Евгения Альбац о кремлевском списке: Есть еще секретный список, который составлен на основе данных непубличных

Отрывок передачи "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы"

О.Журавлева

- Добрый вечер! Меня зовут Ольга Журавлева. В студии «Особого мнения» Евгения Альбац, главный редактор издания The New Times. Здравствуйте, Евгения Марковна!

Е.Альбац

- Ольга, здравствуйте!

О.Журавлева

- Американские банки ужесточили проверки операций фигурантов так называемого «кремлевского списка». Вы этим списком уже занимались, так или иначе. Вот одно из последствий, можно сказать.

Е.Альбац

- Я думаю, что это не последнее, что это не главное и не единственное, к сожалению. Это будет касаться не только тех, кто упомянут в «кремлевском списке», а именно люди из списка Forbes с состоянием больше миллиарда и те, кто работает в администрации президента, те, кто названы «люди, обеспечивающие режим Путина». Но это будет касаться и нас тоже. Я не сомневаюсь ни одной секунды, что многие из нас имеют счета за границей, потому что приходится работать и там и здесь, и где-то еще, у многих дети... И, к сожалению, человеку с российским паспортом теперь в США и в Европе будет нелегко.





И за это надо сказать коллективное дружное спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Вот это результат 18 лет его правления, что мы такие изгои, с которыми надо очень-очень аккуратно, на вытянутой руке, чтобы не дай бог не заразиться. Это для меня было очень болезненно очевидно в Вашингтоне, куда я ездила по приглашению одного НРЗБ буквально на четыре дня. И как раз в это время было объявлен «кремлевский список».

На самом деле закон, который был принят конгрессом США по противодействию противникам США - это Россия, Корея и Иран, - и который был подписан 2 августа 17-го года, в котором есть тот самый знаменитый раздел 241, который касается списка в отношении России, оказывается, многие из нас прочитали его совершенно... то есть мы как бы по диагонали его прочитали.

На самом деле это закон совершенно не требовал никакого санкционного списка. Конгресс потребовал очень расширенно список тех людей, которые обеспечивают тот режим, который они считают совершенно отвратительным, а именно режим Владимира Путина, который, как они считают, залез руками и ногами в избирательный процесс США, что, конечно, американцы простить не могут, поскольку они гордятся тем, что у них демократия и в этом смысле они часто называют себя эксклюзивной страной.

На самом деле санкции - это прерогатива исполнительной власти. Но значительно любопытнее даже другое, а именно, что появление этого публичного списка, который, как и записано, собственно, в преамбуле, составлен исключительно на основе публичных данных, есть еще секретный список, который составлен на основе данных непубличных, то есть, надо понимать, данных разведки и, прежде всего, разведки Министерства финансов и не только. Мы же знаем, что в разведывательном сообществе США 16 разных организаций.

И если в том, что касается публичного списка, более-менее, понятно, что вот люди, которые работают - чиновники, вот руководители корпораций, а вот бизнесмены с большими состояниями в 1-2 миллиарда долларов. А вот в секретном списке, там люди, у которых состояние может быть значительно меньше, чем 1 миллиард. Там, насколько я понимаю, люди, на которых собрана информация о том, что они или, действительно, оплачивали те или иные операции Кремля, которые были направлены против США или нарушали права человека, или связаны напрямую с коррупционными сделками.

О.Журавлева

- То есть, я прошу прощения, вы полагаете, что такие данные есть и эти списки есть.

Е.Альбац

- Я не полагаю, я знаю, что такие данные есть и такие списки есть. И мы постепенно будем узнавать. Какую-то часть, кстати говоря, этого списка мы услышали за несколько дней до обнародования «кремлевского доклада», когда, если помните, были введены санкции против компаний, которые так или иначе, связаны с российским военно-промышленным комплексом, в частности, против «Силовых машин» Мордашова. Это, как кто-то написал, значительно худшие санкции, чем те, которые ожидают новичков, поскольку это санкции связаны с аннексией Крыма и поэтому это как бы навсегда, либо до того времени, пока не будет решена проблема Крыма.

