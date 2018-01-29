Давос надежд и опасений. Почему на форуме Украины было много, а России - мало

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Давос надежд и опасений. Почему на форуме Украины было много, а России - мало

 Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Разлад между европейскими сторонниками глобализации и американскими протекционистами Украине особенно не нужен именно сейчас.

Нынешний Давоский экономический форум называют одним из наиболее представительских. И не только потому, что на него впервые за 20 лет приезжал действующий президент США. Мероприятие собрало очень большое количество лидеров ведущих стран, в том числе и тех, на чью помощь больше всего надеется Украина: Дональда Трампа, Ангелу Меркель, Джастина Трюдо, Эммануэля Макрона, Терезу Мэй и других. Присутствовали и многие руководители ведущих международных организаций: Всемирной торговой организации, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Международного валютного фонда, а также генсек ООН.

Российские и пророссийские украинские СМИ успели поерничать, что, несмотря на визит Петра Порошенко, теме российской агрессии в Крыму и на Донбассе на Всемирном экономическом форуме было уделено не очень много времени, и даже начали подсчитывать во сколько обошлась украинской казне эта "бессмысленная" поездка. Забывая при этом, что в Давосе происходит не конференция по безопасности, как в Мюнхене, например, а обсуждение важнейших для мира экономических вопросов. Так что с учетом наших экономических показателей Украина в повестке дня и графиках встреч фигурировала непропорционально много.

В отличие от той же России, которую представители развитых стран уже настолько "не видят" частью экономической цивилизации, что просто убегают от ее делегатов. На это пожаловался сам глава российской делегации вице-премьер Аркадий Дворкович, заявив: "Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить". Очевидно, российские представители не понимают, что многих из них желают видеть не в кресле напротив, а на скамье в Гааге. Или американские высокопоставленные чиновники уже увидели их в пока не опубликованных санкционных списках, так как только на эту тему с представителями Кремля и могут говорить. "Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, это ничтожный вопрос, мы не должны тратить столько времени на это, мы просто должны работать более эффективно и работать лучше, вместо того, чтобы обсуждать санкции"", - с нотками отчаяния заявил Дворкович. А может американцы и не видели этих списков, но просто стараются избегать любых российских чиновников или бизнесменов, контакты с которыми могут оказаться "токсичными".

Да и наиболее важные темы повестки форума были такими, что с Россией их можно было обсуждать только на очень большую перспективу. При этом в двух вариантах. Или как с потенциальным участником нарождающихся новых торговых объединений, но в очень отдаленном будущем и при условии изменения линии поведения хотя бы на международной арене. Или как с будущим подсудимым по делам о государственном кибертерроризме и преступном распространении фейковых новостей в том же Международном трибунале в Гааге.

Но в Давосе лидеров мировых экономик пока больше всего занимала не Россия, а ее главный враг (судя по соцопросам россиян) США и их роль в глобальных (и не только экономических) вопросах при президенте Дональде Трампе. Так одним из наиболее резонансных тезисов Ангелы Меркель стал призыв к Европе научиться справляться с разными вопросами (в том числе и оборонными) без заигравшихся в протекционизм США: "Пока США поглощены сами собой, нам нужно взять судьбу в свои руки". Хотя она говорила и о таких важных вопросах, как необходимость единства Европы, в частности, в вопросах общей внешней политики (пожурив Британию за Брекзит) или наступление эры цифровой экономики (похвалив Эстонию, которую вместе с Германией собралась догонять в данном вопросе), а также о конфликтах, миграции, "яде правого популизма" и многом другом. Кстати воплощать свои намерения учиться жить без Америки немецкий канцлер начала прямо на форуме, символично покинув его перед приездом американского президента (по крайней мере о таком ее намерении было заявлено).

