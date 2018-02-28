Павел Фельгенгауэр: Самая большая российская группировка за всю Сирийскую войну оказалась мусором

Галина ОСТАПОВЕЦ / Деловая столица

Известный российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр рассказал, что произошло с российскими военными в Сирии 7 февраля, о перспективах появления миротворцев на Донбассе, и о том, начнет ли Путин наступление на Украину после чемпионата мира по футболу.

Что произошло в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля?

Произошло боестолкновение между американцами и россиянами. В Дейр-эз-Зор сунулась российская тактическая батальонная группа и очень крупно получила по зубам от американцев. Россияне сделали большую глупость, что полезли ночью. Решительный штурм начали, когда было полностью темно. Может, они рассчитывали, что таким образом смешают карты американцам и те не смогут бить по цели. Не понимали, что американцы в основном воюют ночью. Со стороны американцев был только один легко раненый курд, со стороны россиян - разгромленная тактическая группировка. Это в принципе не поменяло общий расклад сил в театре военных действий в Сирии.

Те, кто планировал эту операцию в российских штабах, явно не понимают возможности американских военных. Такая же тактическая батальонная группа, наводила шорох в 2014-15-ом году против ВСУ, а в Сирии оказалась как мусор. Таких тактических батальонных групп в России много. Да, в Сирии у них не было воздушного прикрытия, но они надеялись, что продвинутся. Хотя на Донбассе воздушного прикрытия у них тоже нет, но они сумели устроить Иловайск и Дебальцево. А в Сирии против американцев оказалось, что это все не работает.

Reuters написал, что количество погибших российских наемников может составить около 300 человек. Это объективные цифры?

Сколько там погибло - сказать нельзя, поскольку непонятно извлекли ли с поля боя все труппы. Поле боя же осталось за противником, поэтому я не берусь судить. Есть разные сведения - от нескольких десятков погибших до несколько сотен. Успели ли вынести всех раненых. Каких-то вынесли, но всех ли - тоже неясно. Одна рота, которая дальше выдвинулась, попала под массированный огонь. Разбита бронетехника, машины, где тоже были люди. Кого-то в клочья разорвало, кто-то сгорел. Но тактическая батальонная группа была разбита.

Это была целенаправленная операция россиян по захвату американской базы?

Россияне, наверное, знали, поскольку американцы им об этом сообщали. Там была большая группировка. Обычно они действуют небольшими группами и ударными соединениями, а тут собрали самую большую группировку за всю сирийскую войну. Среди россиян были украинцы, арабы, иранцы, у которых свои счеты с американцами - смешанная группировка. Асад в этом не участвовал. Таким образом, хотели быстро наступать, чтобы смешаться с курдами и американцами, чтобы те не смогли применить средства воздушного нападения. Но не получилось.

Американский командир действовал очень грамотно, обозначил свой передний край. Его люди и курды создали цепь и вступили в огневой контакт, чтобы средства воздушного нападения и артиллерия знали точные координаты зоны, где можно свободно стрелять. Приготовили также истребители F-22 на случай, если вмешается российская авиация, но та вмешиваться не решилась.

Официально Москва не признает свое поражение.

Да, молчат, как в рот воды набрали. Но на самом деле эта история произвела серьезное потрясение в Кремле и в Генштабе. Оказалось, что довольно хорошо подготовленная вооруженная тактическая батальонная группа не работает против американцев в Сирии. Значит, надо что-то менять. Оказалось, что российские вооруженные силы технически отстают от американцев. Теперь надо очень многое объяснять Путину, почему так получилось.

Какой вообще была цель операции российских военных?

Думаю, хотели взять в плен американцев. Мол, сирийские ополченцы взяли в плен американцев и убили их. Это должно было произвести серьезное впечатление на Ближнем Востоке, а главное - в самой Америке. В истории уже были такие примеры. В Бейруте в 83-ом взорвали американскую казарму (погиб 241 американский военнослужащий. - ред), после чего американцы вынуждены были уйти из Ливана. В 93-ом году американский спецназ потерпел большие потери в Могадишо. Погибли 19 человек, из-за чего американцы под влиянием общественного мнения тоже ушли из Сомали.

Россияне очень хотели, чтобы американцы в этот раз ушли из Сирии, но не понимали, что такое американское массированное применение высокоточного оружия в ночное время.

Сообщения некоторых источников указывают, что кроме этих наемников-контрактников в этой операции были задействованы и российские спецназовцы. Но похоже они отошли и были за спиной у первых, чтобы потом разбираться с американским спецназом. Но не получилось, вместо этого - гора трупов и главное - довольно серьезное тактическое поражение.

Кто мог отдать приказ?

Я не знаю. За этим вряд ли стоял Дамаск. Тот сейчас с курдами пытается наладить отношения. Говорили, что россиян могли нанять какие-то местные бизнесмены, но это тоже не так. Думаю, за этим стоят российские или иранские власти.

Российских наемников контролирует российский олигарх Евгений Пригожин. Друг Путина, кстати. Могли его поставить в известность?

Действительно Пригожин покровительствует наемникам, связан как-то с Шойгу. Но ставили ли в известность Путина конкретно по бою в Дейр-эз-Зором - не могу сказать.

