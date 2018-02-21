Информационный Перл-Харбор. Чем доклад Мюллера опасен для России

Сергей ИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Доклад Мюллера резко уменьшил вероятность отмены или смягчения санкций и снижения объемов военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия добилась чрезвычайного успеха в подрыве политического ландшафта Соединенных Штатов путем вмешательства в выборы 2016 г. Нынешний хозяин Овального кабинета заявил: "Целью России было создать раздор, хаос и подорвать США".

Эти слова можно трактовать как вынужденное согласие с результатами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, представленными в минувшую пятницу. Впрочем, Трамп продолжает упорствовать в его критике - тем более что Мюллеру не удалось установить факт сговора с россиянами работников президентского избирательного штаба. Не установлено и то, что российское вмешательство действительно предопределило результат выборов, хотя факт российского вмешательства в них доказан. И ввиду этого вмешательства Мюллер представил официальные обвинения против 13 граждан России и трех российских компаний.

Что бы ни говорил президент, реакция американского истеблишмента на доклад Мюллера оказалась более чем серьезной. Замгенпрокурора США Род Розенстайн заверил, что будет добиваться экстрадиции всех россиян, фигурирующих в докладе Мюллера. "Мы будем следовать обычным процедурам, добиваясь сотрудничества", - заявил он.

В чем конкретно обвиняют россиян?

Законодательство США запрещает иностранным гражданам влиять на политическую систему без предварительной регистрации в качестве иностранного агента. Иностранцам также запрещено, притом уже безо всяких вариантов, воздействовать на выборы как непосредственно, так и через третьих лиц, пусть даже и граждан США, финансируя их акции. Незаконны, разумеется, сообщения ложных сведений о себе и о цели въезда в США при получении визы. Естественно, что караются также мошеннические действия, в частности, попытка выдать себя с корыстными целями за другое лицо.

Обвиненные россияне, действуя умышленно, как организованная группировка, в больших масштабах и в течение продолжительного времени, начиная как минимум с 2014 г., а возможно, и ранее, воздействовали при помощи соцсетей на общественное мнение США, выдавая себя за американских граждан. Их деятельность уложилась в восемь статей Уголовного кодекса. В кратком пересказе она охарактеризована как осуществление вмешательства в политические и избирательные процессы США без выявления его российской принадлежности. "Ответчики, - говорится в докладе, - вступили в сговор с целью свести на нет законные функции правительства Соединенных Штатов посредством мошенничества и обмана, в том числе путем внесения расходов в президентскую избирательную кампанию 2016 года без надлежащего раскрытия информации". Уклонение от регистрации в качестве иностранных агентов, незаконная политическая деятельность в США и получение виз мошенническим путем складываются в картину заговора с целью отстранения законной, то есть избранной по воле американского народа, власти Соединенных Штатов. К таким заговорам в США относятся очень серьезно.

Масштабы деятельности, подробно описанной в докладе, впечатляют, особенно при сопоставлении со сравнительно скромным бюджетом в $1,25 млн в месяц. Речь шла о сотнях тысяч граждан США, вовлеченных в контролируемые россиянами группы на FB и в других соцсетях, о тысячах единиц оригинального контента в неделю и десятках миллионов просмотров, не считая перепостов. Целью кампании было выявление и консолидация потенциально протестных и конфликтных групп в американском обществе и их активизация. Взгляды, бытующие в этих группах, россиян не интересовали. Годились все, кого можно было подвигнуть на деструктивное поведение.

Изощренность разработок и воздействий, а также наглость исполнителей, не сомневавшихся в своей безнаказанности, тоже производят сильное впечатление. По смыслу доклада понятно, что речь идет только о части воздействий и части финансовых потоков, и что очень многое в поле зрения расследователей не попало и, вероятно, уже не попадет. Утверждения российской стороны о том, что, мол, "им не представили ни одного факта", рассчитаны на тех, кто доклад не читал и не прочтет. Фактов там выше крыши, притом увязанных в единое целое, с указанием счетов, дат, фамилий, с описанием акций и прочей конкретикой.

Единственное, что не выглядит бесспорным, - это попытка обеспечить победу Трампа. Поддержка Трампа имела место, но она носила скорее технический характер. Здесь можно согласиться с вице-президентом Facebook по рекламе Робом Голдманом, по мнению которого "главной целью российской пропаганды и попыток дезинформации было расколоть Америку, используя наши же основы права вроде свободы слова и социальных сетей против нас". "Это посеяло страх и вражду в рядах американцев, - констатирует Голдман. - Все это прекрасно работает. Сейчас мы довольно разобщены как нация". Поддержка Трампа в общей логике этой схемы выглядит скорее как поддержка Кремлем фигуры, способной в наибольшей степени поспособствовать такому расколу, чем как продвижение своего агента влияния.

С одной стороны, это, вероятно, вызвало вздох облегчения в Белом доме. С другой, означает, что проблема серьезнее, чем казалась вначале. Речь идет не о случайном стечении обстоятельств, когда в кресло президента прорвался человек, аффилированный с Кремлем. Конечно, такой прорыв был бы неприятен и унизителен для США, но вместе с тем и не особо опасен. Система федеральной власти обладает большим запасом прочности и способна надежно и быстро изолировать президента от сторонних воздействий. По этой причине вопрос о связях Трампа с Кремлем хотя и не снят с повестки дня, но и не является национальной проблемой №1. Зато доказанная информационная война с целью разрушения всей общественной системы США и внесения в нее хаоса и раздора - серьезный повод для беспокойства. Операцию, вскрытую в докладе Мюллера, называют "информационным Перл-Харбором", а это серьезное сравнение и повод к жестким ответным действиям. С учетом же возможностей США никакой симметрии не будет, а будет простое сдувание обнаглевшего режима в Кремле, и никакой ядерный зонтик его не спасет. Кроме того, все указывает на то, что аналогичные операции Россия проводила и проводит и в других развитых странах.

