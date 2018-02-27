Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд

Самопровозглашенный создатель криптовалюты Bitcoin австралиец Крейг Райт (Craig Wright) обвиняется в незаконном завладении биткойнами на сумму свыше $5 млрд и другими активами, принадлежащими эксперту по кибербезопасности.

В конце 2015 года Райт всколыхнул Bitcoin-сообщество своим заявлением о том, что он и есть тот самый создатель биткойна Сатоши Накамото. Австралиец «раскрыл свою вторую личность», выступая по Skype перед ничего не подозревавшей публикой на конференции инвесторов Bitcoin в Лас-Вегасе. У многих экспертов правдивость заявления Райта вызвало большие сомнения, однако предоставить стопроцентные доказательства ложности (равно как и достоверности) этого «признания» никому так и не удалось.

Как сообщает Bloomberg, Райт подделал договоры и подписи с целью заявить свое право на биткойны, добытые его коллегой Дэйвом Клейманом (Dave Kleiman), умершем в 2013 году. Соответствующий иск в суд Флориды был подан против Райта братом умершего.

Согласно утверждениям семьи Клеймана, ей принадлежат биткойны на сумму свыше $1 млрд, а также права на разрабатывавшиеся им при жизни технологии блокчейна, стоимость которых превышает $5 млрд. По словам адвоката семьи, Райт подделал договоры, согласно которым Клейман якобы передал ему и/или подконтрольным ему компаниям свои активы. «Крейг составил контракты задним числом и подделал на них подпись Дэйва», - говорится в исковом заявлении.

Как заявляют истцы, австралиец не выполнял свои обязательства перед Клейманом и незаконно наживался за его счет.

В 2011 году Райт и Клейман создали во Флориде компанию W&K Info Defense Research LLC, занимавшуюся вопросами кибербезопасности, сообщается в заявлении. До этого они оба занимались разработкой биткойна и активно майнили криптовалюту. На момент смерти Клеймана в их распоряжении находилось 1,1 млн биткойнов и трастовые фонды в Сингапуре, Великобритании и на Сейшельских островах.

Брат умершего разработчика предоставил суду предполагаемую переписку между ним и Райтом, доказывающую, что во владении Райта находятся 300 тыс. принадлежавших Клейману биткойнов.