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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

О чем забыл Сурков и промолчал Волкер

 Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Сценарно на переговорах Волкер-Сурков в Дубае должен был быть продемонстрирован какой-либо вербальный прогресс. Президент Трамп не может пока похвастаться какими-либо дипломатическими победами, его таланты скорее имеют обратный знак. Что касается Владимира Путина, то начатые им войны постепенно расшатывают его трон, но кризис в этом смысле настанет еще не скоро. Поэтому отчего бы несколько часов и не побыть конструктивными во вдохновляющем интерьере Дубая?

В особенности - Волкеру, который уже просто обязан был знать о "коварном" ударе, который будет нанесен России Минфином США - фактически как только он выйдет из переговорной комнаты. Поэтому конструктивность "дубайского пакета", который, по идее, состоит в некоей идее о поэтапном вводе миротворцев в обмен на те или иные политические шаги Киева в регионе, - могла быть сыгранной вполне правдоподобно.

Сурков, пытавшийся в определенном смысле свысока похвалить-пожурить Волкера, а в его лице - Америку, был выставлен на посмешище. Ведь среди новой группы компаний, попавших под санкции - личная, как считается, вотчина Путина и его ОПГ, "Сургутнефтегаз". Не без удовольствия, думается, Дональд Трамп похлопал по плечу и немцев.

Ведь Офис по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США 26 включил в список трех россиян, которые курировали поставку газовых турбин Siemens в Крым. Это замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, а также гендиректор ООО "ВО "Технопромэкспорт" (строит электростанции в Крыму и поставила турбины) Сергей Топор-Гилка. В список также попала сама компания "ВО "Технопромэкспорт" и "Силовые машины" Алексея Мордашова, которая является миноритарным акционером завода "Сименс технологии газовых турбин" - поставщика четырех газотурбинных установок, которые попали в Крым. Второй по стоимости активов россиянин Мордашов теперь превратился в токсичный ходячий труп, а ведь еще вчера, небось, хозяин "Северстали" и "Силовых машин", нагло призывавший Дональда Трампа "навести порядок вокруг Украины", выкидывал коленца на лондонских журфиксах. Что еще посоветует Мордашов американскому президенту - останется неизвестным.

Стоит напомнить, что из-за скандала с поставкой немецких турбин Черезов, Грабчак и Топор-Гилка в августе 2017 года уже попали под санкции Европейского союза. Это решение в Совете ЕС объяснили тем, что Черезов несет ответственность за принятие решения о передаче турбин Siemens в Крым, а Грабчак курирует развитие электроэнергетики Крыма в целом. Топор-Гилка же, по данным ЕС, вел с "Сименс технологии газовых турбин" переговоры о покупке турбин для электростанции в Краснодарском крае, а затем отвечал за их передачу в Крым. Siemens делает вид, что русские украли у него эти турбины.

В список "за компанию" также попал гауляйтер Севастополя Дмитрий Овсянников, компания ЗАО "Внешторгсервис", а также, как считается, связанный с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко "Газ-Альянс", через которые стальная продукция из оккупированных районов Донбасса поставляется в Россию. Похоже, внезапно нездорово "выросший" товарооборот РФ и Украины теперь сильно сдует, а это сможет и впрямь несколько упростить дорогу к миру на востоке Донбасса и в Крыму. Кстати, о Крыме.

Под санкции также попала дорожно-строительная компания "ВАД", которая в ноябре 2017 года получила без конкурса контракт на строительство трассы "Таврида" стоимостью $2,28 млрд. По данным Forbes, компания принадлежит бизнесменам Валерию Абрамову и Виктору Перевалову. Оба предпринимателя также попали в санкционный список США.

Но вишенка на торте - это таки "Сургутнефтегаз", к которому еще с ранних двухтысячных припали члены путинской семьи, ближайшие, доверенные друзья и сам российский правитель. В новом перечне значатся сразу несколько структур "Сургутнефтегаза". Среди них - Сургутнефтегазбанк (38-е место в России по объему активов), ООО "Медиа-инвест", страховое общество "Сургутнефтегаз", ОАО "Совхоз "Червишевский", ООО "Сургутмебель" и другие.

Де-юре все эти компании уже находились под санкциями - "Сургутнефтегаз" попал в американский санкционный список еще в сентябре 2014 года, а согласно тамошнему законодательству все меры в отношении фигурантов списков распространяются и на их дочерние компании. Ранее в этот же день Министерство торговли США сообщило о включении в список российской компании "Абтроникс" - импортера и производителя электронных элементов и ее гендиректора Тимофея Телегина. Видимо, не туда, не то и не тогда продавала она свои американские компоненты - российским военным. А это запрещено.

