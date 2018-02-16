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Как США помешают России договориться с ОПЕК
14:05 16.02.2018 |
Если США станут первыми по добыче нефти, России будет намного сложнее уломать ОПЕК на поддержание цен на черное золото на высоком уровне.
США готовятся нанести России очередной удар под дых на энергетическом фронте. Речь о наращивании добычи нефти, которая за счет своей дешевизны сможет конкурировать в Европе с российской, и, естественно, сбивать цены на русское черное золото.
Пока что нефтяной пьедестал за россиянами. В январе нынешнего года добыча нефти в России составила 10,9 млн баррелей в сутки, тогда как в США - 10,4 млн баррелей. Но добыча нефти в США постепенно растет, тогда как Россия связана соглашением с ОПЕК, по которому она должна была снизить добычу и удерживать ее на оговоренном уровне. Ожидается, что смена лидера произойдет до конца этого года.
Американская нефтяная экспансия началась совсем недавно - всего лишь в декабре 2015 г. США отменили 40-летнее эмбарго на экспорт нефти, а уже в январе следующего года первые танкеры пересекли Атлантику и пришвартовались в европейских портах.
Увеличение добычи нефти в США стало возможным благодаря сланцевой революции, которую Россия благополучно проспала. Пока американские инженеры в поте лица трудились над проблемой снижения себестоимости добычи нефти и газа, менеджеры "Газпрома" и "Роснефти" успокаивали себя публичными заявлениями о том, что сланцевые углеводороды - это миф, а добыча их в промышленных объемах невозможна из-за высокой себестоимости.
США сделали ставку на инженерное решение проблемы высокой себестоимости, а Россия - на политическое. Наглядной иллюстрацией того, что первый подход оказался выигрышным, может послужить история с производством пакеров - оборудования, которое позволяет перекрывать и герметизировать отдельные зоны скважины. Пакеры применяются, в частности, при проведении такой операции, как гидроразрыв пласта, - с целью увеличения притока углеводородов из скважины. По сути, пакер - это сальник, уплотнитель, просто очень высокотехнологичный. Ранее сборка одного пакера вручную высококвалифицированными рабочими занимала массу времени, и стоил он немалых денег. Группа американских инженеров разработала робота-сборщика, который собирает пакер намного быстрее, а его себестоимость сразу резко снизилась. Соответственно, снизились затраты нефте- и газодобывающих компаний на проведение гидроразрыва. Это и другие технологические новшества позволили США снизить себестоимость добычи нефти за последние пять лет на $30 за баррель, до $34-67.
Разница в подходах в итоге оказалась роковой для России - за счет применения новых технологий американским компаниям удалось существенно снизить себестоимость добычи сланцевого газа, а потом они начали с тем же успехом поднимать из недр и более тяжелую нефть. В итоге в США добыча нефти с менее чем 5 млн баррелей в сутки в 2008 г. выросла более чем вдвое.
Масштабы последствий сланцевой революции оказались в итоге таковы, что США, долгие годы бывшие импортером нефти, стали ее экспортерами и готовятся торговать нефтью по-крупному. Например, нефтяной терминал в Луизиане тестирует возможность загрузки нефти в супертанкеры - суда, берущие на борт за раз около 2 млн баррелей. Использование таких громадных судов снижает затраты на ее доставку, и, естественно, это влияет на ее конечную цену.
Дешевизна добычи углеводородов позволила США начать их экспорт даже в те страны, которые традиционно богаты ими и, можно сказать, за счет них и живут. Например, США отправили партию газоконденсата в ОАЭ. Это все равно, что американцам удалось бы продать свой самовар в Туле.
Одновременно с этим Россия столкнулась с трудностями использования технологических ноу-хау в собственной нефтедобыче. Операции по гидроразрыву пласта еще в 2014 г. стали слабым местом российской нефтяной промышленности. Российские нефтяные магнаты жаловались, что введенные США санкции лишают их доступа к оборудованию, необходимому для этих операций, а также к технологиям и оборудованию, необходимому для разведки новых месторождений.
В условиях, когда США становятся первыми среди производителей нефти, России придется не только поступиться частью своего рынка в Европе. Большой вопрос теперь и в том, будет ли ОПЕК в состоянии соблюдать договоренности о сдерживании добычи с целью поддержания цен на нее на достаточно высоком уровне. Ведь теперь все нефтяные "сливки" будут снимать США. Рост добычи в Соединенных Штатах сегодня вполне способен удовлетворить рост мирового спроса на нефть.
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