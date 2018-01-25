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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Итоги рынка недвижимости Киева в 2017 году. Прогноз на 2018 год

19:17 24.01.2018 |

Киев

2017 год на вторичном рынке недвижимости Киева во многом отражал общую финансово-экономическую ситуацию в стране. Рост минимальной и средней заработной платы, а также едва ощутимый рост ВВП перекликался с ростом средней по Киеву цены квадратного метра. И хотя связь между этими процессами косвенная, они в равной степени отражали позитивные ожидания, возлагаемые на прошедший год. Росту средней цены на недвижимость способствовала стабильность национальной валюты. В течение почти всего года курс гривны держался на одном уровне, и только под конец начал ощутимо проседать по отношению к доллару и евро.

Цены на вторичном рынке

Уже в марте прошлого года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Киева начала постепенно расти. В середине года темпы роста ускорились, и к концу 2017 стоимость квадратного метра оказалась на 12,9% выше, чем в начале года. Рост цен в течение июня-ноября был настолько стремительным, что в конце августа средняя цена по Киеву оказалась выше, чем цена в новостройках на вторичном рынке, которые традиционно были дороже. И хотя осенью новостройки тоже начали дорожать, статус-кво между этими двумя сегментами к концу года так и не был восстановлен. По итогам года средняя стоимость квартир в новостройках выросла всего на 2,5%. Сегмент квартир возле метро продемонстрировал средний результат в +6,3%.

Итоги рынка недвижимости Киева в 2017 году. Прогноз на 2018 год

 

Изменение средней аппроксимированной цены предложения в долларах США в 2017 году:

Сегмент недвижимости

Изменение цены за период

1 месяц, %

3 месяца, %

6 месяцев, %

1 год, %

В среднем по городу

0

+2,6

+11,9

+12,9

В новых домах

-0,8

+2,6

+5,5

+2,5

В домах возле метро

0

+1,5

+9,4

+6,3


Спрос на вторичном рынке в первом полугодии оставлял желать лучшего, во втором немного вырос. Покупатели разделились на две группы. Представители первой покупали самое бюджетное жилье, в которое можно тут же вселиться. Представители второй искали качественные предложения по хорошей цене - зачастую это были новостройки на вторичном рынке, с ремонтом или без, а также квартиры в более или менее приличном состоянии в «сталинках» и «дореволюционных домах». Независимо от принадлежности к той или иной группе и бюджета на покупку квартиры, покупатели относились к выбору взыскательно, ни в коем случае не желая переплачивать.

Судя по количеству объявлений о продаже недвижимости на Domik.ua и других крупных порталах недвижимости, предложение на рынке не претерпело ощутимых количественных изменений. Зато изменилась структура предложения - об этом речь пойдет в следующих разделах.

Динамика цен по сегментам рынка

По итогам года средняя цена квадратного метра двух- и трехкомнатных квартир на вторичном рынке подорожала куда больше однокомнатных , а их количество в структуре предложения выросло. Более высокая стоимость квадратного метра в этих двух типах квартир объясняет и больший рост средней по городу цены по сравнению с ценами в каждом отдельно взятом сегменте.

В таблице ниже представлены показатели изменения средней аппроксимированной стоимости предложения основных типов квартир в Киеве в долларах США:

Средние цены предложений в долларах США за квадратный метр


Изменение за период

Типы квартир

Январь 2017, $

Месяц, %

Три месяца, %

Полгода , %

Год, %

Все в Киеве

1214

0

+2,6

+11,9

+12,9

«Гостинки»

881

+0,9

+2,2

-1,3

-4,8

Однокомнатные

987

-0,6

-2,2

+1

+1,7

Двухкомнатные раздельные

1255

-0,5

+2,2

+13,2

+12,7

Трехкомнатные раздельные

1238

+1,1

+4,1

+12,3

+14,4

Четырехкомнатные раздельные

1748

-1,6

-3,5

+4,5

+10,7

В декабре 2017 года, когда начался очередной рост курса доллара, большинство типов квартир начало дешеветь. Этот процесс закономерен, но и рост курса вполне может оказаться временным. Если в феврале-марте 2018 года курс доллара начнет снижаться, цены на квартиры снова пойдут в гору.

Динамика цен по отдельным типам домов в наибольшей степени дает понять, квартиры в каких домах со временем не теряют в цене.

