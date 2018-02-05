Чем новая ядерная доктрина США угрожает России

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Похоже, внутренняя политическая ситуация вокруг Дональда Трампа сложилась настолько парадоксальным образом, что его законотворческая деятельность находится почти в полном отрыве от взглядов и желаний самого президента.

Трамп вынужден способствовать интересам усиления защиты демократического мира, соответствующая система защиты которого при его предшественнике Бараке Обаме работала на холостом ходу. Такое способствование, в свою очередь, повышает интенсивность российско-американского противостояния. В меньшей степени, хотя с идеологической точки зрения, этого явно хотелось бы Трампу, в роли противника выступает и Китай, однако проведение им разумной политики, а также подлинная, в отличие от России, мощь - смазывают эту тенденцию. Такое положение вещей - следование Трампа строго по желобу интересов военных, перед которыми он всячески заискивает, и возвращение Запада на военные рельсы в отношениях с архаичными государственными образованиями, такими как Россия - отразилось и в новой оборонной доктрине США.

В пятницу, 2 февраля, министерство обороны США обнародовало основные несекретные положения новой "Национальной оборонной стратегии" - первого подобного документа, подготовленного в стране за девять лет. Символично, что это происходит почти через десятилетие после нападения России на Грузию, после которой по инициативе США началась столь печально завершившаяся "перезагрузка" между Вашингтоном и российской клептократией. По сути, целый исторический период и наглое вмешательство России в избирательный процесс в США (свинью за стол, а она и ноги на стол) понадобились для того, чтобы осознать российскую угрозу должным образом. Главными вызовами американской безопасности в документе, представленном лично министром обороны США Джеймсом Мэттисом, названы Китай, Россия, КНДР и Иран.

И только пятая по приоритетности угроза исходит от террористических группировок. "Международный терроризм" Джорджа Буша и, следственно, Барака Обамы, уходит в прошлое. Террористы с определенного уровня развития отдельными уже не бывают - будь это Сирия или Донбасс.

Главным принципом документа становится переход от борьбы с терроризмом к соперничеству с такими претендентами, как Россия (Путин, как видим, добился своего - его гаитянский по содержанию режим рассматривается как соперник Америки) и Китай. Эти страны открыто угрожают США и для того, чтобы им противостоять, создаются мощные вооруженные силы, за счет развития стратегического ядерного потенциала, противоракетной обороны и кибервозможностей

По словам Мэттиса, США сталкиваются с растущей угрозой таких "ревизионистских держав" (прозвучало как отрицание Холокоста - все-таки усиление динамики американо-израильских отношений налицо), как Россия и Китай, которые хотят построить мир по своим "авторитарным моделям" и злоупотребляют правом вето с СБ ООН. Как видим, впервые признана идеологическая враждебность России, и сделан тонкий намек на толстые обстоятельства - ее место в Совбезе ООН, принадлежавшее Советскому Союзу, и на шатких основаниях контролируется сегодня режимом, который претендует на роль духовного наследника Папы Дока Дювалье.

Отметим, что не признается право РФ или Китая на исключительную зону влияния, хотя продать такую идею Трампу могли. Любопытно, что по Сети гуляет фотография Генри Киссинджера за столом с группой русских чиновников, ни один из которых в "кремлевском докладе" не оказался. Совпадение или нет - неизвестно. Однако старинная киссинджеровская концепция концерта великих держав проявлялась в риторике Трампа, да и в новой оборонной стратегии КНР и РФ один раз названы "великими державами". Но если Китай это заслужил, то России впору обеспокоиться - США в этом документе заявляют, что КНР и РФ подрывают международный порядок изнутри. По мнению американцев, Китай - это стратегический конкурент, который использует хищническую экономическую тактику для угроз соседям и занимается милитаризацией в Южно-Китайском море. В свою очередь, Россия нарушила границы соседних стран и добивается права вето в решениях своих соседей в области экономики, дипломатии и безопасности, - говорится в тексте документа. Также в стратегии признается, что Россия пытается "пошатнуть НАТО и изменить структуры безопасности и экономики в Европе и на Ближнем Востоке".

