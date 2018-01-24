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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Перечеркнут ли русские хамством свое возвращение в ПАСЕ

 Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Нынешняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы может оказаться для украинской делегации еще труднее, чем осенняя. Хотя уже и принесла серьезный успех - резолюцию по Донбассу.

Уже в первый ее день главой ПАСЕ стал итальянский социалист Микеле Николетти. "ДС" уже писала о неоднозначности его фигуры для Украины. С одной стороны, он всегда голосовал за проукраинские резолюции и продление санкций против России. С другой - много раз говорил, что с Россией надо "продолжать диалог". Напомнил об этом и вступая в должность президента ПАСЕ, "забыв" при этом о Крыме и Донбассе. Также он был автором проекта резолюции, которая могла восстановить полномочия российской делегации уже к нынешней сессии, но не была поддержана комитетом ПАСЕ.

И судя по скупым сообщениям о результатах первого заседания ad-hoc комитета ПАСЕ, на котором обсуждалась возможность возвращения российской делегации к участию в работе ассамблеи, Николетти настроен и дальше помогать ее возвращению в зал. И делать он это будет не из меркантильных соображений, что стало одним из обвинений в адрес предыдущего президента организации Педро Аграмунда, а по убеждению. Ведь левые всегда были склонны поддерживать российскую позицию в международных организациях, хотя выстроенный в России олигархический капитализм имеет намного меньше общего с социализмом, чем капитализм большинства европейски стран. Да и итальянское происхождение дает о себе знать: представители это страны тоже больше других отмечались своей пророссийскостью.

Так что украинской делегации стоит быть готовой к серьезному "бою" на летней сессии Ассамблеи. К ней Николетти (вместе с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом) обещал предложить изменения в регламент ПАСЕ, делающие возможным снятие санкций с российской делегации (эти предложения еще не готовы и будут обсуждаться на следующем заседании ad-hoc комитета в начале марта). Проигрыш будет означать возвращение россиян уже на сентябрьскую сессию.

И чтобы его не случилось, нашей делегации стоит задействовать все ресурсы, коих не так уж и мало. Во-первых, фигура самого Микеле Николетти: он все же не замечен в такой оголтелой поддержке идеи возвращения российской делегации, как Ягланд. Сейчас главным аргументом, который выдвигают пророссийские делегаты является не отсутствие российских взносов, которое многими уже воспринимается как наглый шантаж, а то, что РФ пригрозила не признавать решения Европейского суда по правам человека, если его судьи будут избраны без участия российской делегации. А она как известно лишена голоса в ПАСЕ, где этих судей и утверждают (отсутствие российской делегации в зале - это уже "контрсанкция" Москвы, мол не можем голосовать, так и не ездим). Но Кремль и признавая как бы юрисдикцию ЕСПЧ, не особо склонен выполнять его решения, точно так же как и решения других международных организаций, указывающих на плачевное состояние защиты прав человека в РФ. И украинские политзаключенные в РФ и заложники на Донбассе могли бы много рассказать Ягланду, утверждающему, что формальных поводов лишать российскую делегацию права голоса, таких как пытки или смертная казнь, нет. Точно так же как и родственники многих россиян, бесследно исчезнувших после конфликта с властями (особенно часто в этом плане упоминается кадыровская Чечня). Так что шансы переубедить Николетти, возможно есть, если он, конечно же, не является непробивным "полезным идиотом".

Во-вторых, избрание Николетти президентом ПАСЕ не отображает расклад сил в зале заседаний Ассамблеи. Просто наступила очередь социалистов занимать этот пост, а они смогли из своих рядов предложить только его. И как показало голосование по резолюции о ситуации на Донбассе (о ней позже) у нашей страны в ПАСЕ еще достаточно поддержки, чтобы противодействовать и снятию санкций с РФ.