Те, кто вошел в секретный список, это примерно плюс-минус 100 имен, не только имен, но и компаний. Информация по ним будет появляться постепенно. Вероятно, первая информация появится где-то в течение ближайших 6 месяцев. И так мы будем примерно узнавать, кто же находится в этом секретном списке. Этот секретный список опять не является санкционным.

Почему он вообще появился? Это российские бизнесмены, олигархи сами себе должны сказать спасибо. Потому что когда появилась информация, что через 6 месяцев после подписания закона Трамп и Белый дом должны представить, то российские олигархи и чиновники развили совершенно невероятную, никому не нужную деятельность, поставив совершенно на попа всю K-street - это лоббистская улица в Вашингтоне, где работают всякие лоббистские компании, и которые просто... Это было их время, Оля! Вот, кода началась жатва, так жатва. Жали, не стесняясь.

Дошли до того, что... Есть такой человек Дэниел Фрид, который был заместителем госсекретаря по Европе и нашему региону, и ушел, когда к власти пришел Трамп. И это как раз тот самый Дэниел Фрид, который предупредил, что в переговорах людей администрации Трампа, в частности, Флина с российским послом Кисляком встал вопрос, что с приходом в Белый дом Трампа будут отменены санкции. Так мы, собственно, и узнали, почему таки пили за Трампа в Государственной думе и прочих госучреждениях, когда он выиграл выборы в ноябре 16-го года.

О.Журавлева

- А это был такой жестокий обман или потом не получилось?

Е.Альбац

- Нет, ну просто люди торговали своими пожеланиями. С российской стороны было большое пожелание: «Давайте-ка ребята, сделайте нам тепло, хорошо и сладко». А с американской стороны были люди, как например, генерал Флин, которому заплатили за то, чтобы он посидел за столом с Путиным и выступил на юбилее Russia Today 45 тысяч долларов. Он сейчас находится под следствием. Он уже дает показания ФБР и так далее. Ему там много всего грозит, потому что он наколбасил черт знает еще что с Турцией. А он как раз об этом говорил, что, конечно, Трамп придет - какие санкции, о чем вы говорите!.. Я немножко, конечно, так утрирую, но ровно об этом был разговор - о санкциях.

Короче, возвращаясь к Дэниелу Фриду, который, собственно, участвовал в разработке предыдущих санкционных списков со стороны Госдепа во времена президента Обамы. Его решили, вообще, купить. Я сама с ним разговаривала, с Дэниелом. Я много лет его знаю. Эта ментальность... Это вот надо совершенно не понимать, как устроена государственная служба, которая формируется по принципу меритократии. И надо совершенно не понимать, что нельзя ни за какие деньги купить людей, у которых есть представления о добре и зле, чести и так далее.

О.Журавлева

- Простите, главное - кто пытался его купить?

Е.Альбац

- Представители некоторых российских олигархов. Это всё, что я могу сказать, потому что это разговор off the record. Когда это всё невероятное действо стало очевидно совершенно людям в Вашингтоне и, прежде всего, из Государственного департамента, из управления, которое занимается в Министерстве финансов поиском активов, санкциями, то они, конечно, сделали все, чтобы засекретить все, что возможно. Потому что они поняли, что русские, они же часто убеждены в том, что весь мир устроен так, как в России. Если в России можно всех купить, то, значит, и в Вашингтоне можно всех купить.

И эта абсолютная убежденность в том, что можно себя вести в мире так же, как у себя дома, она, конечно, сослужила дурную службу и российским чиновникам и российским олигархам, которые засылали туда немереное количество всяких агентов, расследователей, следователей и так далее.

В результате появился этот список, смысл которого очень простой: Вот, ребята, теперь сидите и гадайте, кто из вас следующий. Но все, кто назван в этом списке - это показатель для американских банков, компаний и их контрагентов в странах Европы, что с этими на всякий случай будьте осторожны.

О.Журавлева

- Токсичные люди.

Е.Альбац

- Да.