергоэффективных технологий.

Как бы там ни было, а решающее слово в деле "Северного потока-2" останется за Германией. Новое правительство Ангелы Меркель пока лишь в стадии формирования, и в вопросе российского газопровода достаточно осторожно, с одной стороны, непосредственно Германии российский газопровод несет прямую финансовую выгоду, но с другой - чреват политическими осложнениями, в том числе и с соседями по восточной Европе. Да и среди немецких политиков в этом вопросе не наблюдается единодушия. Нынешний российский демарш в этих условиях играет на руку как раз противникам "Северного потока-2" среди германского истеблишмента. Их аргументы о том, что вести дела с сегодняшней Россией, которая не только агрессор и оккупант, но и использует поставки энергоносителей для политического шантажа, будет достаточно сложно опровергнуть.