Ну и в-третьих, помочь нашей делегации могут и сами россияне, чье хамское поведение в отношении ПАСЕ не обсуждалось только ленивыми или российскими СМИ. Чего стоит только сделанное перед заседанием ad-hoc комитета ПАСЕ заявление председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева, о том, что даже в случае возврата российской делегации права голоса, Кремль не намерен выполнять ранее принятые решения ПАСЕ. И сказано это было довольно нагло: "Некоторые резолюции не будут выполнены никогда. Вы должны это четко понимать". Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, правда, попытался немножко смягчить высказывание коллеги, но тоже в присущем в последнее время российским представителям гопническом стиле: "Мы будем дискутировать (о их содержании, - ред.) с нашими коллегами достаточно жестко - после того как вернемся в Ассамблею". Что в переводе с как бы дипломатического значит "будем забалтывать вопрос, пока он вам самим не надоест или пока вас не сломаем".

Причины такого поведения понять непросто. Возможно, руководители российского парламента получили уже заверения от руководства ПАСЕ, что их делегация будет возвращена в зал до запланированного на следующий год саммита организации, о необходимости чего постоянно заявляет Ягланд. А может просто "создают картинку" для своих телезрителей, которым перед мартовскими выборами нужно показывать хотя бы иллюзорные успехи. И такие жесткие и уверенные заявления создадут у аудитории впечатление, что Россия уже своего практически добилась и вернется в зал, как только примут ее условия. А летняя сессия ПАСЕ будет уже после президентских выборов, когда потребность в демонстрации успехов будет намного ниже.

Так что у Украины и ее сторонников достаточно шансов не допустить возвращения российской делегации в зал заседаний ПАСЕ в сентябре. Так же как и не допустили уже ее возвращения уже на текущую сессию. Но при этом Киеву, в особенности желающим попиариться депутатам не нужно параллельно делать шагов, которые бы ослабляли наши позиции в международных организациях. Ведь серьезные опасения во второй день сессии вызывало не только заседание комитета по России, но и принятие резолюции об обеспечении развития языков национальных меньшинств.

Как уже писала "ДС" о новом украинском образовательном законе в ней, к счастью, ничего нет. Упомянуто о нем только в пояснительной записке докладчика, которым, является Роза Хоффманн - депутат от Венгрии, больше других стран критиковавшей украинский правовой акт и даже обещавшей заблокировать из-за него наше сближение с Европой. Основная претензия оглашенного госпожой Хоффманн доклада к Украине - трактовка языков, на которых говорят национальные меньшинства, как иностранных, а также возможность преподавания на ряде языков на том основании, что они являются официальными языками Европейского Союза, а не родными языками нацменьшинств. В силу этого Хоффманн считает, что, принимая новое образовательное законодательство, наша страна "не выполнила свои международные обязательства и стандарты Совета Европы". Такой жесткий тезис, хоть и не попавший в текст самой резолюции, является серьезным "звоночком" нашим депутатам. Ведь именно они своими "языковыми" изменениями в довольно нормально воспринятую Европой во всех других отношениях реформу образования, заставили Украину уже полгода отбиваться от обвинений в дискриминации представителей национальных меньшинств. То есть в нарушении прав человека. Как это поможет нашей делегации в ПАСЕ выдвигать обвинения против нарушающей эти права на оккупированных территориях России - вопрос риторический.

Да и текст принятой 130-ю делегатами (из 164, при 10 "против" и 24 воздержавшихся) резолюции, хоть и без упоминания наших "языковых" недо- (или, скорее, пере-)работок, заставляет задуматься над необходимостью в самые сжатые сроки внесения изменений в законодательство, которые бы соответствовали рекомендациям Венецианской комиссии, мягко, но настойчиво посоветовавшей нам в декабре исправить ситуацию (напомним, что сразу же после обнародования выводов ВК последовало и заявление внешнеполитической службы ЕС, в котором прямо и довольно жестко говорится: "Рекомендации Венецианской комиссии должны быть учтены в полной мере, как обязалась Украина"). "Лингвистическое разнообразие является частью общего европейского культурного наследия; защита и поддержка развития этих языков, следовательно, являются фундаментальной европейской ценностью", - считают европейские парламентарии. А скандальная 7 статья образовательного закона может быть трактована как нарушающая этот принцип. Так что "непопадание" Украины в текст резолюции - это далеко не "перемога". А только временная передышка. Нужно или, как обещали, выполнять рекомендации "венецианки", или аргументировано доказывать, почему этого не делаем. И стоит отметить, что второй путь вряд ли принесет Украине успех: при всей неоднозначности вопроса, наш образовательный закон соседи уже так скандализировали, что доказать его "недискриминационность" практически нереально.

