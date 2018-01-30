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Южная Осетия уже Россия: Почему Л-ДНР это не светит
08:58 30.01.2018 |
Фактическое вхождение Южной Осетии в состав России, которое завершилось после инкорпорации осетинских "вооруженных сил" в состав российской армии, в "Л-ДНР" могут рассматривать как сценарий для Донбасса.
Долгий и непростой путь Южной Осетии к вхождению в состав России завершился фактическим успехом. Российская Госдума ратифицировала соглашение о порядке вхождения подразделений вооруженных сил непризнанной Южной Осетии в состав российской армии.
Данная сделка будет полностью реализована в течение девяти месяцев. Военные Южной Осетии будут нести службу в составе 4-й российской базы. Которая, к слову, размещена за сотню с лишним километров от Тбилиси.
Южным осетинам, которые захотят "защищать Родину", в обязательном порядке придется иметь и российский паспорт. Впрочем, он и так есть практически у всех жителей непризнанного государственного образования.
МИД Грузии, конечно, распространило заявление, в котором действия России названы незаконными и несоответствующими соглашению о прекращении огня от августа 2008 года, а также направленными на аннексию грузинских территорий - Абхазии и Южной Осетии.
Госдеп США, в свою очередь, распространил заявление, в котором осудил создание единого оборонного пространства между Россией и Южной Осетией. Впрочем, добавив при этом, что не признает сделку легитимной. Вашингтон также призвал Россию вывести ее войска из Цхинвальского региона, а также отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Подозревать, что что-то из вышеперечисленного случится в ближайшие годы, нет никаких причин.
Южная Осетия де-факто стала частью России. Нет-нет, конечно, все мы в курсе, что речь идет о практически независимом государстве, признанном Венесуэлой, Никарагуа и Науру.
Однако тот факт, что у Южной Осетии теперь нет своей армии, а весь ее госбюджет (пардон, около 90%) формируется в Москве в виде дотации региона, является достаточным поводом говорить о том, что данного сепаратистского анклава больше не существует. Он стал частью то ли федерации, то ли империи - с формой госустройства соседнего государства сложно сказать что-то наверняка.
В "Л-ДНР" могут воспринять эту новость крайне положительно. К примеру, как сигнал со стороны Кремля, что сезон для "добровольной интеграции в Россию" еще не закрыт. Даже для тех, кто ждал более двух десятков лет. Возможно, именно для поддержки сепаратистов вся эта история и была затеяна. Мол, вам бы день простоять и ночь продержаться, а потом примем вас "по тихому", как Осетию с Абхазией, да и делу конец.
Однако так, конечно, не произойдет. И арифметика здесь проста. Население Южной Осетии составляет 50 тысяч человек. Сумма российской дотации "республики" составляет около 8 миллиардов "деревянных". Примерно - 150 миллионов долларов в год.
Население "Л-ДНР" - примерно 3.5 миллионов живых душ. Если финансировать "республики" в той самой пропорции, необходимо 10.5 миллиардов долларов США. Неужели кто-то действительно считает, что Путин выделит подобные средства? Или даже десятую их часть? Или может кто-то думает, что экономические потенции сепаратистских анклавов в их теперешнем виде выше экономического потенциала Абхазии и Южной Осетии?
Поэтому тот путь развития замороженного конфликта, который Кремль предложил оккупированным регионам Грузии, на Донбассе невозможен. Разве что в результате реализации политики нынешнего руководства сепаратистских анклавов, если количество населения в них сравняется с показателями Южной Осетии.
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