Обвинения против главы Банка Латвии в коррупции могут иметь не московскую, а вашингтонскую прописку

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Латвию снова трясет от масштабного коррупционного скандала в финансовом секторе. И дело не в так называемых "деньгах Януковича", хотя в некоторых смыслах близко к ним, а в деньгах россиян.

В 2014 г. всем известный Laundromat, "пакет" расследований отмывания средств во многих странах мира, показал, что из России через латвийские банки в период с 2010 по 2014 гг. были переправлены $20 млрд на Запад, например в немецкий Deutsche Bank.

В 2017 г. был проведен аудит и три банка были оштрафованы регуляторами Латвии на 640 тыс. евро, а еще через неделю уже Франция выписала штраф еще одному латвийскому банку Rietumu на 80 млн евро из-за отмывания средств. Не остались в стороне и США, которые на прошлой неделе обвинили одно из крупнейших банковских учреждений Латвии - ABLV - в том, что оно "институционализировало отмывание денег". А Европейский Центробанк, из страха перед "грязными деньгами", 19 февраля ограничил операции ABLV. Кстати, то, что американский Минфин включился в игру, очень занятно, но о роли США подробнее будет ниже.

Что же касается нового и несколько сюрреалистичного скандала, то все вышеупомянутые события происходили на глазах у главы Банка Латвии Илмара Римшевича, и как раз эту особу Рига может "поблагодарить" за пристальное внимание партнеров к банковскому сектору страны. А еще - владельца Norvik Banka - российского олигарха с американским паспортом Григория Гусельникова.

Наряду с другими акционерами он подал иск в Международный центр рассмотрения инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) на группу чиновников Латвии. Это экс-администратор Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора, чье имя в 39-страничном иске не приводится. Но сообщается, что они требовали взятки от банков, а давление оказывали посредством Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), которой руководит Питерс Путиньш, назначенный Римшевичем. С ним же он работал и в Центробанке. И если в иске глава Банка Латвии не упоминается, то эту карту на стол Гусельников выложил в своем интервью Associated Press. Он не только сообщил, что Римшевич регулярно склонял Norvik Banka к "сотрудничеству" (так, по словам россиянина, называли взятки) с 2015 г., но вывалил на стол журналистам информагентства целую корзину грязного белья.

История Гусельникова

По словам российского банкира, с Римшевичем он встретился в 2015 г. после знакомства с Рейнарсом Кокинсом, хорошо осведомленным об особенностях латвийской политико-финансовой кухни. Встреча прошла на вилле под Ригой, и именно этой спорной фотографией сейчас Гусельников кошмарит латвийские власти. В общем, на вилле Римшевич якобы сказал, что поможет россиянину, и ушел, а Кокинс обозначил на листке бумаги цену "сотрудничества" - 100 тыс. евро в месяц.

Россиянин заверяет, что платить отказался, но Кокинс и Римшевич продолжили "доставать" его. Причем их ухищрения, исходя из рассказа владельца Norvik Banka, порой выглядели комично. Например, через год брат позвал Гусельникова на день рождения "нового друга" - Кокинса. И тот, не мудрствуя лукаво, снова заговорил о сотрудничестве. Когда не удалось договориться по-хорошему, финрегулятор начал вставлять палки различной длины в колеса банка. В общем, опять-таки если верить словам россиянина, терпение у него лопнуло, и он подал в суд.

Российские следы

Но есть еще одно но. Гусельников - не единственная ниточка из Латвии в Россию. По его же словам, Римшевич с Кокинсом требовали и взяток, и "стирки" денег. К примеру, провести транзакцию из РФ в размере $100 млн и даже взять сотую часть от этой суммы в качестве оплаты услуг. Передача средств должна была быть организована бывшим партнером Кокинса по бизнесу - неким Германом Милушом. Если оглянуться лет на 13 назад, то господин Милуш прекратит быть "неким".

Дело в том, что он уже фигурировал в громком скандале о взяточничестве в 2006 г., получившем название "Юрмалагейт". 12 марта того года телеканал De fakto опубликовал записи телефонных разговоров группы лиц, среди которых был бизнесмен Милуш, министр сообщений Айнар Шлесерс и экс-премьер Андрис Шкеле. Они обсуждали взятки депутатам Юрмалы, чтобы те поддержали на пост мэра члена Первой партии Юриса Хлевицкиса. За материальную часть отвечал Милуш.

Как ни отпирались фигуранты скандала, но Хлевицкис в 2007 г. попал в тюрьму на пять лет. Осудили и Милуша, но он скрылся в России, перед этим, 15 января, засветившись в Эстонии. 23 апреля угодил в базу Интерпола. А 3 августа прошлого года бизнесмен с российским паспортом снова появился на сцене - на этот раз в аэропорту Ларнаки (Кипр), куда прибыл из Москвы. Как известно, российские "кошельки" питают к Кипру особые теплые чувства, и ряд банков и оффшоров на острове уже "вляпались" в американское расследование по вмешательству россиян в выборы президента США.

