Тунисский залет. Зачем Путин вмешивается в войну в Ливии

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Ничего, кроме такого же хаоса, как в Сирии, российские войска в эту страну, брошенную в свое время американцами в критический момент и не справившуюся с вызовом суверенитета, не принесут.

На днях власти Туниса задержали в своем порту судно с военной техникой и амуницией. Первыми об этом сообщили Maritime Bulletin ("Морской бюллетень") и агентство Agenzia Nova. По данным Maritime Bulletin, судно Ural ("Урал") под флагом Панамы направлялось в Камерун. Оператор корабля -турецкая компания Akdeniz Roro. В тунисский порт Сфакс корабль прибыл на ремонт - по версии российского посольства в изложении ТАСС, судно попало в шторм и запросило заход в тунисский порт. При осмотре таможня обнаружила 24 контейнера с БМП, бульдозерами, униформой, рациями и оборудованием спутниковой связи.

Агентство утверждает, что власти республики, естественно, решили проверить экипаж судна на причастность к терроризму. При этом Maritime Bulletin называет маршрут Ural странным: судно пересекло Ионическое море, чего не требуется, если идти в Камерун, затем подошло к побережью Ливии, а после отправилось в Сфакс. Agenzia Nova также пишет, что такой маршрут вызвал подозрение в Тунисе.

Позже выяснилось, опять-таки по сведениям от российских дипломатов, что загадочный грузовик вышел из черноморского порта Новороссийск. Однако те же дипломаты заявили, что 20 февраля тунисские власти не допустили их на борт судна, хотя, как они утверждают, российских граждан на нем нет. Дальше версия начала уточняться: "Судно, принадлежащее турецкой компании Akdeniz Roro, направлялось из Новороссийска в камерунский порт Дуала с грузом, предназначенным для властей Центрально-Африканской Республики", - приводит агентство слова представителя российской дипмиссии. А вот "ситуация с судном", оказывается, "не совсем такая", как она описана в "Морском бюллетене".

Эти странности предсказуемы. В связи с этим упоминается, что в январе африканский сухогруз протаранил шедший в Сирию российский военный корабль "Ямал". Это судно ранее неоднократно доставляло в Сирийскую Арабскую Республику грузы, в том числе боеприпасы.

Поэтому маневры у ливийских берегов "турецкого судна", вышедшего из российского порта, возбудили естественные подозрения: в Ливии, стране, преимущественно и состоящей - в демографическом смысле - из одного побережья, продолжается гражданская война. Неоднократно за последние два года мелькала сложно проверяемая информация о нарастающем присутствии в стране российских то ли военнослужащих, то ли частных военных компаний. Тем более трудно проверяемая, поскольку официально таких компаний не существует. А есть, к примеру, фирма "Европолис", имеющая отношение к ставшему фаворитом американских СМИ и прокуратуры повару-военачальнику Евгению Пригожину, отдававшему приказы соединениям батальонного уровня по захвату на территории Сирии промышленных объектов. Но она нанимает строителей, сантехников, электриков на работу за рубежом. Почему обязательно в Сирию? Почему не в нейтральную Финляндию, благо туда из Питера недалеко?

Правда, в Финляндии Путин пока не может, да и не хочет разжигать гражданскую войну, а вот в Ливии Кремль давно ставит на одну из сторон - генерала Халифу Хафтара. Учитывая, что поставки оружия в Ливию незаконны, секретность такой контрабандной миссии очевидна, но вот беда, экономия или злоупотребления в цепочке подрядчиков, зафрахтовавших старенькое судно, привели к такому конфузу. Турецкая, сравнительно дружественная (хотя рядом, в сирийском Африне, банды Асада и Путина стреляют в турок, прячущихся за местными гибридными отрядами, причем обеим сторонам, в разной степени, достается от курдов) компания, панамский флаг, замысловатый официальный маршрут.

Но поможет ли эта маскировка обмануть правительство первой и успешной революции "арабской весны", а также его болезненно внимательных французских и американских партнеров?

По мнению тунисских силовиков, оружие предназначалось для незаконных вооруженных формирований, и теперь делом занимается антитеррористическое подразделение минюста. Там считают, что перевозимое этим флагманом флота "ихтамнетов" оборудование и военная техника предназначены ни много ни мало для создания военного лагеря. Отмечается, что экипаж судна задержан, однако его национальный состав не озвучивается.

Но здесь следует вернуться на год назад.

В марте 2017 г. агентство Reuters со ссылкой на инсайдерские источники из США и Египта сообщило, что Россия разместила небольшую группу сил специального назначения в Египте, рядом с ливийской границей. Речь (об этом писала "ДС") шла об авиабазе Сиди Баррани. Также были замечены российские транспортник и большой беспилотник. Численность группы составляла 22 человека.

