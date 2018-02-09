Зачем Израиль драконит Путина геноцидом украинцев

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Геополитическая реальность изменится, в первую очередь на Ближнем Востоке.

В Кнессет был внесен законопроект об официальном признании Израилем Голодомора актом геноцида. Сам Голодомор де-факто Иерусалимом признан, но доселе в Израиле не хотели идти на "крайний шаг". В частности, об этом во время посещения страны говорил президент Петр Порошенко, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху не пожелал рисковать. В первую очередь относительным паритетом в регионе с россиянами, с которыми Израиль обменивается разведданными и от которых добивается прекращения поддержки местных дестабилизирующих сил вроде той же ливанской "Хезболлы".

Откуда ноги растут

Проект закона подал депутатом Акрам Хасон из партии "Кулану" ("Все мы"). Эта партия была создана 27 ноября 2014 г. В то самое время происходил конфликт между "Ликудом" с левыми. Нетаньяху окончательно побил горшки с ними, гневно заявив о недопустимости выпадов министров из оппозиции в адрес правительства, и 2 декабря, спустя пять дней после создания "Кулану", к слову, Кнессет распустили. Досрочные выборы в парламент 20-го созыва состоялись уже 17 марта. Действующий глава правительства и лидер правоцентристского "Ликуда" прогнозируемо победил, но перед ними еще раньше возник вопрос - с кем сколотить правительство. В итоге была создана коалиция с минимальным перевесом в один голос из числа центристов, правоцентристов и просто правых религиозных консерваторов: "Ликуд" (30 мандатов), "Кулану" (10), "Еврейский дом" (8), ШАС (7), "Еврейство Торы (6)".

Это были первые выборы для "Кулану", основанной бывшим "ликудовцем" Моше Кхалоном, и ей удалось взять пятое место и возможность "капризничать" в рамках коалиции благодаря второму месту по числу мандатов после "Ликуда". Посты в кабинете министров разделили между собой 19 человек, причем Нетаньяху совмещает премьерство с портфелями минсвязи, министерства регионального строительства, МИДа и вдобавок является министром экономики.

Новичок благодаря своим "заслугам" получил сразу три места в правительстве: Кхалону отошло министерство финансов, министром строительства стал Йоав Галант, а министерство по защите окружающей среды возглавил Ави Габай. Столько же портфелей у "Еврейского дома", два у ШАС, а минобороны руководит Авигдор Либерман, лидер не вошедшей в коалицию партии "Наш дом Израиль", который в 2015 г. объявил об уходе в оппозицию.

Кхалон - фигура достаточно заметная. 10 лет назад праймериз определили его на шестое место в "Ликуде". И он имеет опыт работы как депутатом (4 созыва), так и министром. В 32-м правительство он был министром связи, а после по просьбе Нетаньяху стал еще и министром соцобеспечения. Следовательно, нынешние премьер и глава минфина по меньшей мере хорошо знакомы, а по большей - могут иметь общие интересы. И несмотря на некоторые былые разногласия, в частности, после высказывания Кхалона о том, что если прокуратура докажет факт коррупции со стороны Нетаньяху и его семьи, которых обвинили в получении дорогостоящих презентов от бизнесменов. Отсюда следует: шансы на голосование законопроекта о Голодоморе достаточно высоки, и Биби, возможно, не будет артачиться, учитывая новую парадигму принудительного модерирования истории путем законотворчества.

Dziękuję bardzo

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. После принятия обеими палатами польского парламента и подписания Анджеем Дудой громко бахнувшего в геополитике закона об Институте национальной памяти треугольник Украина-Израиль-Польша получил новую грань. Теперь речь идет уже о квадрате Украина-Израиль-Польша-Россия. Если украинско-польский спор перманентен и привычен, то израильско-польский привнес красок в шумиху с этим самым законом. 2 февраля, к примеру, Иерусалим захлопнул двери перед носом главы Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом, а Варшава в отместку через четыре дня отменила визит министра образования Израиля Нафтали Беннета. Министр из "Еврейского дома" в долгу не остался: "Правительство Польши отменило мой запланированный визит, потому что я упомянул об ответственности поляков за убийство около 200 тыс. евреев во время Холокоста. Для меня это большая честь. Это честь для всего народа Израиля".