"Уколом" Трампа можно считать и призыв итальянского премьера Паоло Джентилони к Европе заключить торговое соглашение с Латинской Америкой. То есть продолжить политику торговых объединений, которую ЕС и ряд других экономических лидеров (Япония, Канада, Австралия) разработали и начали воплощать с обамовскими Соединенными Штатами, но были вынуждены "притормозить" после вступления в должность Трампа. Он, как известно, в первый же свой рабочий день вывел США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которое могло объединить 38-40 % мирового ВВП и четверть оборота мировой торговли, а также противодействовать китайской торгово-экономической экспансии в мире. Ну а аналогичный проект зоны свободной торговли между ЕС и США - Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство - так и остался нереализованным. Возможно, временно, так как многие считают, что США вполне способны "передумать" (по крайней мере "после Трампа"), точно также, как и в вопросе с ТТП. Но "уколами" Трампа Джентилони ограничился только в своей речи. Когда же отвечал на вопросы, то выразился довольно жестко: "У руководителей есть право защищать свою страну, граждан и население, но у всего есть пределы. Речь идет о договорах и многосторонних правилах, в рамках которых мы живем". После этого призвал "перезапустить Европу", чтобы она могла играть более весомую геополитическую роль и "заполнить вакуум", если он возникнет (тоже намек на возможное невыполнение США ранее взятых на себя обязательств, как, например, в случае с ТТП).

Темы "есть ли жизнь без Трампа" и торговых объединений продолжил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Пожурив США за "скептицизм" относительно Транстихоокеанского партнерства, он рассказал, что оставшиеся 11 стран-участниц объединения (Бруней, Чили, Новая Зеландия, Сингапур, Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия, Мексика, Канада и Япония) договорились продолжать работу над соглашением, немного его изменив, и есть надежда на подписание нового варианта в начале марта. Также он рассказал и о противоречиях с Трампом относительно объединения NAFTA, и о том, как он и его команда упорно трудятся, чтобы доказать Вашингтону, что "соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли выгодно и нам, и ему, и мировой экономике в целом".

Британский премьер-министр США и их президента не критиковала, так как, во-первых, во время форума была намечена двустороння встреча с Трампом, а, во-вторых, Лондон, по всей вероятности, надеется после Брекзита заключить большое торговое соглашение с Вашингтоном. Но напряжение между лидерами двух стран проявилось в выборе основной темы выступления Терезы Мэй - негативной роли соцсетей и мессенджеров, которые, по ее мнению, часто становятся "площадкой" для террористов, педофилов, торговцев людьми и других опасных преступников из-за недостаточно жестких мер против нежелательного контента. Казалось бы, при чем тут Твиттер-президент, да еще и ретвитнувший видео британской ультраправой партии Britain First (после того как Мей раскритиковала Трампа за это, а тот в ответ посоветовал "не зацикливаться на нем", больше внимания уделяя тому, что творится в Великобритании, лидеры двух стран не встречались).

Ну а французский президент больше всего запомнился попыткой "перекинуть мосты" через Атлантику для налаживания контактов между европейскими "глобалистами" (с примкнувшим к ним Трюдо) и заокеанскими протекционистами. В своей речи он попытался то ли наметить "средний курс", то ли "пройти между капель дождя", признавая необходимость отдать должное как защите национальных интересов, так и глобализму. Последний, по мнению Эмануэля Макрона, пребывает в кризисе, а значит, должен меняться и стать более справедливым.