Такой заход американских миротворцев - да не на Донбасс, а в саму Россию - оказался неожиданным для Кремля, а Владислава Суркова застал, видимо, в самолете. Владислав Юрьевич все никак не осознает, что может пропустить правильный момент катапультирования (это то, что блестяще удалось Григорию Родченкову), и если въезд в ЕС и США ему запрещен, то ничто пока не мешает ему сбежать в Японию или Южную Корею и оттуда вести переговоры о своей судьбе. Пока не поздно, учитывая, что режим, типологически схожий с правлением гаитян Дювалье, быстро деградирует, а Сурков - очень удобная мишень. Простой народ не любит маккиавелиста Суркова, когда-то носившего портфель за Ходорковским, а затем переметнувшегося на сторону криминальных питерских гэбистов.

Будет ли реализовываться "дубайский пакет", содержание которого толком неизвестно? В какой-то степени - почему бы и нет? Ведь необходимо провести десятки и сотни подготовительных процедур, провести краш-тесты, добиться синхронности (сегодня она более или менее наработана лишь в работе артиллерии), а тем временем либо ишак сдохнет, либо падишах. Россия намерена изучить предложения - замечательно, а что она еще может, да и как увязать "конструктив" с новыми санкционными ударами (ажиотаж вокруг списка Путина нарастает, лоббисты в округе Колумбия вырывают друг другу хвостовые перья)?

Будут ли за хорошее поведение ослаблять санкции (как в схеме - фантастические миротворцы/политические решения, вроде, видимо, амнистии)? Когда-то об этом говорилось (в частности, Рексом Тиллерсоном), но на новом витке об этом предложении могут и позабыть. Держали ли новый пакет под встречу Волкера и Суркова, могли не тронуть эти фирмы в случае быстрого прогресса, или это вообще совпадение? Теперь не узнать, потому что все будут говорить свое. Однако, произошедшее явно прибавило перцу переговорному процессу.

В конце концов, это единственный процесс урегулирования, в котором США могут сыграть позитивную роль - ближневосточный процесс, как известно, прекращен, а добрый президент Трамп на днях, как и обещал, вдвое сократил финансирование Палестинской автономии. Россия, надо сказать, со своими скрепами, взращиванием терроризма, и нарастающей изоляции в мировом обмене - имеет с Палестиной немало общих черт. Так что, невзирая на симпатии Дональда Трампа к отдельным россиянам, особенно женского пола, он намерен не столько воспитывать Россию, сколько просто убирать ее как конкурента, не проявившего достаточно такта к Дональду и замазавшего его в сомнительных историях.

Тот же Мордашов не только подставил немцев (по приказу, видимо, из Кремля), но и вообще - с какого рожна он так богат и разъезжает в лимузинах, как сам Трамп, вместо того чтобы торговать "огненным зельем" среди аборигенов Горной Шории? А ну-ка сбросьте его оттуда. Ну а "Сургутнефтегаз" - это своего рода похлопывание Путина по плечу. Мол, "мы все знаем, Влад". Театральность и троллинг совершенно неотъемлемы от Трампа (в Давосе он предстал чуть ли не как глобалист-интернационалист), и вполне можно представить, как он нажимает условную зеленую кнопку и говорит "Прощай, Алексей" или "Влад", или еще кто-нибудь.

Но самое интересное - это то, что после всего Суркову опять придется спешить на встречу к Волкеру. Как и перечисленным послом Хантсманом российских чиновников и законодателей, сколько бы патриотизма они из себя не выдавливали (спикер так называемой Думы Вячеслав Володин прямо даже изобразил возмущение), а придется придти к послу по списку в строго назначенный час. Иначе появляется шанс всю оставшуюся жизнь удить рыбу на Валдае. И вести бесконечные переговоры.

Президенты будут довольны, хотя и по-разному. Между Вашингтоном и Москвой отсутствует всякое доверие, морочить голову Россия может долго, но в Совбезе не проголосует за любой невыгодный только ей вариант размещения миротворцев. А к тому времени, когда экономика РФ станет окончательно представлять собой разобранный скелет, миротворцы уже будут не нужны. Из этой логики необходимо исходить и Украине - в частности, можно довольно быстро, за какие-то полгода, вынести на всенародное обсуждение проект плана изучения такого явления, как миротворцы. Процесс же идет - а чего еще надо? Санкции же, как видится, скоро вообще могут "отвязаться от украинской темы", поскольку Запад начинает входить во вкус травли России, которая многие годы занималась этим сама, но теперь превращается в загнанную дичь.
 

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