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Давос надежд и опасений. Почему на форуме Украины было много, а России - мало
08:25 29.01.2018 |
Разлад между европейскими сторонниками глобализации и американскими протекционистами Украине особенно не нужен именно сейчас.
Нынешний Давоский экономический форум называют одним из наиболее представительских. И не только потому, что на него впервые за 20 лет приезжал действующий президент США. Мероприятие собрало очень большое количество лидеров ведущих стран, в том числе и тех, на чью помощь больше всего надеется Украина: Дональда Трампа, Ангелу Меркель, Джастина Трюдо, Эммануэля Макрона, Терезу Мэй и других. Присутствовали и многие руководители ведущих международных организаций: Всемирной торговой организации, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Международного валютного фонда, а также генсек ООН.
Российские и пророссийские украинские СМИ успели поерничать, что, несмотря на визит Петра Порошенко, теме российской агрессии в Крыму и на Донбассе на Всемирном экономическом форуме было уделено не очень много времени, и даже начали подсчитывать во сколько обошлась украинской казне эта "бессмысленная" поездка. Забывая при этом, что в Давосе происходит не конференция по безопасности, как в Мюнхене, например, а обсуждение важнейших для мира экономических вопросов. Так что с учетом наших экономических показателей Украина в повестке дня и графиках встреч фигурировала непропорционально много.
В отличие от той же России, которую представители развитых стран уже настолько "не видят" частью экономической цивилизации, что просто убегают от ее делегатов. На это пожаловался сам глава российской делегации вице-премьер Аркадий Дворкович, заявив: "Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить". Очевидно, российские представители не понимают, что многих из них желают видеть не в кресле напротив, а на скамье в Гааге. Или американские высокопоставленные чиновники уже увидели их в пока не опубликованных санкционных списках, так как только на эту тему с представителями Кремля и могут говорить. "Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, это ничтожный вопрос, мы не должны тратить столько времени на это, мы просто должны работать более эффективно и работать лучше, вместо того, чтобы обсуждать санкции"", - с нотками отчаяния заявил Дворкович. А может американцы и не видели этих списков, но просто стараются избегать любых российских чиновников или бизнесменов, контакты с которыми могут оказаться "токсичными".
Да и наиболее важные темы повестки форума были такими, что с Россией их можно было обсуждать только на очень большую перспективу. При этом в двух вариантах. Или как с потенциальным участником нарождающихся новых торговых объединений, но в очень отдаленном будущем и при условии изменения линии поведения хотя бы на международной арене. Или как с будущим подсудимым по делам о государственном кибертерроризме и преступном распространении фейковых новостей в том же Международном трибунале в Гааге.
Но в Давосе лидеров мировых экономик пока больше всего занимала не Россия, а ее главный враг (судя по соцопросам россиян) США и их роль в глобальных (и не только экономических) вопросах при президенте Дональде Трампе. Так одним из наиболее резонансных тезисов Ангелы Меркель стал призыв к Европе научиться справляться с разными вопросами (в том числе и оборонными) без заигравшихся в протекционизм США: "Пока США поглощены сами собой, нам нужно взять судьбу в свои руки". Хотя она говорила и о таких важных вопросах, как необходимость единства Европы, в частности, в вопросах общей внешней политики (пожурив Британию за Брекзит) или наступление эры цифровой экономики (похвалив Эстонию, которую вместе с Германией собралась догонять в данном вопросе), а также о конфликтах, миграции, "яде правого популизма" и многом другом. Кстати воплощать свои намерения учиться жить без Америки немецкий канцлер начала прямо на форуме, символично покинув его перед приездом американского президента (по крайней мере о таком ее намерении было заявлено).
"Уколом" Трампа можно считать и призыв итальянского премьера Паоло Джентилони к Европе заключить торговое соглашение с Латинской Америкой. То есть продолжить политику торговых объединений, которую ЕС и ряд других экономических лидеров (Япония, Канада, Австралия) разработали и начали воплощать с обамовскими Соединенными Штатами, но были вынуждены "притормозить" после вступления в должность Трампа. Он, как известно, в первый же свой рабочий день вывел США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которое могло объединить 38-40 % мирового ВВП и четверть оборота мировой торговли, а также противодействовать китайской торгово-экономической экспансии в мире. Ну а аналогичный проект зоны свободной торговли между ЕС и США - Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство - так и остался нереализованным. Возможно, временно, так как многие считают, что США вполне способны "передумать" (по крайней мере "после Трампа"), точно также, как и в вопросе с ТТП. Но "уколами" Трампа Джентилони ограничился только в своей речи. Когда же отвечал на вопросы, то выразился довольно жестко: "У руководителей есть право защищать свою страну, граждан и население, но у всего есть пределы. Речь идет о договорах и многосторонних правилах, в рамках которых мы живем". После этого призвал "перезапустить Европу", чтобы она могла играть более весомую геополитическую роль и "заполнить вакуум", если он возникнет (тоже намек на возможное невыполнение США ранее взятых на себя обязательств, как, например, в случае с ТТП).