Этот тезис вполне может стать тем "мостом", где сойдутся "глобалисты" и Трамп, который в своей речи в последний день форума заявил: "Мы поддерживаем свободную торговлю, но она должна быть справедливой и взаимной, потому что в конечном счете несправедливая торговля подрывает нас всех". И даже сделал шаг навстречу наследству Обамы в данном вопросе, заявив, что не против отдельных договоров о свободной торговле со странами ТТП (в большинстве публикаций о речи Трампа его слова передаются как готовность заключать только двусторонние договора, о которых он действительно сказал, но чуть позже, как слышно на этом видео, он упомянул и о групповых договорах). Также в его речи, в основном посвященной тому, как он за год чуть ли не воплотил свое обещание сделать Америку великой, были еще два момента, которые могут сблизить его с "глобалистами". Наиболее часто цитируется его высказывание "Но "Америка превыше всего" не означает "Америка в одиночку". Когда [экономика] США растет, растет и весь мир". Самовлюблённой второй частью тезиса он, конечно же, немножко сместил акцент, но первая говорит об осознании им невозможности изоляции Штатов. Тем более, что говорил он и о необходимости взаимодействия с другими странами: "Мы все сильнее, когда свободные, суверенные нации работают вместе во имя общих целей и общей мечты".

Так что вполне возможно, что во время намеченного на апрель визита Макрона к Трампу они наметят пути реформ глобализма и свободной торговли, чтобы сделать их более справедливыми. Если же страны Запада и такие их партнеры, как, например, Япония, согласовавшая в декабре договор о свободной торговле с ЕС, не смогут договорится со США, то окажется, что Трамп сам с себя сложил "корону" лидера самой влиятельной страны мира. Потому что уже сейчас все союзники и партнеры его страны спешно вырабатывают механизмы, при которых мир не рухнет, даже если Америка исчезнет. Ну а научаться жить без США, как того хочет Меркель, - станут меньше на них оглядываться. Что в принципе неплохо, так как американцы, заигравшись в "мессианство" лидера свободного мира, совершали серьезные ошибки (как например вторжение в Ирак в 2003 году, одним из последствий чего стал ИГИЛ), стимулируя (или заставляя) других идти в кильватере их политики. Если бы не одно "но", очень важное для Украины и именно сейчас: Штаты являются "локомотивом" санкционного давления на Россию за ее агрессию против нашей страны. А Европа к американским жестким шагам, способным заставить Кремль вести себя потише, пока не особо готова. Что ярко проявилось на примере "Северного потока-2", на защиту которого встала даже Ангела Меркель, которую Путин практически травил собакой у себя в сочинской резиденции в 2007 году (тогда он, зная, что немецкий канцлер боится собак, привел и на переговоры, и даже на совместную пресс-конференцию здоровенного черного лабрадора, из-за чего "Меркель была в полуобморочном состоянии от страха - и в ярости от подобного издевательства", - пишет в своей книге "Вся кремлевская рать" российский журналист Михаил Зыгарь). В таких обстоятельствах ослабление влияние США на Европу - главного покупателя российских энергоносителей - может затянуть российскую оккупацию украинских территорий на долгие десятилетия. Так что будем надеяться, что Эмануэлю Макрону, который в интервью швейцарскому телевидению признался, что это именно он уговорил американского президента приехать в Давос, удастся найти способы сблизить позиции своего со-лидера в ЕС Ангелы Меркель и пока еще мирового лидера Дональда Трампа.
 

ПО РУБРИКАМ

09:08 Зо­ло­то кор­рек­ци­он­но де­ше­ве­ет 29 ян­ва­оря по­сле ро­ста на сла­бом дол­ла­ре

08:47 Ethereum до­ро­жа­ет по­сле по­лу­че­ния рей­тин­га агент­ством Weiss вы­ше, чем у бит­ко­и­на

08:36 Дол­лар рас­тет 29 ян­ва­ря в рам­ках кор­рек­ции по­сле уде­шев­ле­ния на про­шлой не­де­ле

07:50 Бир­жи АТР тор­гу­ют­ся раз­но­на­прав­лен­но 29 ян­ва­ря, KOSPI рас­тет по­сле пуб­ли­ка­ции от­чет­но­сти Intel

07:25 Ры­нок ак­ций США 26 ян­ва­ря за­крыл­ся ро­стом, Dow Jones при­ба­вил 0,85%

26.01 Ва­лют­ная рас­про­да­жа от Укр­га­з­бан­ка об­ва­ли­ла курс дол­ла­ра на меж­бан­ке