В России в то же время уж больно радовались конфликту между Украиной, Израилем и Польшей. Ну, ибо таковы повадки типичного кремлевца. Например, член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк явно светился от радости, заявляя, что Качиньский и Ко проявили "политическую мудрость и ответственность перед своими избирателями и показал пример борьбы с проявлениями фашизма другим западным политикам". "Польский народ на себе испытал все ужасы фашизма, расплатившись тысячами невинных жертв. Принятое законодательное решение Сената отражает мнение граждан Польши, не желающих повторения трагедии Второй мировой войны и протестующих против возрождения нацизма в соседней Украине", - пафосно заявил российский депутат, запутавшись, как и многие его соотечественники, в нацизме и фашизме.

Альянс Тризуба и Звезды Давида

Выходит занятная вообще ситуация. С подачи поляков Украина с Израилем находят точки соприкосновения. И "дружат" не только против Польши, но и - с внесением "куланувцами" закона о Голодоморе - против Москвы. Кремль уже шлепнул себя по лбу и истово мозгует, что делать, если Кнессет примет проукраинское решение. Заместитель российского посла в Израиле Леонид Фролов предостерег: "Сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать такое предложение. Это (принятие закона) станет ошибочным решением". Впрочем, с точки зрения Москвы время для принятия подобных инициатив никогда не будет подходящим ввиду того, что это станет ударом по международному имиджу России и будет новым толчком к дискуссиям на очень неприятные для Кремля исторические темы.

Украине же ныне ни в коем случае нельзя сбавлять темп, продолжая столь долгожданное движение на Ближний Восток. Киев ведь просит Иерусалим определиться с Голодомором не первый день. Осенью 2016 г. группа депутатов Кнессета во время визита в Украину получила соответствующую просьбу от группы активистов. В том же году вопрос поднимался, когда Киев посетили глава парламента Юель Эдельштейн и президент Реувин Ривлин. В мае прошлого года уже премьер Владимир Гройсман приехал в Израиль и среди прочего затронул эту тему во время встречи с Ривлином.

Иерусалим до сих пор сохранял нейтралитет. По крайней мере пока. Но настроения могли измениться после переговоров Порошенко с Нетаньяху в Давосе 24 января - за два дня до голосования в Сейме Польши. Вполне вероятно, что стороны скоординировали свою позицию относительно польского закона, поскольку сомневаться в его принятии и визировании не приходилось. А используя общее негодование, Киев может сделать несколько шагов на встречу Иерусалиму. И уже сделал.

Например, главный раввин Украины Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Асман 4 февраля предложил правительству Нетаньяху перенести в Украину из Польши "Марш живых" - мероприятие, на которое приезжали молодые иудеи ради изучения истории Холокоста. Важно то, что предложение озвучено главным раввином, поскольку нивелирует инсинуации касательно "разгула антисемитизма и фашизма" в Украине. Но и на уровне правительства и парламента Украина может сделать немало. А именно - принять закон, которым вводится ответственность за отрицание Холокоста. Между прочим, Порошенко предлагал даже более эффективное решение - закон, устанавливающий ответственность за отрицание и Голодомора, и Холокоста. Таким образом, исторические трагедии сблизят два государства. Тем более что с Варшавой, пока там верховодят правые консерваторы ПиС Качиньского, Израилю договориться будет сложно, скорее даже невозможно.

Если и когда

Безусловно, если коалиция в Кнессете даст добро на законопроект "Кулану", то следует ожидать стремительного охлаждения в отношениях между Израилем и Россией. Геополитическая реальность изменится, в первую очередь на Ближнем Востоке. Москва, вероятнее всего, активизирует поддержку арабских террористов и ужесточит риторику в отношении Израиля, как бы ей ни хотелось этого избежать.

В то же время у России появится новая головная боль в Сирии, где и так не все просто из-за амбиций Турции и Ирана. Да еще и арабские монархии под эгидой саудовского кронпринца-реформатора Мохаммеда бин Салмана продвигаются к усилению своих позиций в регионе, вплоть до лидерской позиции Эр-Рияда в пику Ирану - неудобному и ситуативному, но все же союзнику Москвы. Вместе с Израилем, который США давно уже подталкивают к "браку" с монархиями, проамериканская коалиция на Ближнем Востоке еще больше укрепится. А у Вашингтона появится еще один повод для критики в адрес Москвы, если, а точнее, когда та развернет антиизраильский фронт.

Однако, как нетрудно заметить, ключевое слово здесь - "если". Не исключено, что Израиль ограничится демонстрацией угрозы и - в обмен на некие уступки со стороны России - отправит законопроект под сукно. В любом случае продолжение следует.