В общем, Милуша задержали, и начался суд. Однако бизнесмен снова улизнул в РФ, не явившись на очередное заседание 22 сентября. И снова объявлен в розыск. Теперь он всплывает в рассказе Гусельникова как человек, не только сующий взятки латвийским политикам, но и занимающийся переводом крупных сумм из России. Вполне вероятно, что в рамках попыток кремлевцев застраховать свои деньги от санкций, легализовав их на Западе, используя, в частности, и латвийские банки как перевалочные пункты.

Вернемся к Римшевичу с Кокинсом. Оба частенько заезжали в Россию. Например, Кокинс с 2010 г. бывал в РФ практически каждый месяц, порой лишь по несколько часов. И перед бегством Милуша от кипрской Фемиды тоже. Римшевич за последние восемь лет в Россию приезжал восемь раз. После аннексии Крыма - через Беларусь.

Агентство также отмечает, что в 2010 г. глава Банка Латвии побывал в РФ, вероятно, на охоте. Вместе с ним там был замечен и глава Научно-исследовательского института прикладных информационных технологий (!) Дмитрий Пильщиков, чьим боссом является верный путинец - руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов. Однако фото, опубликованное Associated Press, как отмечалось выше, вызвало споры.

А что Латвия?

Латвийское минобороны заподозрило массированную информационную кампанию, направленную против страны, подобную той, которая проходила в США, Франции, Германии.

Во-первых, охотничья фотография. Минобороны, пишет Delfi, отметило: во время проверки фотографии в базе данных международного фотоагентства Scanpix сделан вывод, что снимок размещен там 19 февраля 2018 г., а не в 2010-м, когда, как утверждается, была сделана фотография. Во-вторых, в оборонном ведомстве обратили внимание на распространение новости и снимка на сайтах, не писавших никогда о Латвии: India Everyday, Idaho Press, The North Platte Telegraph, Conservative Angle, The Fresno Bee, Last Minute Christmas. Таким образом, подчеркивают в Минобороны Латвии, очень быстро информация продвигается в поисковиках. Что ж. Приведенные факты выглядят убедительно. И информационная кампания на самом деле имеет место быть. Но продуцироваться может не из России, на что намекнули в Риге, вспомнив о Трампе и Макроне, а как раз с другой стороны Атлантики.

Исключить из уравнения

Чтобы объяснить причастность Вашингтона, нужно упомянуть экс-генсека НАТО, ныне внештатного советника президента Украины Андерса Фог Расмуссена. Как уже писала "ДС", он в конце января стал замглавы совета того самого Norvik Banka. Сказать, что трудоустройство Расмуссена в банке российского олигарха Гусельникова произвело эффект разорвавшейся бомбы, - значит, ничего не сказать. К банку и самому Гусельникову сразу же было приковано внимание. И, не дав пирогу остыть, россиянин делает следующий шаг в балтийской стране. В результате его банк де-факто оказывается впереди Латвии всей в деле борьбы с коррупцией.

Вообще, это кажется презабавнейшей пиар-кампанией по следующему списку, в котором сам Гусельников ставит галочки: Нанять уважаемую на Западе персону с высоким кредитом доверия - check! Внимание к банку привлечено - check! Подать в суд на высокопоставленного чиновника из Центробанка Латвии - check! Наблюдать, как этого человека с доступом к гостайне Латвии, НАТО и ЕС, отстраняют от должности, в офисе и дома проводятся обыски - check! Подогреть интерес, сообщив имя чиновника в интервью влиятельному СМИ - check! Итог: ЕЦБ еще больше прозревает, осознавая, как нефтедоллары россиян просачиваются на Запад.

Но зачем это Гусельникову? Судя по всему, он явно пытается выкарабкаться из-под удара американцев по финансовым схемам Москвы. Гусельникова нет в публичной части Кремлевского доклада, но он, возможно, фигурирует в секретной. А может, нет его и там - как раз по той причине, что он согласился поучаствовать в разоблачении нечистых на руку европейцев, помогающих легализировать деньги россиян в Европе. И да, "Кремлевский доклад" и вся нынешняя бурная деятельность США занимают ключевое место в этой истории. Она показывает масштаб кампании Вашингтона по затыканию дыр в финансовом заборе между ЕС и Россией, через которые пролезают и бегут в западные банки гонцы с набитыми чемоданами.

Также примечательно и то, насколько остаются уязвимыми к коррупции европейские финансовые институты. Ведь даже в Латвию, чей индекс восприятия коррупции достаточно высок и растет все эти годы - 57 пунктов из 100 в 2016 г. (100 - вообще нет коррупции; у Украины - 29 пунктов), может пролезть этот червь взяточничества. Причем даже в самые высокие кабинеты.