26.01 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 26 ян­ва­ря еще не­сколь­ко под­рос­ли

26.01 Нац­банк упро­стил биз­несу усло­вия про­да­жи ино­стран­ной ва­лю­ты

26.01 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 26.01.18

26.01 4 глав­ных триг­ге­ра для кра­ха крип­то­ва­лют

26.01 По­вы­ше­ние учет­ной став­ки су­ще­ствен­но не от­ра­зит­ся на де­по­зит­ных став­ках, рост роз­нич­но­го по­треб­кре­ди­то­ва­ния со­хра­нит­ся - бан­ки­ры

26.01 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 26 ян­ва­ря со­ста­вил 28.5486 грн

26.01 Крип­то­ва­лю­ты де­ше­ве­ют по­сле за­пре­та япон­ской бир­жи на вы­вод средств

26.01 Фунт стер­лин­гов до­ро­жа­ет на дан­ных о ро­сте ВВП Ве­ли­ко­бри­та­нии

26.01 Бир­жи АТР 26 ян­ва­ря за­кры­лись раз­но­на­прав­лен­но на про­ти­во­ре­чи­вых за­яв­ле­ни­ях вла­стей США о дол­ла­ре

• дальше…

09:08 Зо­ло­то кор­рек­ци­он­но де­ше­ве­ет 29 ян­ва­оря по­сле ро­ста на сла­бом дол­ла­ре

07:57 Нефть тор­гу­ет­ся раз­но­на­прав­лен­но 29 ян­ва­ря по­сле уде­шев­ле­ния дол­ла­ра

26.01 По­ро­шен­ко в Да­во­се рас­ска­зал о под­го­тов­ке к зе­мель­ной ре­фор­ме

26.01 Апел­ля­ци­он­ный суд Ан­глии от­ло­жил рас­смот­ре­ние апел­ля­ции Укра­и­ны по дол­гу пе­ред Рос­си­ей на $3 млрд

26.01 Нац­банк упро­стил биз­несу усло­вия про­да­жи ино­стран­ной ва­лю­ты

26.01 Ка­б­мин пред­ла­га­ет Ра­де утвер­дить по­да­чу за­явок на па­тен­ты в элек­трон­ной фор­ме

26.01 Це­ны на нефть ме­ня­ют­ся раз­но­на­прав­лен­но 26 ян­ва­ря, за­вер­ша­ют не­де­лю ро­стом

26.01 Пти­це­во­ды от­ве­ти­ли на об­ви­не­ния АМКУ в це­но­вом сго­во­ре

26.01 В 2018 го­ду Ни­бу­лон по­стро­ит пе­ре­гру­зоч­ные тер­ми­на­лы в За­по­рож­ской и Дне­про­пет­ров­ской об­ла­стях

26.01 Роз­нич­ные це­ны ав­то­га­за вы­рос­ли на 3-20 коп

• дальше…

09:02 О чем за­был Сур­ков и про­мол­чал Вол­кер

08:25 Да­вос на­дежд и опа­се­ний. По­че­му на фо­ру­ме Укра­и­ны бы­ло мно­го, а Рос­сии - ма­ло

08:09 Кап­кан на мед­ве­дя. По­че­му рос­сий­скую де­ле­га­цию не вер­нут в ПАСЕ

07:43 Дру­гий строк для “дру­га Путіна”: чим не­без­печ­на пе­ре­мога Міло­ша Зе­ма­на

26.01 Де­бан­де­ри­за­ция Поль­ши: Что озна­ча­ет для Укра­и­ны ре­ше­ние поль­ских по­пули­стов

26.01 Апел­ля­ци­он­ный суд Ан­глии от­ло­жил рас­смот­ре­ние апел­ля­ции Укра­и­ны по дол­гу пе­ред Рос­си­ей на $3 млрд