Средние цены предложений в долларах США за квадратный метр


Изменение за период

Типы домов

Январь 2017, $

Месяц, %

Три месяца, %

Полгода, %

Год, %

Все в Киеве

1214

0

+2,6

+11,9

+12,9

«Дореволюционные»

1818

-0,7

-3,6

-6

-6,7

«Сталинки»

1516

-0,5

+0,7

+3,1

-7,3

«Старая панель»

811

0

-1,3

-2,4

-8,3

«Типовая панель»

843

-0,5

-2,8

-4,3

-9,5

«Улучшенная типовая панель»

781

-0,9

-3,5

-3,2

-10

«Старый кирпич»

964

+1,3

-2

+3,3

+0,4

«Улучшенный кирпич

1177

+0,4

+3,6

+5,1

+1,5

«Украинская панель»

992

-0,6

-2,8

-2,4

-4,7

«Украинский кирпич»

1486

+0,3

+0,9

+6,2

+3,1

Динамика цен по типам домов демонстрирует расслоение рынка недвижимости. Самое ветхое и бюджетное жилье - дореволюционные дома и советские «панельки» - дешевеет даже на фоне общего роста цен. Также дешевеют панельные новостройки, которые отличаются от советских панельных домов возрастом, но почти не отличаются качеством материалов и постройки.

Кое-как держат позиции кирпичные дома советской постройки. Но наиболее стабильным в ценовом отношении сегментом недвижимости остаются кирпичные новостройки, которые даже за последние 4 года потеряли в цене значительно меньше, чем другие: -26% против, например, -48% стоимости квартир в панельных хрущевках или -43% - в кирпичных.

Возникает вопрос, если причиной роста средней по городу цены квадратного метра стал рост цен в новостройках на вторичном рынке, почему показатели их подорожания меньше, чем в среднем по городу?

Причин несколько:

- во-первых, новые дома постепенно строятся, в то время как количество домов старого фонда остается неизменным - зданий, которые выводятся из эксплуатации, единицы. Соответственно, растет количество предложений в новых домах в общей структуре предложения. И это сказывается на средней цене;

- во-вторых , стоимость квадратного метра в кирпичных новостройках выше, чем в домах других типов, что на фоне изменения структуры предложения сказывается на среднегородском показателе.

Динамика цен по районам Киева также свидетельствует о расслоении рынка недвижимости. Во многих районах Киева наблюдаем снижение цен, в большинстве случаев оно небольшое. Больше всего стоимость квадратного метра просела в районах с неудобной транспортной развязкой и преобладанием жилого фонда советского образца - Святошинском и Подольском на Правом берегу, Деснянском - на Левом. Выросли цены в районах, которые активно застраиваются новыми домами, быстро и легко сообщаются с центром, и все еще имеют большое количество парковых и рекреационных зон.

В таблице приведены изменения цен на квартиры в разных районах Киева в 2018 году:

Средние цены предложений в долларах США за квадратный метр


Изменение за период

Район Киева

Январь 2017, $

Месяц, %

Три месяца, %

Полгода, %

Год, %

Все в Киеве

1214

0

+2,6

+11,9

+12,9

Голосеевский

1193

-1,4

+1,4

+10,3

+5,9

Дарницкий

976

-1,1

-1,4

+0,9

-1

Деснянский

723

-0,8

-1

+0,1

-5,9

Днепровский

879

+0,3

-2,3

-1,1

-3,2

Оболонский

1289

+1,6

+10,1

+15,1

+17,5

Печерский

2008

-1,5

-3,3

-2,5

-2,2

Подольский

781

-3,2

-5,1

-4,5

-9

Святошинский

811

0

-4,1

-4,6

-7,7

Соломенский

1079

-0,2

-0,2

+7

+7,7

Шевченковский

1546

+0,3

+0,3

-0,8

+6,6

Лидером по росту цен в 2017 году стал Оболонский район, но случилось это за счет смещения предложения в сторону более дорогих Оазиса и Оболони.

Индекс недоступности жилья

Индекс недоступности жилья один из ключевых индикаторов состояния рынка. Снижение этого показателя способствует росту спроса на жилье и активизации рынка. В 2017 году влияние на индекс недоступности оказывали несколько противоречивых факторов: с одной стороны, рост доходов населения способствовал снижению индекса, с другой - рост средней стоимости квадратного метра и девальвация гривны в конце года провоцировали его рост.

