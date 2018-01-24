Кремлевский список может подтолкнуть российские банки к новому дерискингу

Публикация доклада Минфина США о политиках и бизнесменах, тесно связанных с российскими властями, может привести к негативным последствиям, прежде всего, для российского финансового сектора, считают опрошенные "Интерфаксом" эксперты. Косвенное влияние доклада окажется более весомым, чем прямое, породив волну дерискинга, опасаются эксперты.

Минфин США на будущей неделе должен представить доклад о высокопоставленных россиянах, участвующих в определении политического курса России, о бизнесменах, названных "олигархами", которые связаны с властными структурами и лично с Путиным, о руководителях компаний, контролируемых государством, а также о членах их семей. "Не позднее 180 дней с даты вступления в силу закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA), то есть до 29 января, министр финансов США обязан представить в Конгресс [этот документ] после консультаций с директором национальной разведки и государственным секретарем", - напоминает управляющий партнер московского офиса международной юридической фирмы Debevoise & Plimpton LLP Алан Карташкин. По его словам, этот доклад также должен будет содержать выводы о возможных последствиях потенциального наложения санкций на российские госкомпании и "олигархов", в том числе о влиянии возможных санкций как на этих лиц, так и на экономику России в целом, а также на экономику США и их союзников.

The Wall Street Journal считает, что новые меры грозят еще больше сократить доступ подсанкционных лиц к зарубежным кредитам, ограничить возможности для поездок на Запад или ведения бизнеса в США.

Масштаб этих последствий пока оценить невозможно. "Отношение банков и иных контрагентов к упомянутым в докладе Минфина США лицам будет определяться тремя факторами: содержанием информации в этом документе, например, о наличии коррупционных связей, теми конкретными мерами, которые будут предусмотрены в законодательстве после публикации отчета, и внутренними политиками комплаенса каждого контрагента", - сказал "Интерфаксу" А.Карташкин.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ МЕРА?

"Свидетельства коррупции" - списки с именами "олигархов" и перечнем принадлежащих им активов за пределами РФ, возможно, лягут в основу дальнейших репрессивных мер в отношении российских граждан и организаций, считают юристы. В то же время среди руководителей американского Минфина есть мнение, что доклад будет сложно объединить с действующими санкциями, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники

Во-первых, Минфин хочет оставить некоторые главы документа засекреченными, что закон разрешает. Во-вторых, вместо проведения через OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) доклад, видимо, будет представлен в форме официального письма за подписью замминистра финансов Сигал Манделкер, отвечающей за борьбу с терроризмом и финансовый мониторинг.

По мнению американских юристов и законодателей, способ публикации доклада повлияет на сферу его действия и применимость, при этом Конгресс не ограничил Минфин ни в выборе формы документа, ни в определении оснований для включения в него тех или иных лиц. В итоге "кремлевский доклад" может стать попыткой пристыдить российские элиты, но не оказать на них ощутимое воздействие, резюмирует Bloomberg.

НОВЫЙ ВИТОК ДЕРИСКИНГА

Но возможен и другой сценарий, когда косвенное влияние доклада окажется более весомым, чем прямое. Да, "кремлевский доклад" - это не санкционный список де-юре, однако сигнал, который запустит в банковской сфере очередной виток дерискинга (под этим термином FATF понимает ситуации, когда кредитно-финансовые учреждения прекращают или ограничивают деловые отношения с целыми странами или классами клиентов во избежание рисков - вместо управления рисками в соответствии с риск-ориентированным подходом - ИФ).

А.Карташкин говорит, что до появления в законодательстве США конкретных законодательных мер после публикации отчета Минфина основные риски являются репутационными. Но и их может быть достаточно. Дело в том, что репутационный риск - один из важных факторов, которые влияют на дерискинг, констатирует FATF.

Многие кредитные организации будут видеть в персонах из доклада фактически подсанкционных лиц, отношения с которыми создают репутационные риски, говорит комплаенс-офицер российской финансовой организации, входящей в глобальную группу.

СОЮЗНИКИ ПОДДЕРЖАТ

Новый виток дерискинга охватит не только США. Даже если их союзники не поддержат американские санкции или, собственно говоря, никаких формальных ограничений объявлено не будет, банки из этих стран, в том числе европейские, не смогут игнорировать существование этого списка, говорят эксперты.

Если дело дойдет до конкретных санкций - тем более. "Учитывая обычный механизм работы американских санкций, можно ожидать, что зарубежные кредитные организации и компании, а также российские финансовые организации и компании, участвующие в зарубежном бизнесе или международных проектах, будут следовать этим нововведениям", - отмечает партнер международной юридической фирмы Noerr Владислав Скворцов.

В противном случае, по его словам, у них возникает риск самим столкнуться с негативными последствиями для бизнеса. "[Эти последствия] могут включать, в частности, прекращение взаимодействия не только со стороны американских банков и лиц, которые по букве санкционного режима США обязаны его соблюдать, но и со стороны широкого круга неамериканских компаний и банков, которые стремятся соблюдать санкционный режим", - говорит В.Скворцов.

Это может быть предопределено, по его словам, например, наличием американских директоров или акционеров, бизнеса в США, либо просто опасениями, что несоблюдение санкционного режима негативно отразится на международном бизнесе европейских компаний, заставит отвернуться тех контрагентов, которые соблюдают санкции.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВЕСИТ ПРИБЫЛЬ

Первичными последствиями публикации "списка приближенных к Кремлю", скорее всего, станет прекращение операций по их счетам в иностранных банках, а также закрытие таких счетов. То же самое касается и счетов аффилированных с ними компаний. "В случае включения новых российских граждан в санкционные списки США закрытие счетов со стороны нероссийских банков в отношении таких лиц весьма вероятно, и это может произойти достаточно быстро", - говорит В.Скворцов.