В начале февраля эта же группа была замечена на другой египетской базе - в городе Мерса-Матрух. Собеседники агентства предположили, что россияне отправлены в Египет для поддержки ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара, так называемого верховного главнокомандующего вооруженными силами Ливии. На него, с переменным успехом воюющего с "Бригадами обороны Бенгази" за контроль над нефтеналивными терминалами, в Кремле, по-видимому, сделали ставку. Правда, официальная Москва придерживалась линии на отрицание своего присутствия в Ливии, поражение в которой в дни "арабской весны" больно ударило по самолюбию Путина и мотивировало его форсировать свое возвращение в президентское кресло.

Ближневосточные СМИ не исключают возможность того, что оружие на борту Ural предназначалось Ливии, какому-то дружественному России полевому командиру, тому, кто посещал авианосец "Адмирал Кузнецов", - предполагает главный редактор "Морского бюллетеня" Михаил Войтенко.

Этому описанию соответствует Хафтар. Он оппонирует главе правительства национального единства Файезу Сараджу, которого поддерживает Запад и мировое сообщество.

Ранее, в 2016 г., Хафтар дважды приезжал с визитом в Москву, публично встретившись с министром обороны Сергеем Шойгу, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В январе 2017 г., продвигаясь на юг Ливии, силы Хафтара столкнулись с силами, лояльными правительству национального единства, которое Хафтар не признает. Вскоре после этого, в августе 2017 г., он провел новые переговоры с Лавровым и Шойгу по поводу военной помощи со стороны РФ.

Но зачем Москве третья война подряд? Да еще в условиях нарастающего напряжения на афгано-таджикской границе и Дальнем Востоке?

В Сирию Путин вторгался по четырем причинам. Это, во-первых, отвлечение внимания плебса от похожего на поражение России тупика на Донбассе.

Во-вторых, запугивание Запада повышением милитаристских ставок и стимулирование исхода мигрантов с Ближнего Востока в ЕС.

В-третьих, это "монархический" принцип цепляния за Асада.

Наконец, в-четвертых, экономический выигрыш для своих придворных, таких как Сечин или Пригожин, с параллельной комфортной утилизацией "ополченцев".

Но Ливия?

Нагнетание цены на нефть? Продолжение повышения ставок после того, как генеральские штаны "анпиратора" с таким треском лопнули на берегах Евфрата? Или опять нажива для царедворцев и необходимость чем-то занять беспокойных вояк? Банальная месть за эпическое падение Каддафи? Или просто некоторая инерция? Поодиночке все эти причины не играют, поскольку, к примеру, от Сирии - в условиях очередного геноцида россиянами и иранцами населения пригорода Дамаска, Восточной Гуты - внимание уже никак не отвлечь. Тем более что 25 февраля в Тартус вошел российский большой десантный корабль "Азов". Возможно, с новыми подразделениями "отпускников", которых отправят на штурм истекающей кровью, как когда-то Алеппо, Восточной Гуты.

Между тем санкции продолжают ужесточаться по другим мотивам и направлениям. А влияние ливийского нефтепромысла на мировые цены сегодня мизерное. Но можно обратить внимание на то, что незадолго до нового года, 17 декабря, Хафтар выступил со специальным заявлением, в котором сообщил, что все усилия по политическому разрешению кризиса в Ливии потерпели неудачу и теперь пришло время армии определить будущее страны. Правда, в Ливии нет правительства с полноценной легитимностью, она распалась на города со своими ополчениями, племенные группировки, банды и франшизы Исламского государства и "Аль-Каиды".

Ничего, кроме такого же хаоса, как в Сирии, российские войска в эту страну не принесут. Но, возможно, кровавый хаос с возможностью немного подзаработать и округлить политический и информационный капиталец и составляет миссию путинской России на самых дальних африканских подступах? Удивляться уже ничему не приходится, но растянутость фронта этой кремлевской пародии на походы Батыя уже слишком явная.

Следует, впрочем, при всем сочувствии к народам этих стран, павших жертвой инфантильности западных элит, отметить: чем глубже увязнет Россия в Сирии и, потенциально, в Ливии, тем легче будет украинцам держать свой фронт и выбивать врага с захваченных им территорий. И все же случай ли, халтура ли, или наблюдательность тунисских пограничников и их союзников - это шанс минимизировать ущерб и количество смертей, которые Москва несет на Большой Ближний Восток. И новый, годный повод "впежить", как выражался ныне опальный Владимир Якунин в телефонных разговорах с подельниками, Москве еще санкций. Так что ловись "Урал" большой и маленький, а уж вылетевшие, небось, в Тунис американские дознаватели вытрясут из замаскированных российских лазутчиков достаточно новой и интересной информации о преступлениях мирового террориста номер один.