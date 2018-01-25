Итоги рынка недвижимости Киева в 2017 году. Прогноз на 2018 год

2017 год на вторичном рынке недвижимости Киева во многом отражал общую финансово-экономическую ситуацию в стране. Рост минимальной и средней заработной платы, а также едва ощутимый рост ВВП перекликался с ростом средней по Киеву цены квадратного метра. И хотя связь между этими процессами косвенная, они в равной степени отражали позитивные ожидания, возлагаемые на прошедший год. Росту средней цены на недвижимость способствовала стабильность национальной валюты. В течение почти всего года курс гривны держался на одном уровне, и только под конец начал ощутимо проседать по отношению к доллару и евро.

Цены на вторичном рынке

Уже в марте прошлого года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Киева начала постепенно расти. В середине года темпы роста ускорились, и к концу 2017 стоимость квадратного метра оказалась на 12,9% выше, чем в начале года. Рост цен в течение июня-ноября был настолько стремительным, что в конце августа средняя цена по Киеву оказалась выше, чем цена в новостройках на вторичном рынке, которые традиционно были дороже. И хотя осенью новостройки тоже начали дорожать, статус-кво между этими двумя сегментами к концу года так и не был восстановлен. По итогам года средняя стоимость квартир в новостройках выросла всего на 2,5%. Сегмент квартир возле метро продемонстрировал средний результат в +6,3%.

Изменение средней аппроксимированной цены предложения в долларах США в 2017 году:

Сегмент недвижимости Изменение цены за период 1 месяц, % 3 месяца, % 6 месяцев, % 1 год, % В среднем по городу 0 +2,6 +11,9 +12,9 В новых домах -0,8 +2,6 +5,5 +2,5 В домах возле метро 0 +1,5 +9,4 +6,3





Спрос на вторичном рынке в первом полугодии оставлял желать лучшего, во втором немного вырос. Покупатели разделились на две группы. Представители первой покупали самое бюджетное жилье, в которое можно тут же вселиться. Представители второй искали качественные предложения по хорошей цене - зачастую это были новостройки на вторичном рынке, с ремонтом или без, а также квартиры в более или менее приличном состоянии в «сталинках» и «дореволюционных домах». Независимо от принадлежности к той или иной группе и бюджета на покупку квартиры, покупатели относились к выбору взыскательно, ни в коем случае не желая переплачивать.

Судя по количеству объявлений о продаже недвижимости на Domik.ua и других крупных порталах недвижимости, предложение на рынке не претерпело ощутимых количественных изменений. Зато изменилась структура предложения - об этом речь пойдет в следующих разделах.

Динамика цен по сегментам рынка

По итогам года средняя цена квадратного метра двух- и трехкомнатных квартир на вторичном рынке подорожала куда больше однокомнатных , а их количество в структуре предложения выросло. Более высокая стоимость квадратного метра в этих двух типах квартир объясняет и больший рост средней по городу цены по сравнению с ценами в каждом отдельно взятом сегменте.

В таблице ниже представлены показатели изменения средней аппроксимированной стоимости предложения основных типов квартир в Киеве в долларах США:

Средние цены предложений в долларах США за квадратный метр

Изменение за период Типы квартир Январь 2017, $ Месяц, % Три месяца, % Полгода , % Год, % Все в Киеве 1214 0 +2,6 +11,9 +12,9 «Гостинки» 881 +0,9 +2,2 -1,3 -4,8 Однокомнатные 987 -0,6 -2,2 +1 +1,7 Двухкомнатные раздельные 1255 -0,5 +2,2 +13,2 +12,7 Трехкомнатные раздельные 1238 +1,1 +4,1 +12,3 +14,4 Четырехкомнатные раздельные 1748 -1,6 -3,5 +4,5 +10,7

В декабре 2017 года, когда начался очередной рост курса доллара, большинство типов квартир начало дешеветь. Этот процесс закономерен, но и рост курса вполне может оказаться временным. Если в феврале-марте 2018 года курс доллара начнет снижаться, цены на квартиры снова пойдут в гору.

Динамика цен по отдельным типам домов в наибольшей степени дает понять, квартиры в каких домах со временем не теряют в цене.