Россияне восхваляют мощь своей армии, а тут оказалось все наоборот...

То, что годится на Донбассе - не очень годится против американцев. Не было прикрытия с воздуха, не было системы РЭБ, транспортных самолетов, летающих батарей. А у американцев были. Но если бы все это было у русских - американцам пришлось бы их вырубать и сбивать. Между российской и американской армиями действительно технологический разрыв.

Касательно операции в Сирии, то с одной стороны у нас была маленькая тактическая батальонная группа с тяжелым вооружением, танками, бронетехникой, система залпового огня, гаубицы, минометы, а у американцев были пару десятков спецназовцев и курды, местное ополчение, у которых ничего не было, кроме легкого вооружения.

Американцы уступали в численности в несколько раз и при этом без потерь разгромили вооруженную тактическую батальонную группу. А такие группы - это основа современных российских вооруженных сил. Получается, что против таких западных сил нам воевать сложно и такую группу, основу наших войск, можно быстро уничтожить массированным применением высокоточного оружия. Все это посылает не очень хороший сигнал, что российские генералы не очень понимают американские возможности. Будут теперь пересматривать.

Операция в Сирии продолжается, несмотря на то, что Путин дважды объявлял о выводе российской армии. Выходит, россияне будут воевать дальше?

Основная цель - закрепиться на Сирийском побережье. Эта цель, вроде достигнута, но одновременно есть более амбициозные цели. Например, оттянуть Турцию от американцев и вообще вытеснить их в какой-то мере из Ближнего Востока, если получится. Что из этого выйдет - еще не ясно. А в Сирии, конечно, боевые действия будут продолжаться - это понятно.

Что будет с Донбассом? У россиян хватит сил воевать на два фронта?

Есть много разговоров, что война начнется с дня на день. Но наверное нет, хотя разговоров об этом в российской прессе и комментариях - много. Во-первых, выборы, а во-вторых, в июле в России пройдет футбольный чемпионат. Власти не нужны конфронтации, которые могут привести к политическим конфликтам с Западом.

А вот что будет в августе - не знаю. Август - оптимальный месяц по климатическим условиям для боевых действий.

Курт Волкер подтвердил, что Украину могут допустить на американский рынок вооружений. Это не остановит намерения россиян?

Ну, американцы будут Украине что-то продавать, что-то дарить, - это не очень приятно. Но пока это носит не настолько серьезный характер, чтобы изменить соотношение сил. Во всяком случае, если на Донбассе ничего не начнется, а скорее всего, нет, тогда можно надеется, что до конца июля и августа все будет примерно на том же уровне. В России до сих пор надеются, что Украина - это несостоятельное государство, которое само развалится. Мол, не надо рисковать и устраивать танковый прорыв к Днепру.

Сейчас больше рисков очагов войны на ближневосточном направлении. Особенно в Сирии, где воюют американцы и русские. Две ядерные сверхдержавы одновременно принимают участие в боевых действиях. Они еще не против друг друга на прямую, но уже почти. Есть риск, что могут произойти российско-американские военные стычки. Это в свою очередь может привести к эскалации, распространению этого конфликта, в том числе и на Европу и Черноморский бассейн. Теперь самое опасное место в мире - это Сирия.

Россия постоянно угрожает своей красной кнопкой. Верите, что Путин на это способен?

Это называется ядерным сдерживанием. Будет оно применено или нет ядерными странами - еще непонятно. Пока удавалось этого избежать.

Но это билет в один конец, разве нет?

По-разному может быть.

В этом году на Донбассе может появиться миротворческий контингент ООН?

Нет, потому что нет консенсуса о том, что он там должен делать. Для России это неприемлемо. Я не вижу сейчас оснований, чтобы Россия закрыла этот конфликт, отказалась от Украины в стратегическом смысле, ушла и отдала Донбасс.

Сейчас это невероятно, так что и миротворцам там делать нечего, поскольку там нет мира.

"Исламское государство уже уничтожено?



Государством оно больше не является. Халифат как квазиструктура в одно время занимал большие территории, организовал госструктуры по сбору налогов, судебную систему, полицию. Туда входила половина Ирака и половина Сирии. Все это сейчас разбито, города, которые контролировали, потеряны, как и территория.

Теперь ИГИЛ вернулся туда, где был в 12-13-ом году, но не исчез. Ресурсов на создание чего-то большего у них нет. Тем более американцы высокоточным оружием смогли разрушить их казначейство, где хранились большие запасы наличных долларов. Что-то у них осталось, вот они продолжают существовать как партизанское подполье.



Павел Фельгенгауэр, 66 лет, российский журналист и военный обозреватель

По образованию биолог, выпускник биологического факультета МГУ.

В качестве научного сотрудника Института биологии развития АН СССР занимался молекулярной биологией.

После распада СССР ушел в журналистику. Работал штатным военным обозревателем в российских "Независимой газете", "Сегодня".

C 1999 г., не являясь штатным сотрудником каких-либо СМИ, выступает как независимый военный обозреватель и аналитик.

Публикуется в газетах Moscow Times, "Новая газета", делает передачи для радиостанции "Эхо Москвы".

