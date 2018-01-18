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Скандал с Талибаном: Почему Путин поддержал террористов в Афганистане
17:13 17.01.2018 |
Неожиданная горячая поддержка Россией переговоров с террористической организацией "Талибан", похоже, является не только желанием навредить США в Афганистане, но также продиктовано страхом перед экспансией исламистов в Среднюю Азию.
"Борьба с терроризмом", если верить заявлениям бессменного российского президента, является его постоянным жизненным приоритетом. Со времен "мочения в сортирах" образца 1999 года, когда Путин таким образом оправдывал ковровые бомбардировки Грозного и вплоть до вторжения российских войск в Сирию, где они тоже исключительно "борются с терроризмом, помогая восстановлению конституционного порядка". На бескомпромиссной войне с известными и неизвестными террористами он строил свои первые президентские кампании.
И вот The Washington Post публикует утечку из декабрьских переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с индийскими дипломатами. Во время которых Лавров сообщил коллегам, что Москва поддерживает сотрудничество с "Талибаном". Который сама же признает террористической организацией. Последнее, как раз, не без оснований - талибов обвиняют в регулярных атаках смертников против гражданского населения, этнических чистках, похищении и перепродаже людей, и многих других тяжелых преступлениях.
Не то, чтобы кремлевская поддержка "Талибана" была большим секретом - о поставках российского оружия афганским террористам Пентагон регулярно сообщает на протяжении последних двух лет. Но каждый раз эти сообщения "решительно опровергались" российской стороной. И вот дошла очередь до дипломатического признания факта сотрудничества с террористами, которые совершают регулярные атаки как на военные объекты, так и на мирное население Афганистана, и с которыми давно и безуспешно борется правительство этой страны.
Кстати, особенно забавно выглядит реакция на этот материал в российских СМИ. Где с одной стороны подчеркивают, что в "Талибане" есть умеренные и конструктивные силы, с которыми и ведет переговоры Лавров - но с другой стороны, после каждого слова "Талибан" рисуют звездочку и сносочку, что это террористическая организация, запрещенная на России. Таким образом, вести переговоры с "умеренным Талибаном" - можно, помогать ему оружием - тоже, а вот использовать его название без сносочки "запрещенная организация" - нет, никак.
Но для чего нужно публичное признание бурного романа между хозяином Кремля и афганскими террористами? Ну, поставляют им оружие уже два или даже больше лет - поставляли бы и дальше, да и конец истории.
Российский министр дал индийским коллегам достаточно откровенный ответ и на этот вопрос. Заявляя, что не только "мирное урегулирование в Афганистане невозможно без участия "Талибана", но и то, что "диалог с "Талибаном" снизит риск распространения терроризма из Афганистана в Центральную Азию".
Проще говоря, Россия надеется, что сможет заставить официальный Кабул сесть за стол переговоров с "Талибаном" (этот эпизод, к слову, как-то удивительно похож на требование начать прямые переговоры с ДНР и ЛНР). Получив, очевидно, что-то взамен. А это "взамен" - очевидно, гарантии того, что "Талибан" не будет распространять свое влияние на среднеазиатские постсоветские республики, где Россия, хотя и держит свои военные базы - но не имеет никакой уверенности в том, что сможет сдержать талибов.
Талибы вообще любители таких гарантий - они и США предлагали в свое время гарантию на прекращение террористических атак с территории Афганистана в обмен на вывод американских войск. США не согласились. А вот Россия, кажется, клюнула.
Или, говоря еще проще, Владимир Путин надеется банально откупиться от потенциальных проблем с террористами с помощью поставок оружия и лоббирования их интересов в переговорах с официальным Кабулом и мировым сообществом. Вот такое "мочилово в сортире" выходит у неизменного российского президента.
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