Средние цены предложений в долларах США за квадратный метр

Изменение за период Типы домов Январь 2017, $ Месяц, % Три месяца, % Полгода, % Год, % Все в Киеве 1214 0 +2,6 +11,9 +12,9 «Дореволюционные» 1818 -0,7 -3,6 -6 -6,7 «Сталинки» 1516 -0,5 +0,7 +3,1 -7,3 «Старая панель» 811 0 -1,3 -2,4 -8,3 «Типовая панель» 843 -0,5 -2,8 -4,3 -9,5 «Улучшенная типовая панель» 781 -0,9 -3,5 -3,2 -10 «Старый кирпич» 964 +1,3 -2 +3,3 +0,4 «Улучшенный кирпич 1177 +0,4 +3,6 +5,1 +1,5 «Украинская панель» 992 -0,6 -2,8 -2,4 -4,7 «Украинский кирпич» 1486 +0,3 +0,9 +6,2 +3,1

Динамика цен по типам домов демонстрирует расслоение рынка недвижимости. Самое ветхое и бюджетное жилье - дореволюционные дома и советские «панельки» - дешевеет даже на фоне общего роста цен. Также дешевеют панельные новостройки, которые отличаются от советских панельных домов возрастом, но почти не отличаются качеством материалов и постройки.

Кое-как держат позиции кирпичные дома советской постройки. Но наиболее стабильным в ценовом отношении сегментом недвижимости остаются кирпичные новостройки, которые даже за последние 4 года потеряли в цене значительно меньше, чем другие: -26% против, например, -48% стоимости квартир в панельных хрущевках или -43% - в кирпичных.

Возникает вопрос, если причиной роста средней по городу цены квадратного метра стал рост цен в новостройках на вторичном рынке, почему показатели их подорожания меньше, чем в среднем по городу?

Причин несколько:

- во-первых, новые дома постепенно строятся, в то время как количество домов старого фонда остается неизменным - зданий, которые выводятся из эксплуатации, единицы. Соответственно, растет количество предложений в новых домах в общей структуре предложения. И это сказывается на средней цене;

- во-вторых , стоимость квадратного метра в кирпичных новостройках выше, чем в домах других типов, что на фоне изменения структуры предложения сказывается на среднегородском показателе.

Динамика цен по районам Киева также свидетельствует о расслоении рынка недвижимости. Во многих районах Киева наблюдаем снижение цен, в большинстве случаев оно небольшое. Больше всего стоимость квадратного метра просела в районах с неудобной транспортной развязкой и преобладанием жилого фонда советского образца - Святошинском и Подольском на Правом берегу, Деснянском - на Левом. Выросли цены в районах, которые активно застраиваются новыми домами, быстро и легко сообщаются с центром, и все еще имеют большое количество парковых и рекреационных зон.

В таблице приведены изменения цен на квартиры в разных районах Киева в 2018 году:

Средние цены предложений в долларах США за квадратный метр

Изменение за период Район Киева Январь 2017, $ Месяц, % Три месяца, % Полгода, % Год, % Все в Киеве 1214 0 +2,6 +11,9 +12,9 Голосеевский 1193 -1,4 +1,4 +10,3 +5,9 Дарницкий 976 -1,1 -1,4 +0,9 -1 Деснянский 723 -0,8 -1 +0,1 -5,9 Днепровский 879 +0,3 -2,3 -1,1 -3,2 Оболонский 1289 +1,6 +10,1 +15,1 +17,5 Печерский 2008 -1,5 -3,3 -2,5 -2,2 Подольский 781 -3,2 -5,1 -4,5 -9 Святошинский 811 0 -4,1 -4,6 -7,7 Соломенский 1079 -0,2 -0,2 +7 +7,7 Шевченковский 1546 +0,3 +0,3 -0,8 +6,6

Лидером по росту цен в 2017 году стал Оболонский район, но случилось это за счет смещения предложения в сторону более дорогих Оазиса и Оболони.

Индекс недоступности жилья

Индекс недоступности жилья один из ключевых индикаторов состояния рынка. Снижение этого показателя способствует росту спроса на жилье и активизации рынка. В 2017 году влияние на индекс недоступности оказывали несколько противоречивых факторов: с одной стороны, рост доходов населения способствовал снижению индекса, с другой - рост средней стоимости квадратного метра и девальвация гривны в конце года провоцировали его рост.

В середине марта 2017 года, до того, как начался рост цены квадратного метра, индекс недоступности для средней однокомнатной квартиры площадью 40 квадратных метро составлял 9,8. С тех пор средняя зарплата в Киеве, по данным Госстата, выросла на 5,8% (по отношению к январю 2017 - на 25,3%) и к концу года составила 11 643 грн. Квадратный метр в среднем по Киеву, как мы уже выяснили, подорожал на 12,9% в долларах. Гривневый рост цены составил 15,2%.

