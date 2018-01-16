Как судебная реформа повлияет на выяснение отношений работников и работодателей

Константин Симоненко / UBR.ua

В Украине заработал упрощенный порядок судебного производства по трудовым спорам. Во-первых, сроки рассмотрения дел не должны превышать 60 дней, а во-вторых, в таких делах интересы сторон могут представлять не только профессиональные адвокаты. Что, по идее, может помочь сократить расходы на судебные тяжбы сотрудников со своими работодателями.

Кроме того, появилась возможность владельцев бизнеса требовать возмещения ущерба, нанесенного наемными менеджерами, через хозяйственный суд, а не суд общей юрисдикции.

Соответствующие изменения в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, а также Кодекс административного судопроизводства Украины (закон №2147-VIII) действуют уже целый месяц. За этот срок, по словам юристов, уже появились первые решения судов с учетом новаций.

Сокращение сроков

Новые редакции процессуальных кодексов Украины существенно изменили ряд процессуальных норм и правил как общего характера, так и по рассмотрению споров отдельных категорий. В частности, трудовые споры для более быстрого их решения рассматриваются в порядке упрощенного искового производства.

С момента открытия производства по делу на все про все отводится не более 60 дней. Сокращение сроков достигается за счет отсутствия некоторых стадий судебного разбирательства (подготовительного заседания, судебных дебатов), а также есть возможность рассмотрения дела без присутствия сторон по предоставленным материалам. При этом суд по своей инициативе или по ходатайству одной из сторон может вызвать стороны трудового спора для присутствия в судебном заседании.

По словам юристов, это позволит работникам оперативнее отстаивать свои права, а сами процессы будет сложнее затянуть. В то же время короткий срок рассмотрения дела заставит участников процесса тщательно готовиться к судебным заседаниям.

«Работники должны тщательно готовить свои иски, собирать доказательства. Прогнозирую, что дела, в которых будут затрагиваться острые вопросы: увольнение, дисциплинарный проступок, привлечение к материальной ответственности, обязательно будут слушаться судом с вызовом сторон», - рассказал партнер практики трудового и налогового права юридической компании ILF Сергей Сильченко.

Но отметил, что работодатель имеет больше возможностей в предоставлении доказательств, чем работник. Поэтому при наличии грамотной кадровой службы и представителя работодатель получает весомые преимущества в состязательности.

Кроме того, по словам младшего юриста Eterna Law Анны Полищук, отсутствие судебных дебатов лишает стороны возможности озвучить свою конечную позицию по сути спора с учетом всех представленных в материалах дела доказательств.

К сожалению, даже норма о сокращенных сроках рассмотрения будет выдерживаться не всегда.

«Как показывает судебная практика в Киеве, из-за загруженности судов, дело может тянуться целый год. И после вступления в силу этих норм вряд ли что-то изменится», - рассказала старший юрист ЮФ «Астерс» Инесса Летич.

Зато это может оказаться на руку работнику, который, к примеру, пытается через суд восстановиться на работе. Если это удастся, то за все время вынужденного «простоя» ему будет начислена зарплата. И чем больше срок тяжбы, тем больше денег он получит.

Тем более, что, по словам юристов, чаще всего люди судятся по поводу незаконных сокращений и невыплаты зарплаты, отпускных и прочих выплат.

Самостоятельная защита

Как отметил юрист АФ Pragnum Елена Мичурина, изменения предусматривают два варианта участия лиц в судебном процессе: через адвоката и самостоятельно (так называемое самопредставительство).

Новые положения позволяют сторонам дела для экономии средств обращаться к юристам, не имеющим статуса адвоката, за консультациями и написанием процессуальных документов. Работник может себя защищать сам, предварительно проконсультировавшись с юристом или почитав специальную литературу. Можно также попросить знакомого юриста представлять свои интересы в суде. Что позволит существенно сократить расходы на судебную тяжбу. Например, только подготовка иска и сопроводительных документов может стоить как минимум несколько тысяч гривен.

«Надо помнить, что государство предоставляет бесплатного адвоката только по уголовным делам. Поэтому, чем меньше вы заплатите за услуги адвоката, тем выше риски проиграть дело», - отметила Инесса Летич.

Как отмечает Анна Полищук, представителем в суде по трудовым спорам может быть любое лицо, достигшее 18 лет, даже без юридического образования. Однако это может повлиять на качество оказываемой помощи.

«Кроме того, адвокаты наделены большими процессуальными правами, например, подавать адвокатский запрос. Поэтому защита не адвокатом может поставить в неравное положение одну из сторон», - объяснила Полищук.

Соответственно, представительство в суде, что практически равносильно надлежащей защите прав и интересов, будет зависеть от финансовых возможностей участников либо от доброй воли безоплатных адвокатов. Часто в трудовых спорах интересы работников представляют юристы профсоюзов и других общественных организаций, нередко - бесплатно для работника.

«Работодатели несвоевременно выдают документы работникам, трудовые книжки, приказы, справки, поэтому много усилий придется уделять досудебной подготовке по сбору доказательств. У адвоката больше процессуальных возможностей для сбора доказательств. Но основной вопрос - это знание трудового законодательства и специализация», - отметил Сергей Сильченко.

По словам Елены Мичуриной, считается, что правовая помощь адвоката будет соответствовать хотя бы минимальным критериям качества, так как адвокат гарантированно имеет высшее юридическое образование и как минимум двухлетний опыт работы в области права. Кроме того, наличие ответственности для недобросовестных адвокатов является залогом реализации права именно на профессиональную юридическую помощь.

Взыскание ущерба

Также изменения коснулись порядка рассмотрения в хозяйственных судах споров с должностными лицами (включая бывшими должностными лицами) предприятий о возмещении убытков. Теперь с исками в хозсуд могут обращаться не только юрлица, но и собственники компаний (участник, акционер) юрлица, владеющие 10% и более акций или уставного капитала предприятия.

Раньше такие иски в хозсуды могли подавать только юридические лица, пострадавшие от действий (бездействия) своих должностных лиц. Очевидно, теперь такие иски юрлиц подлежат рассмотрению судами общей юрисдикции.

«Раньше тоже можно было судиться с директорами, но такой практики почти не было. А теперь появились реальные решения судов по взысканию убытков с директоров. Ограничений по сумме нет: сколько докажут, столько и взыщут. Все зависит от построения иска. Правда, дело мало выиграть, надо еще взыскать ущерб», - говорит Инесса Летич.

По словам юристов, в общих судах дела дольше рассматриваются и чаще принимаются в пользу граждан. Хозсуды больше ориентированы на специфику бизнеса.

Управляющий партнер Юридической компании «Касьяненко и партнеры» Дмитрий Касьяненко пояснил , что законодательство не ограничивает возможности представления интересов профессионалами и не обязывает собственников представлять компанию в суде единолично.

В частности, владельцы бизнеса могут ввести должность «замдиректора по правовым вопросам», который автоматически становится членом исполнительного органа предприятия. Таким образом, юрист компании (глава отдела) меняет статус и привязку к юридическому департаменту на привязку к исполнительному органу компании в качестве заместителя директора по правовым вопросам, который, не имея свидетельства адвоката, уполномочен действовать на основании доверенности, приказа, выписки из устава и т.д. и будет таким образом продолжать выполнять свои функциональные обязанности юриста в судебных процессах с участием своей компании.