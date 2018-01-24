За 2017 год количество свободных офисов уменьшилось почти вдвое

В Киеве стало сложнее подыскать офис под аренду. По данным консалтинговой компании NAI Ukraine, за год вакантность помещений снизилась с 21% до 13%. В последний раз рабочие помещения были настолько востребованными в 2011 году, когда ситуация в экономике была намного лучше.

Текущее оживление на рынке офисной недвижимости объясняют активизацией западных инвесторов, которые стали меньше боятся вкладываться в Украину. Ну и, конечно же, расширением в нашей стране IT-бизнеса. Именно эта индустрия является главным арендатором киевских офисов - на нее приходится 60% помещений.

Так что, несмотря на то, что на 2018 г. запланировано открытие 6 новых столичных бизнес-центров, Киеву грозит дефицит офисов.

Дефицит не двигает цены

Почти 2 млн. кв.м. - такой ареал обитания офисного планктона в Киеве. Новые помещения не успевают строиться, а количество арендаторов все время растет. В 2017 году было построено 43 300 кв.м. офисных площадей - самый низкий показатель за 10 лет.

«Девелоперская активность восстанавливается медленно в ожидании стойкой стабилизации климата на рынке. Такая ситуация позволила наиболее качественным объектам с низкой вакантностью укрепить ставки, снизить гибкость условий и пересмотреть стартовые ставки для новых арендаторов. На конец года ставки в классе А колебались от $18 до $35 за квадратный метр в месяц, а в классе В - от $8 до $20», - уточнили в NAI Ukraine.

Спрос на комфортабельные и крупные офисы в современных БЦ сформировался за счет компаний, который могут себе это позволить: в сфере информационных технологий, FMCG (товаров повседневного спроса) и финансов.

По словам риелторов, такие арендаторы при выборе офиса смотрят на его удобство. Тип коворкинга, где есть отдельные зоны для отдыха и даже развлечений, повышают производительность труда. Еще один немаловажный момент - чтобы офис находился в центре Киева, так как это формирует престиж компании.

Офисы малого бизнеса разбросаны по всему городу. Это центры предоставления кредитов, салоны красоты, нотариусы и разномастные магазинчики.

«Тут для арендатора в первую очередь важен не имидж, а цена. Как правило, ищут людное место: например, возле метро. В каждом новом жилом комплексе первый цокольный этаж предназначен под офисы, и они тоже пользуются большим спросом», - рассказал риелтор АН «Альянс-Брок» Ирина Кулакова.

Несмотря на напряженку с офисами, арендные ставки 2018 году существенно не поменяются. Эксперты объясняют это тем, что все-таки экспансия иностранных компаний и рост отечественной экономики происходит не так быстро, чтобы создать коллапс на рынке коммерческой недвижимости. Хотя новые помещения появляются достаточно медленно.

Строительный бизнес с 2013 года занял выжидательную позицию, чтобы удостовериться в привлекательности офисных помещений у потенциальных арендаторов. Однако к концу 2018 может войти в эксплуатацию примерно 80 000 кв.м., по подсчетам компании Cushman & Wakefield.

В основном за счет новых корпусов бизнес-парка UNIT.City (32 тыс.кв.м) и БЦ «Астарта» (6,7 тыс. кв. м).

По словам руководителя департамента агентских и консультационных услуг в сфере офисной недвижимости компании Cushman & Wakefield в Украине Левона Попояна, ощущается нехватка предложений бизнес-центров B-класса. Как правило, собственники офисных помещений хотят меньше тратить на ремонт и модернизацию имущества, но при этом получать прибыль от сдачи в аренду.

Усугубляет ситуацию то, что на несколько лет было приостановлено строительство в Киеве ряда офисных центров, которые занимают в общей сумме площадь 181 000 кв.м.. Эксперты прогнозируют, что возведение может возобновиться, если привлечь крупного арендатора, кредитора или же конкретного пользователя помещений, которому можно будет продать объект.

Например, благодаря аппетитам столичной мэрии, государственный Укрэксимбанк прокредитовал строительство БЦ Sky Towers, расположенного по проспекте Победы. Из бюджета Киева хотят выделить еще $370 млн., чтобы достроить объект и «переселить» туда чиновников из КГГА.

Эксперты ожидают, что в целом в 2018 году ситуация особо не изменится: ставки на аренду будут незначительно расти, а вакантность помещений станет постепенно сокращаться.

«Однако, динамика данных показателей будет зависеть от общей экономической и политической ситуации в Украине. Также, в связи с привязкой цены за квадратные метры к иностранной валюте в качественных объектах, устойчивый рост ставок отложится до стойкой нормализации макроэкономической ситуации в Украине», - резюмировали в компании NAI Ukraine.