Как пример масштабных преступных действий Москвы приводится использование новых технологий для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, Крыму, на востоке Украины. Одно это уже вызывает достаточную обеспокоенность, но, "когда это сочетается с расширением и модернизацией ядерного арсенала, вызов становится очевидным".

Казалось бы, с точки зрения отстраненного "реализма", ну и что - наиболее приспособленный побеждает, кто сильнее, тот и прав. Ан нет. К счастью для восточных европейцев, над которыми мрачная туча продолжит нависать как минимум до падения путинского режима, а то и декомпозиции этого уродливого Беловежского порождения - Российской Федерации, американский мессианизм никуда не делся, а лишь усиливается. "Тем, кто будет угрожать эксперименту американской демократии: если вы испытываете нас, это будет ваш самый долгий и самый тяжелый день", - сказал Джеймс Мэттис. Он иронично посоветовал разнообразным злоумышленникам работать с американскими дипломатами, если нет желания иметь дело с Пентагоном. А на встрече с украинским коллегой Степаном Полтораком процитировал украинский гимн в части "душу и тело мы положим за нашу свободу". Так что при всех симпатиях Дональда Трампа к русским матрешкам в реальной жизни дела обстоят именно так.

Другими угрозами для США остаются КНДР и Иран - тайный и явный союзники РФ, в меньшей степени - Китай (сомнительно теперь, что Пекин и впрямь контролирует ситуацию в Пхеньяне). "Государства-изгои, такие как Северная Корея и Иран, продолжают предпринимать незаконные действия, которые угрожают региональной и даже мировой стабильности. Они подавляют собственные народы, уничижая их достоинство и ущемляя права человека, они продвигают вовне свои взгляды", - заявил Мэттис. Среди таких действий в стратегии называется разработка оружия массового уничтожения не только ядерного, но и химического и бактериологического. Любопытна преемственность такого взгляда на вещи с администрациями Клинтона и Буша-младшего по риторике и терминологии.

"Незаконные действия Северной Кореи и ее безрассудные заявления продолжаются, несмотря на осуждение ООН и санкции. Иран продолжает сеять насилие и остается наиболее значительным вызовом для стабильности Ближнего Востока", - говорится в стратегии. Иран - это, конечно, уступка социальным консерваторам и израильтянам. Иранской проблематике Трамп "выучился" у Теда Круза и других правых консерваторов, грозивших превратить Иран в стеклянную пустыню. А израильтянам он ни в чем отказать не может.

Лишь третьей собирательной угрозой для США Мэттис назвал террористические группировки ИГ, "Аль-Каиду", а также ливанскую шиитскую группировку "Хезболлах", которую, как известно, активно поддерживает Иран. И это опять удар по РФ, поддерживающей с террористами из "Хезболлах", "Хамас" и другими террористическими группировками самые нежные отношения.

"Несмотря на разгром физического халифата ИГ, воинственные экстремистские организации, такие как "Хезболлах", ИГ и "Аль-Каида" продолжают сеять ненависть, разрушать мир и убивать невинных людей по всему миру", - сказал глава Пентагона. Подводя итог, Мэттис пригрозил всем противникам США, пообещав дать им ответ. Давать ответ США будут не одни. По словам главы Пентагона, для того, чтобы успешно противодействовать своим противникам, США должны иметь мощную армию и союзников во всех регионах мира. В предыдущие годы, по мнению Мэттиса, вооруженные силы США были недофинансированы.

Дальше произошел быстрый сеанс раскрутки конгрессменов на деньги, искусство, в котором американские военные имеют мало соперников.

"В нынешнее время перемен наши военные возможности сильны, хотя наше конкурентное преимущество во всех областях - в воздухе, на земле, в море, в космосе и киберпространстве - постепенно сокращается" - заявил Мэттис. По его словам, стремительное развитие технологий в условиях нехватки бюджета подрывает возможности ВС США, которых Мэттис назвал "перегруженными и недоукомплектованными". "В то же время инвестиции в космос и киберпространство, ядерные силы сдерживания, противоракетную оборону, высокотехнологичные автономные системы и устойчивую и гибкую логистику обеспечат наши выдающиеся войска всем, что им нужно для победы", - сказал министр. Можно вспомнить, что уже сейчас ракеты-носители разных операторов чуть ли не ежемесячно выносят на орбиту все новые и новые американские спутники.

