Застолбить Казахстан. Почему Трамп предложил перевезти Минск в Астану

Сергей ИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Поглаживая эго Нурсултана Назарбаева, его американский коллега сделал неудобно российскому визави.

На встрече Нурсултана Назарбаева с Дональдом Трампом, прошедшей в ходе визита пожизненного президента Казахстана в США, стороны обсудили сложную обстановку на востоке Украины и констатировали, что минские переговоры по Донбассу нуждаются в перезагрузке. Для начала предложено сменить место, перенеся их в Астану. Об этом в четверг, 18 января, рассказал сам Назарбаев, комментируя переговоры с американским президентом.

"Мы говорили о том, что Минск-1 застопорился, в тупике, нужен Минск-2. Он говорит: "Давай в другом месте". Я говорю: "Давайте", - поведал Назарбаев на пресс-конференции."Минские договоренности зашли в тупик, я считаю, - продолжил он. - Сейчас миротворцев надо вводить на Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию".

Итак, идея была вброшена Трампом, но Назарбаеву она понравилась. Почему понравилась понятно. Елбасы не прочь набрать дополнительный политический вес, продемонстрировав соседям, что сфера его влияния не ограничена одной лишь Центральной Азией. Не совсем понятно, правда, о какой границе он упомянул. И тут возможны интересные новации - к примеру, предложение начать с ввода миротворцев на границе между ЛНР и ДНР.

Что касается Трампа, то, как мы видим, имидж непредсказуемого политика - великое благо. По части способности в любой момент достать из кармана все что угодно: хоть огромную кнопку, хоть неожиданное предложение в нынешнем президенте США есть что-то от Тома Сойера. Это дает ему массу преимуществ - ну, в самом деле, кто ожидал такого поворота?

Итак, что даст перенос переговоров по Донбассу в Астану? С Назарбаевым понятно: отличный пиар и лавры миротворца. А США напомнят Лукашенко, что на нем свет клином не сошелся, и что человек с таким скверным бэкграундом, как у батьки, должен сильно постараться, чтобы на свет не появился доклад о его зарубежных счетах, как это вот-вот случится с друзьями Путина. И Александр Григорьевич, который в последнее время немного расслабился и возомнил о себе, явно занервничал. Сам он, понятное дело, обиженно промолчал, но глава МИДа Беларуси Владимир Макей, комментируя Трампа, заявил, что "успех переговоров по Донбассу не зависит от места их проведения, и они могут быть перенесены в любую точку мира". И вообще, не больно-то и надо. Беларусь не напрашивалась, ее попросили, скромница Беларусь, в отличие от других, "за лаврами миротворца не гонится". Но, несмотря на это, заинтересована в решении конфликта, а сам Лукашенко не раз предлагал варианты урегулирования, в том числе - выражая готовность контролировать украинско-российскую границу и линию соприкосновения белорусскими миротворцами.

"Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе", - подытожил Макей. Идея, к слову, интересная, над ней стоит подумать. Хотя бы ради того, чтобы посмотреть, как "представители" ОРДЛО будут добираться до Антарктиды.

Теперь о главном - о подарках Трампа Москве. Там давно жалуются, что Минск, дескать, мертв, особенно после принятия Верховной Радой закона об оккупированных территориях. Что ж, эти голоса услышаны: вот вам живей-живого переговоры в Астане с новым участником в лице США. Наслаждайтесь.

А еще Астана - важнейшая переговорная площадка по проектам, которые Россия считает "своими". В Астане, а также в соседних столицах обсуждают в узком кругу - без США и ЕС - проблемы Сирии, Афганистана, ЕАЭС, ОДБК. От переноса донбасских переговоров в Астану только шаг до открытия там постоянных представительств сторон-участников по этим переговорам, поскольку они могут длиться очень, просто очень долго. Со всеми интересными последствиями: от появления в местной дипломатической тусовке новых лиц с несколько иной специализацией и информированностью, чем у работников посольств, что открывает возможности для дозированных и адресных сливов, до неожиданных предложений о приглашении на переговоры по Донбассу каких-нибудь наблюдателей.

Отчего бы, к примеру Китаю, имеющему глобальные интересы, не понаблюдать за их ходом, попутно обменявшись мнениями с представителями США? Такой постоянный полуофициальный обмен информацией между двумя регионами очень перспективен. Что касается Украины, то она получат новую региональную трибуну, с которой ее представители смогут ознакомить казахские, и не только, СМИ с точкой зрения Киева на донбасскую, а заодно и на крымскую ситуации. А также озвучить детали, не очень известные в регионе, в силу его отдаленности от украинских событий - например, выводы Международного уголовного суда.

Наконец, Астана, безусловно, не Антарктида, но она и не Минск. И логистические трудности для представителей ОРДЛО при этом вырастут на порядок. Если раньше они могли добираться до Минска "самостоятельно", чуть ли не на такси, то теперь россиянам их придется подвозить. Лучше всего к описанию этой ситуации подходит название известной, хотя и на другую тему, книжки "Зоопарк в моем багаже". И, в отличие от Минска, статус этих представителей в Астане будет именно таков - для удобства перемещения в условиях международного розыска.

Удаленность Астаны от ЕС создает дополнительные возможности и по отсечению от украинской проблематики европейского лобби Москвы. Наконец, хорошо мотивированные Назарбаев и Лукашенко, именно в паре, а не по отдельности - превосходный инструмент на любых переговорах с Путиным. А Казахстан при Обаме как-то выпал из сферы интересов США. Это отметил, в частности, американский The Hill, комментируя прием Назарбаева в Белом доме: "администрация Трампа обратила внимание на то, чего не заметили предшественники".

Наконец, миротворцы. Создав здоровую конкуренцию между Минском и Астаной за благосклонное отношение США, на Донбасс вполне можно допустить даже белорусско-казахских миротворцев. Либо - только казахских. Формально Москве будет нечего возразить на это, а рычагов для воздействия на Казахстан и побуждения его как качественному миротворчеству у США предостаточно, притом, как кнутов, так и пряников. Отлично подойдут и заморозка Bank of New York Mellon $22,6 млрд казахского Нацфонда по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати - с альтернативой их разморозки в отдаленные или не столь отдаленные сроки, и сотрудничество с различными американскими компаниями, и нюансы работы США с пятью странами региона в формате "С5+1", сконструированном еще при Обаме.

Москва на предложение сменить Минск на Астану пока не отреагировала. Вероятно, там еще не отошли от новостей из Киева, где несмотря на отчаянное сопротивление кремлевского лобби Россию на законодательном уровне признали страной-агрессором, а ОРДЛО - оккупированными территориями.