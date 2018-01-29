Капкан на медведя. Почему российскую делегацию не вернут в ПАСЕ

В Парламентской Ассамблее заметно оживились силы, лоббирующие интересы Москвы. Однако из этого не надо делать трагедию, - в 2018-м Россия в ПАСЕ не вернется.

Украинское представительство в ПАСЕ снова оказалось в сложной ситуации. После отставки президента Ассамблеи, русофила Педро Аграмунта, ставшей нашей большой победой, Украина пропустила серию неприятных ударов, что дало возможность гибридной пропаганде включить кино о скором возврате российской делегации. Напомним, россияне не принимают участия в работе ПАСЕ с весны 2014-го, когда их лишили права голоса. Обидевшись, они бойкотируют эту организацию. Точнее, имитируют бойкот, поскольку различными путями пытаются восстановить свой статус в Ассамблее. В том числе и шантажом, отказываясь платить взносы. Россия является одним из основных пяти плательщиков Совета Европы, ее взнос составляет около 30 млн евро. Так сказать, нет любви, нет и денег.

Потеря солидных средств тут же увеличила количество приверженцев возвращения россиян в ПАСЕ. Главным промоутером здесь выступает известный друг Кремля, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Он уже пообещал вернуть Россию в ПАСЕ в этом году. А 23 января прошло первое заседание ad-hoc комитета Парламентской Ассамблеи, где обсуждались механизмы возвращения российской делегации. Туда пригласили двух представителей Думы - вице-спикера Петра Толстого и председателя комитета по международным делам Константина Косачева. Последний, кстати, находится под санкциями, и въезд в ЕС ему воспрещен. Это к тому, что Украина точно так же вправе на свое усмотрение трактовать отдельные рекомендации и наставления, звучащие из ЕС.

На комитете решили наработать рекомендации до следующего заседания, намеченного на 8 марта. Несложно предположить, что к этому числу европейские друзья Путина согласуют с МИД России технологию возвращения в ПАСЕ, и мы увидим настойчивые попытки ее реализовать. В их успех в нашей делегации не верят, однако предупреждают: в случае победы лоббистов Москвы Парламентскую Ассамблею ожидает раскол. Однако, не исключено, что раскол в ПАСЕ тоже входит в гибридные планы Кремля: ему не столько важно вернуться, сколько превратить площадку для межпарламентского сотрудничества в территорию политических свар. И извлекать из этого выгоду. Дело в том, что ПАСЕ - единственная европейская структура, где страны, не являющиеся членами Евросоюза, могут доносить и отстаивать свою позицию. Взорвать с помощью ссор этот орган изнутри - означает отомстить Украине и ее союзникам в Ассамблее. Это для Москвы на данном этапе важнее, чем эфемерное возвращение ее делегации.

Как видим, часть деятелей ПАСЕ страдает пророссийской близорукостью, но Парламентская Ассамблея - очень важный элемент в структуре европейской политической системы, чтобы позволить так просто ее развалить. Потому стоит ожидать ответных мер на активность Кремля и его агентов влияния, проявившуюся в избрании на должность комиссара по правам человека Совета Европы боснийки Дуни Миятович, часто выступающей с сомнительными заявлениями по поводу ситуации в Украине, во включении в последнюю резолюцию ПАСЕ требования пересмотра закона о реинтеграции и ратификации Киевом Римского статута, из-под юрисдикции которого сама Россия вышла еще в ноябре прошлого года.

Какими могут быть ответные меры? Российское влияние купируют на уровне ПАСЕ. Иначе говоря, Москва будет тратить значительный ресурс на интриги в этой организации, при этом ее лишат возможностей влиять на другие евроструктуры. Это было бы достаточно умным шагом со стороны людей, принимающих важные политические решения на Западе. Сказать "ребята, не тужьтесь, вам голос в ПАСЕ все равно не вернут" - было бы слишком просто. Игра "вскройте свои "консервы" и выбросьте деньги на ветер" гораздо занимательнее...