Средняя однокомнатная квартира в Киеве площадью 40 квадратных метров в январе 2018 года обойдется в 1 379 104 грн. При текущей заработной плате рядовой киевлянин сможет накопить на квартиру за те же 9,9 лет, что и в начале 2017 года, - при условии, что у него не будет других расходов.

Рост доходов населения, подорожание квадратного метра и девальвация гривны в 2017 году компенсировали друг друга, оставив индекс недоступности неизменным. Правда, этот показатель очень условный в силу того, что для его расчета берутся усредненные данные. Для жилья в дешевеющих сегментах показатель будет ниже. Но возможности накопить даже на такие квартиры у большинства по-прежнему нет из-за недоступности кредитования - банки почти не кредитуют вторичный рынок, отдавая предпочтение совместным программам с застройщиками. Больше внимания программам ипотечного кредитования мы уделим в обзоре первичного рынка Киева.

Насколько выгодно инвестировать в недвижимость в 2018 году

Еще один индикатор состояния рынка его привлекательность для частных инвесторов, в основе которой - уровень доходности недвижимости. В марте прошлого года Domik.ua писал о том, что в результате снижения долларовой цены в 2014-2016 годах доходность инвестиций в недвижимость снова выросла до 8-10% годовых. Рост цен в течение года и подорожание доллара в ноябре-декабре прошлого года скорректировали и этот показатель.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в домах старого жилого фонда сегодня составляет около 30 000 долларов или 852 000 грн. Сдать в аренду такую квартиру, при условии удачного расположения и наличия косметического ремонта, можно за 7000 грн. Окупаемость инвестиции составит чуть больше 10 лет, доходность - около 10%, без учета необходимости ремонта перед сдачей в аренду, амортизационных расходов и налогов.

Однокомнатная квартира в новом доме будет стоить минимум 50 000 долларов. На первичном рынке есть предложения дешевле, но после расходов на ремонт получится та же сумма или даже больше. Сдать в аренду квартиру в новом доме можно за 9000-10 000 грн в месяц. Окупаемость инвестиции составит 12-13 лет без учета налогов и амортизационных расходов. Доходность - 8%.

При выборе объекта для инвестирования нужно учитывать разные факторы - не только доходность на текущий момент, но и перспективы изменения цены в том или ином доме или районе. Например, только в 2017 году квадратный метр в советских панельных домах подешевел в среднем на 9%. За 10 лет, пока инвестиция будет окупаться, квартира может потерять больше половины своей стоимости - при условии отсутствия форс-мажоров в виде стремительной девальвации. Поэтому более целесообразна инвестиция в новые дома, квартиры в которых при благоприятной ситуации постепенно растут в цене, а при неблагоприятной - дешевеют медленнее. Стоит обращать внимание и на расположение: районы, которые активно развиваются и имеют хорошую инфраструктуру, и через 10 лет будут более востребованы потенциальными арендаторами и покупателями.

Прогноз на 2018 год

В наступившем году большинство тенденций, которые мы наблюдали в 2017-м, получит продолжение.

Стоимость квадратного метра будет зависеть от курса доллара и изменения доходов населения. Если гривна укрепится, как это было в начале прошлого года, это создаст предпосылки для дальнейшего роста цены квадратного метра. Как и в 2017 году, рост будет постепенным и избирательным.

Однозначно продолжится расслоение рынка недвижимости. Количество предложений квартир в новых домах будет расти, и покупатели все чаще будут выбирать их, в том числе, на вторичном рынке. Продавцам квартир в старых советских домах не останется ничего другого, кроме как продолжать снижать цену - это единственное, чем они сейчас могут конкурировать с новостройками.

Не ожидается появления реально работающих кредитных механизмов для вторичного рынка. Для снижения учетной ставки НБУ гривна слишком нестабильна - даже в бюджет 2018 года заложена девальвация на уровне 10%. А без снижения учетной банки не смогут снизить ставки по кредитам. Кроме того, подавляющее большинство украинских банков не могут себе позволить долгосрочное кредитование под низкие проценты - у них нет для этого свободных средств. Но даже если в 2018 году какие-то кредитные механизмы для вторичного рынка заработают, они вряд ли будут способствовать росту спроса и цен на недвижимость старого жилого фонда - скорее, усугубят расслоение рынка.