Темы "есть ли жизнь без Трампа" и торговых объединений продолжил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Пожурив США за "скептицизм" относительно Транстихоокеанского партнерства, он рассказал, что оставшиеся 11 стран-участниц объединения (Бруней, Чили, Новая Зеландия, Сингапур, Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия, Мексика, Канада и Япония) договорились продолжать работу над соглашением, немного его изменив, и есть надежда на подписание нового варианта в начале марта. Также он рассказал и о противоречиях с Трампом относительно объединения NAFTA, и о том, как он и его команда упорно трудятся, чтобы доказать Вашингтону, что "соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли выгодно и нам, и ему, и мировой экономике в целом".
Британский премьер-министр США и их президента не критиковала, так как, во-первых, во время форума была намечена двустороння встреча с Трампом, а, во-вторых, Лондон, по всей вероятности, надеется после Брекзита заключить большое торговое соглашение с Вашингтоном. Но напряжение между лидерами двух стран проявилось в выборе основной темы выступления Терезы Мэй - негативной роли соцсетей и мессенджеров, которые, по ее мнению, часто становятся "площадкой" для террористов, педофилов, торговцев людьми и других опасных преступников из-за недостаточно жестких мер против нежелательного контента. Казалось бы, при чем тут Твиттер-президент, да еще и ретвитнувший видео британской ультраправой партии Britain First (после того как Мей раскритиковала Трампа за это, а тот в ответ посоветовал "не зацикливаться на нем", больше внимания уделяя тому, что творится в Великобритании, лидеры двух стран не встречались).
Ну а французский президент больше всего запомнился попыткой "перекинуть мосты" через Атлантику для налаживания контактов между европейскими "глобалистами" (с примкнувшим к ним Трюдо) и заокеанскими протекционистами. В своей речи он попытался то ли наметить "средний курс", то ли "пройти между капель дождя", признавая необходимость отдать должное как защите национальных интересов, так и глобализму. Последний, по мнению Эмануэля Макрона, пребывает в кризисе, а значит, должен меняться и стать более справедливым.
Этот тезис вполне может стать тем "мостом", где сойдутся "глобалисты" и Трамп, который в своей речи в последний день форума заявил: "Мы поддерживаем свободную торговлю, но она должна быть справедливой и взаимной, потому что в конечном счете несправедливая торговля подрывает нас всех". И даже сделал шаг навстречу наследству Обамы в данном вопросе, заявив, что не против отдельных договоров о свободной торговле со странами ТТП (в большинстве публикаций о речи Трампа его слова передаются как готовность заключать только двусторонние договора, о которых он действительно сказал, но чуть позже, как слышно на этом видео, он упомянул и о групповых договорах). Также в его речи, в основном посвященной тому, как он за год чуть ли не воплотил свое обещание сделать Америку великой, были еще два момента, которые могут сблизить его с "глобалистами". Наиболее часто цитируется его высказывание "Но "Америка превыше всего" не означает "Америка в одиночку". Когда [экономика] США растет, растет и весь мир". Самовлюблённой второй частью тезиса он, конечно же, немножко сместил акцент, но первая говорит об осознании им невозможности изоляции Штатов. Тем более, что говорил он и о необходимости взаимодействия с другими странами: "Мы все сильнее, когда свободные, суверенные нации работают вместе во имя общих целей и общей мечты".
Так что вполне возможно, что во время намеченного на апрель визита Макрона к Трампу они наметят пути реформ глобализма и свободной торговли, чтобы сделать их более справедливыми. Если же страны Запада и такие их партнеры, как, например, Япония, согласовавшая в декабре договор о свободной торговле с ЕС, не смогут договорится со США, то окажется, что Трамп сам с себя сложил "корону" лидера самой влиятельной страны мира. Потому что уже сейчас все союзники и партнеры его страны спешно вырабатывают механизмы, при которых мир не рухнет, даже если Америка исчезнет. Ну а научаться жить без США, как того хочет Меркель, - станут меньше на них оглядываться. Что в принципе неплохо, так как американцы, заигравшись в "мессианство" лидера свободного мира, совершали серьезные ошибки (как например вторжение в Ирак в 2003 году, одним из последствий чего стал ИГИЛ), стимулируя (или заставляя) других идти в кильватере их политики. Если бы не одно "но", очень важное для Украины и именно сейчас: Штаты являются "локомотивом" санкционного давления на Россию за ее агрессию против нашей страны. А Европа к американским жестким шагам, способным заставить Кремль вести себя потише, пока не особо готова. Что ярко проявилось на примере "Северного потока-2", на защиту которого встала даже Ангела Меркель, которую Путин практически травил собакой у себя в сочинской резиденции в 2007 году (тогда он, зная, что немецкий канцлер боится собак, привел и на переговоры, и даже на совместную пресс-конференцию здоровенного черного лабрадора, из-за чего "Меркель была в полуобморочном состоянии от страха - и в ярости от подобного издевательства", - пишет в своей книге "Вся кремлевская рать" российский журналист Михаил Зыгарь). В таких обстоятельствах ослабление влияние США на Европу - главного покупателя российских энергоносителей - может затянуть российскую оккупацию украинских территорий на долгие десятилетия. Так что будем надеяться, что Эмануэлю Макрону, который в интервью швейцарскому телевидению признался, что это именно он уговорил американского президента приехать в Давос, удастся найти способы сблизить позиции своего со-лидера в ЕС Ангелы Меркель и пока еще мирового лидера Дональда Трампа.
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