Отдельно Мэттис заверил, что США будут дружественны своим союзникам и будут не только давать им высказаться, но и возможность убедить США в своей позиции. Оказывается, "не все хорошие идеи приходят от стран, у которых больше всего авианосцев". Такое более открытое мышление, кстати, является наследством президентства Обамы, в каждом случае стремившегося к многосторонним действиям. В стратегии уточняется, что такие союзы США планируют развивать и укреплять в Европе (названа первой), на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также примечательно, что Мэттис рассчитывает на заключение международного соглашения по контролю над вооружениями в космосе. По его словам, американские дипломаты будут вести переговоры по заключению такого соглашения "с позиции силы", поскольку у США есть самые большие экономические, военные и иные возможности для "сдерживания" и ответа тем странам, которые будут им угрожать из космоса. Возникает впечатление, что США уже достраивают свой прототип "Звезды смерти", способной испепелить из космоса любое государство. Иначе зачем понадобилось бы какое-то соглашение?

В рамках этой стратегии или нет, но обострение с РФ за последние недели начало развиваться - кроме "кремлевского списка" и переговоров Волкера-Суркова - сразу по двум направлениям. Так, США выполнили свои обязательства в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-II) в августе прошлого года и рассчитывают, что Россия выполнит свою часть соглашения до 5 февраля, заявила официальный представитель Государственного департамента США Хезер Нойерт.

"Москва неоднократно заявляла о своем намерении своевременно соблюдать эти ограничения, и у нас нет оснований полагать, что этого не произойдет", - заявила Нойерт на брифинге в четверг, 1 февраля. По ее словам, Вашингтон и Кремль в течение ближайшего месяца должны обменяться данными о ходе выполнения Договора, как это делалось в течение семи лет. "Мы надеемся, что каждая страна верифицирует данные как можно скорее после этого обмена", - подчеркнула Нойерт.

В соответствии с условиями соглашения, вступившего в силу 5 февраля 2011 г., у каждой стороны было семь лет для сокращения стратегических вооружений. Согласно договору до февраля 2018 г. предусмотрено взаимное сокращение стратегических ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а общее количество развернутых и неразвернутых пусковых установок МКБР, баллистических ракет подводных лодок и стратегических бомбардировщиков не должно превышать 800 единиц. Напомним, 12 февраля 2017 г. Трамп в первом телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным раскритиковал СНВ-III, назвав договор одним из неудачных шагов своего предшественника Барака Обамы. Так что провал выполнения РФ своих обязательств будет расценен Трампом как доказательство его собственной правоты, Пентагон получит еще больше денег, а в ряде стран начнут появляться американские военные базы с ядерным оружием.

Уже сегодня из текста доктрины можно заключить, что США будут размещать по всему миру так называемую авиацию "двойного назначения", способную нести как обычное, так и ядерное оружие.

"Соединенные Штаты будут поддерживать и укреплять, по мере необходимости, возможности по дальнейшему размещению ядерных бомбардировщиков и самолетов двойного назначения по всему миру. Мы намерены обновить такие самолеты двойного назначения с ядерными возможностями за счет F-35", - говорится в документе.

Среди регионов размещения такой авиации указывается Европа (как говорят - страны Балтии).

Самолет F-35 является новейшим истребителем-бомбардировщиком пятого поколения, который стал поступать в вооруженные силы США в последние годы. Планируются поставки и ряду союзников США. Ранее на F-35 не устанавливали ядерное оружие, хотя техническая возможность была заложена при проектировании самолета.

Не говоря уже о том, что Дональда Трампа явно захватила идея нетрадиционного ядерного оружия (похоже, он добрался до Red Alert).

Что касается России, то ничего противопоставить этой экспансивной американской военной доктрине она не может - из-за коррупции и бегства интеллекта, например, продлено на годы вперед использование всех типов боевых единиц флота, а достраивать большинство современных кораблей некому и нечем. Остается лишь с помощью телевизионного облучения дрессировать зомби. Помнится, впрочем, как верные "федаины" Саддама Хусейна разрывали по телевизору зубами сырое мясо, но разбежались при первых залпах гуманитарной интервенции. Не ожидает ли что-то похожее и Россию, несмотря на пугающие остатки советского ядерного арсенала?