Зачем ей это, я уже писал, и не раз, например, здесь. Российские верхи, будучи реликтами уходящей эпохи, пытаются расшатать базовые ценности демократии, чтобы ввергнуть мир в неофеодализм и этим продлить свое существование. В этом стремлении у них есть немало могущественных союзников.

"Где ваши доказательства?"

Будучи пойманы за руку, в Кремле ожидаемо включили дурака, говоря во-первых, об "отсутствии фактов", во-вторых - пытаясь представить всю историю в качестве самодеятельности частных лиц, в третьих - как неполитическую деятельность, мол, какие-то не в меру предприимчивые и нестандартно мыслящие бизнесмены через свои структуры формировали целевые группы для коммерческой рекламы. В числе других аргументов высказывается и то, что в США есть свобода слова, и, распространяя в сети какие угодно мнения, фигуранты дела ничего не нарушили.

Для оправдания провала был подтянут и основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, который и продвигает версию о строительстве коммерческой рекламной сети. Если у кого-то оставались сомнения в том, чьим инструментом является профессиональный разоблачитель, то сейчас, вероятно, они отпали окончательно.

Поскольку Россия строит свою защиту на том, что схемы, фигурирующие в докладе Мюллера, были не государственной инициативой, а частной самодеятельностью, а также с учетом персоналий списка, выдача обвиняемых США исключена, и даже допрос их американскими следователями на российской территории маловероятен. Это означает приятные бонусы, причем в неожиданных областях. Так, Центральный банк России вдруг заявил о запуске собственного сервиса по передаче финансовых сообщений (СПФС), "к которому смогут подключиться иностранные банки и компании из стран Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС)" и который якобы почти так же хорош, как SWIFT. В рамках этой логики можно ждать и заявления о том, что монетный двор России освоил выпуск долларов, которые нисколько не хуже американских и при этом значительно дешевле.

К числу опосредованных ответов на обвинения и попыток подвести теоретическую базу под российскую антизападную деятельность можно также отнести вспышку эпистолярной активности Владислава Суркова. Особенно примечательны две его последних статьи: "Кризис лицемерия" и "Валентинка в багровых тонах", где Сурков пытается обосновать тезис об упадке и разложении Запада. Статьи производят странное впечатление. С одной стороны, они несомненный продукт больного сознания, с другой - российский читатель именно в силу особенностей своего сознания их, вероятно, воспримет. Похоже, что советник Путина прогнозирует появление в Кремле запроса на теоретика, способного обосновать отказ от западной вычурности и переусложненности в пользу здоровой простоты, и хочет ее занять, потеснив Дугина.

Почему факты из доклада Мюллера - только часть большой игры Кремля

Из примерно 45 новых партий, возникших в Европе в последние годы, практически все, включая немецкую "Альтернативу для Германии", австрийскую "Партию свободы", греческую "Золотую зарю", венгерскую "Йоббик", "Национальный фронт" во Франции, "Лигу Севера" в Италии, "Фламандский интерес""в Бельгии и британскую "Партию независимости", являются инструментами расшатывания современной политической системы, причем в большинстве случаев были отслежены их российские связи. Несомненно, кризис западного мироустройства вызван объективными причинами, и Россия тут ни при чем. Но Россия пытается использовать его, чтобы раскачать ситуацию до полного ее обрушения. Без российского влияния кризис будет разрешен в ближайшие 20-30 лет, и западная система стабилизируется на новом уровне. Москва же всеми силами пытается запустить сценарий ее распада и отката назад.

Помимо Европы, Россия сотрудничает практически со всеми силами, деструктивными по отношению к западной индустриальной системе, какие только есть в мире, включая экстремистов и террористов всех видов, международные криминальные структуры и государства-изгои. Ничем иным, как войной назвать это нельзя, а, следовательно, и ответные действия должны носить характер войны.

Возможный ответ

Все зависит от степени осознания опасности. Если информация из доклада Мюллера будет действительно воспринята как "информационный Перл-Харбор", то и ответ будет сравним по масштабу. Возможности информационной войны, которыми располагают США, несравнимы с российскими.

Здесь все обстоит точно так же как и в войне обычной. Что Соединенные Штаты могут сделать с россиянами в обычной войне, если захотят, мы недавно видели в Сирии. Характерно, что после евфратского разгрома Россия утерлась, отреклась от погибших и отмолчалась, никаких решительных шагов не последовало. Сменить режим в Кремле и даже "разделить Россию на 50 государств" - это одна из любимых тем российской пропаганды - Запад может довольно легко и со сравнительно небольшими затратами.

Иной вопрос, что эти 50 государств будут еще более отмороженными, чем нынешняя Россия, населены уже совершенно спятившими людьми, которые будет рваться в Европу, как клопы из горящего матраца, и нашпигованы оружием, которое сразу пойдет в ход. Конечно, большая часть этих ресурсов будет потрачена на взаимное истребление, но что-то выйдет и за пределы России. И потому Запад предпочел бы сохранить Россию в более или менее цельном виде. По той же причине Запад не хотел и распада СССР. Но, если ситуация будет оценена как не оставляющая выбора, Запад и прежде всего США могут в принципе решиться и на демонтаж России.

Конечно, это было бы хорошим вариантом для Украины, но он, к сожалению, маловероятен. Более вероятным выглядит усиление санкций и иных форм давления в надежде принудить Россию отказаться от агрессивных планов. Это заведомо малоэффективно, но для нас тоже неплохо. Во всяком случае доклад Мюллера резко уменьшил вероятность отмены или смягчения санкций и снижения объемов военной помощи Украине.