В середине марта 2017 года, до того, как начался рост цены квадратного метра, индекс недоступности для средней однокомнатной квартиры площадью 40 квадратных метро составлял 9,8. С тех пор средняя зарплата в Киеве, по данным Госстата, выросла на 5,8% (по отношению к январю 2017 - на 25,3%) и к концу года составила 11 643 грн. Квадратный метр в среднем по Киеву, как мы уже выяснили, подорожал на 12,9% в долларах. Гривневый рост цены составил 15,2%.

Средняя однокомнатная квартира в Киеве площадью 40 квадратных метров в январе 2018 года обойдется в 1 379 104 грн. При текущей заработной плате рядовой киевлянин сможет накопить на квартиру за те же 9,9 лет, что и в начале 2017 года, - при условии, что у него не будет других расходов.

Рост доходов населения, подорожание квадратного метра и девальвация гривны в 2017 году компенсировали друг друга, оставив индекс недоступности неизменным. Правда, этот показатель очень условный в силу того, что для его расчета берутся усредненные данные. Для жилья в дешевеющих сегментах показатель будет ниже. Но возможности накопить даже на такие квартиры у большинства по-прежнему нет из-за недоступности кредитования - банки почти не кредитуют вторичный рынок, отдавая предпочтение совместным программам с застройщиками. Больше внимания программам ипотечного кредитования мы уделим в обзоре первичного рынка Киева.

Насколько выгодно инвестировать в недвижимость в 2018 году

Еще один индикатор состояния рынка его привлекательность для частных инвесторов, в основе которой - уровень доходности недвижимости. В марте прошлого года Domik.ua писал о том, что в результате снижения долларовой цены в 2014-2016 годах доходность инвестиций в недвижимость снова выросла до 8-10% годовых. Рост цен в течение года и подорожание доллара в ноябре-декабре прошлого года скорректировали и этот показатель.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в домах старого жилого фонда сегодня составляет около 30 000 долларов или 852 000 грн. Сдать в аренду такую квартиру, при условии удачного расположения и наличия косметического ремонта, можно за 7000 грн. Окупаемость инвестиции составит чуть больше 10 лет, доходность - около 10%, без учета необходимости ремонта перед сдачей в аренду, амортизационных расходов и налогов.

Однокомнатная квартира в новом доме будет стоить минимум 50 000 долларов. На первичном рынке есть предложения дешевле, но после расходов на ремонт получится та же сумма или даже больше. Сдать в аренду квартиру в новом доме можно за 9000-10 000 грн в месяц. Окупаемость инвестиции составит 12-13 лет без учета налогов и амортизационных расходов. Доходность - 8%.

При выборе объекта для инвестирования нужно учитывать разные факторы - не только доходность на текущий момент, но и перспективы изменения цены в том или ином доме или районе. Например, только в 2017 году квадратный метр в советских панельных домах подешевел в среднем на 9%. За 10 лет, пока инвестиция будет окупаться, квартира может потерять больше половины своей стоимости - при условии отсутствия форс-мажоров в виде стремительной девальвации. Поэтому более целесообразна инвестиция в новые дома, квартиры в которых при благоприятной ситуации постепенно растут в цене, а при неблагоприятной - дешевеют медленнее. Стоит обращать внимание и на расположение: районы, которые активно развиваются и имеют хорошую инфраструктуру, и через 10 лет будут более востребованы потенциальными арендаторами и покупателями.

Прогноз на 2018 год

В наступившем году большинство тенденций, которые мы наблюдали в 2017-м, получит продолжение.

Стоимость квадратного метра будет зависеть от курса доллара и изменения доходов населения. Если гривна укрепится, как это было в начале прошлого года, это создаст предпосылки для дальнейшего роста цены квадратного метра. Как и в 2017 году, рост будет постепенным и избирательным.

Однозначно продолжится расслоение рынка недвижимости. Количество предложений квартир в новых домах будет расти, и покупатели все чаще будут выбирать их, в том числе, на вторичном рынке. Продавцам квартир в старых советских домах не останется ничего другого, кроме как продолжать снижать цену - это единственное, чем они сейчас могут конкурировать с новостройками.