26.01 США вве­ли санк­ции про­тив 21 физ- и 21 юр­ли­ца из-за кон­флик­та в Укра­ине

26.01 Эр­до­ган хо­чет рас­ши­рить во­ен­ную опе­ра­цию на всю гра­ни­цу с Си­ри­ей

26.01 Пра­ви­тель­ство Ис­па­нии опро­те­сту­ет в су­де кан­ди­да­ту­ру Пуч­де­мо­на

26.01 Укра­и­на смог­ла оста­но­вить "блиц-криг" по воз­вра­ще­нию РФ в ПАСЕ - Арьев

26.01 5 здо­ро­вых и эко­ло­ги­че­ски чи­стых стран ми­ра

26.01 Гла­ва ЦБ Швей­ца­рии не счи­та­ет про­ис­хо­дя­щее в ми­ре "ва­лют­ной войной"

26.01 Лу­ка­шен­ко от­ме­нил на­лог на ту­не­яд­цев. Но ли­шит льгот не­ра­бо­та­ю­щих

25.01 Сек­ре­тарь Ве­не­ци­ан­ской ко­мис­сии: из Вен­грии зву­чат до­воль­но ис­кус­ствен­ные тре­бо­ва­ния к Укра­ине

25.01 Гла­ва ЕЦБ ви­дит не­об­хо­ди­мость в со­хра­не­нии сти­му­ли­ро­ва­ния для уси­ле­ния ин­фля­ции, ев­ро пре­вы­сил $1,25

• дальше…

25.01 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние аэро­пор­та Жу­ля­ны

24.01 Еди­ный элек­трон­ный би­лет за­ра­бо­та­ет в Ки­е­ве к се­ре­дине го­да - Клич­ко

24.01 Ито­ги рын­ка не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва в 2017 го­ду. Про­гноз на 2018 год

24.01 Big Mac index: грив­ня не­до­оце­не­на на 69%

23.01 Укра­и­на под­ня­лась на 4 по­зи­ции в рей­тин­ге луч­ших стран ми­ра

23.01 Укра­и­на опу­сти­лась на 46 ме­сто в топ-50 са­мых ин­но­ва­ци­он­ных эко­но­мик ми­ра

23.01 Ко­ли­че­ство но­востро­ек в Ки­е­ве в 2017г вы­рос­ло на 27% - экс­пер­ты

23.01 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен объ­явил тен­дер на стро­и­тель­ство мет­ро на Ви­но­гра­дарь

22.01 Укра­и­на ве­дет пе­ре­го­во­ры о ли­бе­ра­ли­за­ции ви­зо­во­го ре­жи­ма с 20 стра­нам - Клим­кин

17.01 Укра­и­на вер­ну­ла свою при­вле­ка­тель­ность для меж­ду­на­род­но­го ри­тей­ла

12.01 Внед­рить си­сте­му элек­трон­но­го би­ле­та в Ки­е­ве пла­ни­ру­е­стя во вто­ром квар­та­ле 2018 го­да

12.01 Па­вел Фукс ку­пил долг ки­ев­ско­го мет­ро в 1,8 млрд

09.01 Пол­но­цен­ный за­пуск Wi-Fi в ки­ев­ском мет­ро сно­ва пе­ре­но­сит­ся

09.01 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

09.01 Ки­ев­ские вла­сти сда­дут в арен­ду на 10 лет по­чти ты­ся­чу оста­но­вок

• дальше…

09:02 О чем за­был Сур­ков и про­мол­чал Вол­кер

08:25 Да­вос на­дежд и опа­се­ний. По­че­му на фо­ру­ме Укра­и­ны бы­ло мно­го, а Рос­сии - ма­ло

08:09 Кап­кан на мед­ве­дя. По­че­му рос­сий­скую де­ле­га­цию не вер­нут в ПАСЕ

07:43 Дру­гий строк для “дру­га Путіна”: чим не­без­печ­на пе­ре­мога Міло­ша Зе­ма­на