Ну а закончился второй день зимней сессии ПАСЕ принятием резолюции о ситуации на оккупированных Россией территориях, основанной на докладе литовского делегата Егидиуса Варейкиса "Гуманитарные последствия войны в Украине". В ней впервые упоминается недавно принятый закон об реинтеграции и отмечается, что Россия является агрессором, а Донбасс - оккупированной территорией (эту поправку внесла украинская делегация). Говорится в резолюции и об необходимости освобождения заложников и недопустимости нарушения их прав, а также о важности допуска представителей международных организаций на территорию ОРДЛО.

Резолюция призывает государства-члены Совета Европы к приложению максимума усилий для прекращения конфликта на Донбассе. Россию же призывают к прекращению агрессии против Украины, финансирования террористических "ДНР" и "ЛНР", а также признания их документов (паспортов, судебных решений и т д.), и к обеспечению соблюдения прав человека в Крыму. В том числе и к прекращению заселения Крыма россиянами, которое сопровождается выселением с его территории представителей других национальностей. Такие действия россиян, по мнению ПАСЕ, являются нарушением запрещающей депортацию конвенции ООН: "Российскую политику необходимо рассматривать как нарушение Статьи 49 Женевской конвенции VI, в соответствии с которой массовое принудительное переселение, а также депортация лиц из оккупированной территории... запрещена, несмотря на мотивацию этих действий". То есть Кремль фактически обвинили в преступлении против человечности (Варейкис в своем докладе прямо заявил, что в международном праве такие действия считаются военным преступлением).

Еще одной важнейшей новацией данной резолюции является отход ПАСЕ от устоявшегося термина "аннексия Крыма" Российской Федерацией, замененного (тоже по предложению украинских делегатов) на "оккупацию Крыма и попытку аннексии". Что можно трактовать как провал российских попыток обменять прекращение войны на Донбассе (да еще и на условиях его особого статуса в украинской Конституции) обмен на признание "российского Крыма".

Есть в резолюции и пожелания к Украине. Например, привести Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс в соответствие с международным гуманитарным правом и международным уголовным законодательством, а также ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда как можно скорее. По мнению ПАСЕ, это "позволит провести эффективное расследование конкретных случаев нарушения международного гуманитарного права во время войны в Украине".

Еще одним пожеланием ПАСЕ стал призыв к Украине принять государственную программу для помощи переселенцам. Ведь согласно докладу Варейкиса их насчитывается около двух миллионов (свыше 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а около полмиллиона украинских граждан ищут убежище вне территории Украины). Всего же в гуманитарной помощи нуждаются свыше 4 млн человек, а 10 тысяч жертв российской агрессии уже никакая помощь не спасет.

Таким образом, день, который начинался с опасений "избиения" Украины за скандальную языковую статью образовательного закона, закончился признанием европейцами агрессивной политики Москвы на Донбассе и в Крыму, чего так давно добивался Киев. Будем надеться, что и у украинской делегации в ПАСЕ, и у депутатского корпуса в целом хватит сил и возможностей развить этот успех. Что должно выражаться в недопущении послабления санкций против РФ, а наоборот в их усилении. Тем более, что Россия сама дает для этого поводы, заявляя, что не собирается выполнять резолюций ПАСЕ. Чем, по мнению пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы, демонстрирует, что понимает только "язык силы и санкций". А значит, усиления санкций заслуживает.
 

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18.01 Mazda обе­ща­ет ско­рое воз­вра­ще­ние ро­тор­ных дви­га­те­лей

18.01 Ком­па­ния Ferrari под­твер­ди­ла вы­пуск все­до­рож­ни­ка

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17:43 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

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