Не ожидается появления реально работающих кредитных механизмов для вторичного рынка. Для снижения учетной ставки НБУ гривна слишком нестабильна - даже в бюджет 2018 года заложена девальвация на уровне 10%. А без снижения учетной банки не смогут снизить ставки по кредитам. Кроме того, подавляющее большинство украинских банков не могут себе позволить долгосрочное кредитование под низкие проценты - у них нет для этого свободных средств. Но даже если в 2018 году какие-то кредитные механизмы для вторичного рынка заработают, они вряд ли будут способствовать росту спроса и цен на недвижимость старого жилого фонда - скорее, усугубят расслоение рынка.
 

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23.01 Вол­шеб­ник Изу­мруд­но­го го­ро­да. Как Са­а­ка­шви­ли пре­вра­ща­ет­ся в ве­ли­ко­го Гу­дви­на

23.01 Вой­ны пра­вых: С чем пой­дут на вы­бо­ры Би­лец­кий и Тяг­ни­бок

23.01 Ка­ких сюр­при­зов ждать от вой­ны меж­ду спец­служ­ба­ми

23.01 В но­вом го­ду в Во­ору­жен­ных си­лах Укра­и­ны ожи­да­ет­ся мас­штаб­ное об­нов­ле­ние бро­не­тех­ни­ки

23.01 Но­вый гла­ва ПАСЕ вы­би­ра­ет меж­ду Пу­ти­ным и 20 стра­на­ми

22.01 Плю­ше­вая дик­та­ту­ра. Че­ты­ре го­лов­ные бо­ли адми­ни­стра­ции пре­зи­ден­та

22.01 Ими­та­тор доб­рой во­ли. Что Пу­тин при­го­то­вит для Дон­бас­са

22.01 Утвер­жде­ние Смо­лия гла­вой НБУ бу­дет спо­соб­ство­вать ста­биль­но­сти и пре­ем­ствен­но­сти по­ли­ти­ки цен­тро­бан­ка - бан­ки­ры

22.01 Укра­и­на ве­дет пе­ре­го­во­ры о ли­бе­ра­ли­за­ции ви­зо­во­го ре­жи­ма с 20 стра­нам - Клим­кин

22.01 От­ме­нят ли без­виз Укра­ине: что не так в борь­бе Брюс­се­ля за ан­ти­кор­руп­ци­он­ный суд

22.01 Пост­праз­нич­ная вой­на. Ок­ку­пан­ты на­чи­на­ют но­вые кро­ва­вые про­во­ка­ции

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23.01 Те­ку­щее со­сто­я­ние и пер­спек­ти­вы сайдчей­нов

23.01 Смарт­фон Red Hydrogen One, осна­щен­ный го­ло­гра­фи­че­ским дис­пле­ем, по­сту­пит в про­да­жу этим ле­том

23.01 Уче­ные на­шли спо­соб де­лать кар­бон из со­ло­мы и ку­ку­ру­зы

22.01 Jeep рас­крыл внеш­ность се­ми­мест­но­го вне­до­рож­ни­ка

22.01 Ме­нее чем за 10 лет ха­ке­ры по­хи­ти­ли по­ряд­ка $1,2 млрд в крип­то­ва­лю­тах

22.01 Тех­но­ло­гия Huawei поз­во­лит за­ря­дить ба­та­рею смарт­фо­на до 48 % за 5 ми­нут

22.01 Amazon от­крыл пер­вый уни­вер­сам без касс

22.01 Марк Цу­кер­берг: Facebook опре­де­лит на­деж­ность ис­точ­ни­ков но­во­стей через опрос

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

19.01 Virgin Hyperloop One пла­ни­ру­ет со­еди­нить глав­ные аэро­пор­ты Лон­до­на си­сте­мой вы­со­ко­ско­рост­ных ва­ку­ум­ных тон­не­лей

19.01 В Укра­ине из­ме­нят со­став ав­то­мо­биль­ной ап­теч­ки

19.01 Google бу­дет учи­ты­вать ско­рость за­груз­ки сай­тов при по­ис­ке с мо­биль­но­го

19.01 Visa под­го­то­ви­ла бан­ков­ские кар­ты со встро­ен­ным дак­ти­ло­ско­пи­че­ским ска­не­ром

18.01 Mazda обе­ща­ет ско­рое воз­вра­ще­ние ро­тор­ных дви­га­те­лей

18.01 Ком­па­ния Ferrari под­твер­ди­ла вы­пуск все­до­рож­ни­ка

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24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

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