Скорее всего, свернуть отношения будут пытаться и зарубежные банки, и их российские "дочки", считает партнер санкт-петербургского офиса международной юрфирмы Dentons Артем Жаворонков. "Логика здесь простая: потенциальная ответственность за нарушение санкционного режима может стоить банкам гораздо дороже, чем прибыль, извлекаемая из сотрудничества с такой категорией клиентов", - говорит он.

Следует ожидать, что сроки и процедура закрытия счетов будут регулироваться существующими банковскими договорами с учетом требований санкционного законодательства, отмечает В.Скворцов. "Практика последних лет по зарубежным и международным сделкам показывает, что зарубежные банки и компании давно включают в свои стандартные договоры с российскими контрагентами заверения и иные положения по вопросам санкций, пытаясь урегулировать такие моменты "на берегу", - говорит партнер Noerr. Появились в договорах, по его словам, и положения на случай прекращения отношений в случае включения контрагента в санкционные списки.

ДИЛЕММА "ДОЧЕК"

В гораздо более сложном положении окажутся российские "дочки" иностранных банков. Они обязаны соблюдать требования российского законодательства, а оно не содержит таких оснований прекращения договоров с физическими лицами, как их включение в американский санкционный список, отмечет В.Скворцов. "Банкам в России - как российским, так и дочерним банкам иностранных - придется договариваться с "санкционными клиентами" по поводу добровольного прекращения договорных отношений", - считает А.Жаворонков.

Если же действие договоров будут прекращать в нарушение их условий, то это может повлечь для действующего в РФ финансового института ответные санкции, в том числе со стороны Банка России. При определенных обстоятельствах - вплоть до отзыва лицензии, отмечает В.Скворцов.

Однако российские "дочки" иностранных банков обязаны учитывать свою вовлеченность в международный бизнес и риски штрафов со стороны властей США, которые будут накладываться на их головные структуры. В этой ситуации многие предпочтут наказание по российскому законодательству репутационному риску и возможным штрафам, говорит упомянутый выше комплаенс-офицер.

Еще один вариант - свернуть операции в РФ. "Невозможность работать в условиях российского законодательства и ограничений иностранного права может привести к уходу с российского рынка некоторых финансовых институтов, имеющих иностранных акционеров", - говорит заместитель руководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

Чтобы взвесить эти риски у российских "дочек" международных финансовых структур будет несколько недель иди даже месяцев - это период между появлением "списка приближенных" и первыми репрессивными мерами со стороны США, если конечно они последуют.

Стандартных подходов в этом вопросе нет и не будет. "Все зависит от внутренних политик и процедур конкретного банка", - говорит директор по развитию бизнеса Службы финансовой и экономической информации "Интерфакса" Антон Клюдт, куратор информационного продукта X-Compliance, который позволяет выявлять риски, связанные с действующими санкционными режимами.

УГРОЗЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Но "волна рисков" не остановится на "дочках" иностранных финансовых организаций, действующих в России. Сценарий сворачивания отношений с подсанкционными клиентами вполне вероятен не только для международных платежных систем, иностранных банков или их дочерних организаций в России, но и для российских финансовых институтов, имеющих большой объем операций на международном рынке, отмечает А.Наумов.

Вторая, и гораздо более существенная, зона риска - это корреспондентские отношения российских банков с зарубежными.

"Нельзя исключить, что иностранные банки могут пойти на прекращение корреспондентских отношений с российскими банками, если велика вероятность того, что российский банк обслуживает подсанкционное лицо или его компании", - говорит В.Скворцов. Это основной риск, который возникает у российских банков, так как в результате они не смогут осуществлять платежи в полном объеме, отмечает упоминавшийся выше комплаенс-офицер.

Законодательная база для разрыва корреспондентских отношений есть, но инициативу должен проявить Минфин США. "Закон CAATSA заменил на обязанность право администрации США вводить запреты или ограничения на корреспондентские счета иностранных банков, в том числе российских, в случае совершения существенной финансовой транзакции с лицом, включенным в список блокирующих санкций", - напомнил А.Карташкин.

Для российских кредитных организаций это серьезная угроза. "Практически все крупные российские банки имеют корреспондентские счета в США и ведут бизнес с банками-партнерами в этой стране", - отмечает А.Жаворонков. Поэтому для их бизнеса весьма опасно подпасть под санкции из-за сотрудничества с персонами из "списка приближенных". "Доллар США является основной мировой валютой для расчетов за энергоносители и commodities, и, значит, потерять возможность сотрудничества с банковскими структурами США представляет собой достаточно серьезный риск", - объясняет А.Жаворонков.

Для российских институтов санкционные ограничения могут обернуться сокращением доли международных операций, говорит А.Наумов. Как поведут себя российские банки в такой ситуации, по словам экспертов, трудно спрогнозировать. "Очевидно, они будут принимать решения для каждого конкретного случая, исходя из степени вовлеченности банка в кредитование и фондирование санкционных структур и возможных потерь от отказа работы с ними", - сказал А.Жаворонков.

В среду на вопрос о новых американских санкциях на Всемирном экономическом форуме в Давосе пришлось отвечать главе ВТБ Андрею Костину. "Я слишком стар, чтобы беспокоиться о себе, но я, конечно, беспокоюсь о банке", - сказал он.

Впрочем, есть надежда, что публикация "списка приближенных" будет лишь демонстративной мерой. "Большинство экспертов считают, что вряд ли появятся новый масштабный список ограничений. Санкционные ограничения себя исчерпали и вряд ли способны что-то изменить. Правительство и Центральный банк приняли меры для обеспечения независимости национальной финансовой системы", - говорит А.Наумов.