26.01 Де­бан­де­ри­за­ция Поль­ши: Что озна­ча­ет для Укра­и­ны ре­ше­ние поль­ских по­пули­стов

26.01 По­ро­шен­ко в Да­во­се рас­ска­зал о под­го­тов­ке к зе­мель­ной ре­фор­ме

26.01 Апел­ля­ци­он­ный суд на­зна­чил Са­а­ка­шви­ли ноч­ной до­маш­ний арест

26.01 Укра­и­на смог­ла оста­но­вить "блиц-криг" по воз­вра­ще­нию РФ в ПАСЕ - Арьев

26.01 Ка­ки­ми ко­зы­ря­ми бу­дут ме­рять­ся Вол­кер и Сур­ков от­но­си­тель­но Укра­и­ны

25.01 Тру­ха­но­ва встрях­ну­ло: Одес­ских де­пу­та­тов до­пра­ши­ва­ют, мэр пря­чет­ся, а сес­сию пе­ре­но­сят

25.01 ЛАЗы пре­ткно­ве­ния: По­че­му Са­до­во­му еще не раз на­пом­нят о его рос­сий­ском дол­ге

25.01 Сек­ре­тарь Ве­не­ци­ан­ской ко­мис­сии: из Вен­грии зву­чат до­воль­но ис­кус­ствен­ные тре­бо­ва­ния к Укра­ине

25.01 Ка­б­мин от­ло­жил уволь­не­ние На­си­ро­ва

25.01 БПП или НФ. Ко­му до­ста­нет­ся крес­ло гла­вы Цен­триз­бир­ко­ма

24.01 Пе­ре­черк­нут ли рус­ские хам­ством свое воз­вра­ще­ние в ПАСЕ

• дальше…

26.01 Бес­пи­лот­ные ми­ни-ав­то­бу­сы на­ча­ли пе­ре­во­зить пас­са­жи­ров в Сток­голь­ме

25.01 Vivo X20 Plus UD, пер­вый в ми­ре смарт­фон с дак­ти­ло­ско­пом под экра­ном, пред­став­лен офи­ци­аль­но

25.01 Элек­тро­ка­ры ки­тай­ской Great Wall раз­ра­бо­та­ют в Ев­ро­пе

25.01 DJI по­ка­за­ла Mavic Air: ком­пакт­ный дрон с 4K и управ­ле­ни­ем же­ста­ми за $800

25.01 Android 8.1 по­ка­зы­ва­ет ско­рость до­ступ­ных се­тей Wi-Fi

23.01 Те­ку­щее со­сто­я­ние и пер­спек­ти­вы сайдчей­нов

23.01 Смарт­фон Red Hydrogen One, осна­щен­ный го­ло­гра­фи­че­ским дис­пле­ем, по­сту­пит в про­да­жу этим ле­том

23.01 Уче­ные на­шли спо­соб де­лать кар­бон из со­ло­мы и ку­ку­ру­зы

22.01 Jeep рас­крыл внеш­ность се­ми­мест­но­го вне­до­рож­ни­ка

22.01 Ме­нее чем за 10 лет ха­ке­ры по­хи­ти­ли по­ряд­ка $1,2 млрд в крип­то­ва­лю­тах

22.01 Тех­но­ло­гия Huawei поз­во­лит за­ря­дить ба­та­рею смарт­фо­на до 48 % за 5 ми­нут

22.01 Amazon от­крыл пер­вый уни­вер­сам без касс

22.01 Марк Цу­кер­берг: Facebook опре­де­лит на­деж­ность ис­точ­ни­ков но­во­стей через опрос

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

19.01 Virgin Hyperloop One пла­ни­ру­ет со­еди­нить глав­ные аэро­пор­ты Лон­до­на си­сте­мой вы­со­ко­ско­рост­ных ва­ку­ум­ных тон­не­лей

• дальше…

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно