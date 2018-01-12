С чем Назарбаев летит к Трампу

Едва пресс-служба Белого дома успела распространить сообщение о том, что президент США Дональд Трамп 16 января примет у себя казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева, как в казахстанских СМИ появились комментарии, оценивающие значение этого визита, и одновременно как будто извиняющиеся перед Москвой за то, что гость из Астаны окажется в кабинете у Трампа раньше, чем Владимир Путин.

Назарбаев окажется в гостях у Трампа раньше, чем Путин

Так, председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин в интервью ресурсу Tengrinews.kz, поясняет, что "визиты и встречи зарубежных лидеров - это очень сложный процесс, и ... здесь нельзя выделять, что кто-то раньше встретился, кто-то позже". Тем более, продолжает он, визит совпадает с председательствованием Казахстана в Совбезе ООН. Куда, собственно, и направляется глава Казахстана. При этом политолог подчеркивает, что "это не только первый зарубежный визит в новом году президента Казахстана, но одна из первых встреч Дональда Трампа с зарубежным лидером у себя".

Что будут обсуждать Трамп и Назарбаев? "Это рабочая поездка президента Казахстана в Белый дом. На основании короткого сообщения о ней от пресс-службы Белого дома и ряда других указаний можно сказать, что в основном речь пойдет о ситуации в Афганистане. Штаб советников Дональда Трампа в фокусе своего внимания держит борьбу с исламистскими структурами, в том числе и там. И президент США будет говорить об углублении сотрудничества между США и Казахстаном по этой линии", - поясняет немецкий эксперт по Центральной Азии Михаэль Лаубш (Michael Laubsch).

"Это будет нормальная дежурная встреча с пожатием рук и похлопыванием по плечам, а также с заявлениями о партнерстве и взаимопонимании. Действительно, Казахстан может играть заметную роль в региональном аспекте, но в настоящий момент он очень сильно завязан на двух больших игроков - Россию, чье влияние на республику превышает влияние всех других государств и блоков, а также на Китай, который уже дал многомиллиардные займы и испытывает к Казахстану большой интерес", - уверен бывший премьер-министр Казахстана, а ныне проживающий на Западе оппозиционный политик Акежан Кажегельдин.

Астана в роли посредницы между Вашингтоном и Москвой?

Что касается планов казахстанской стороны, то, может быть, Нурсултан Назарбаев возьмет на себя роль некоего посредника между лидерами США и России в деле улучшения отношений между этими странами? Или между США и Турцией? Так, как он старался сгладить конфликт между Турцией и Россией немногим более двух лет назад.

"Нурсултан Абишевич своих привычек не меняет, и я уверен, из его уст прозвучат некие глобальные инициативы. Но отношения между РФ и США - особые, в них любой третий участник не просто неуместен, а его там вообще нет", - оценивает такую вероятность Кажегельдин.

"Касательно американо-турецких отношений, Турция слишком важна для США как мощный член НАТО, если речь идет о ближневосточном форпосте. Турецкий лидер свою важность осознает, и, я полагаю, как и в случае с Россией, посредники там не просматриваются. Если же речь зайдет об урегулировании конфликта в Сирии, то по этому вопросу было заявление министра обороны США двухнедельной давности, в котором сказано, что астанинская переговорная площадка не работает и вряд ли вообще могла работать в силу низкой представительности ее участников, а главной площадкой остается Женева", - продолжает он. "Полагаю, Нурсултан Абишевич постарается в очередной раз обозначить популярную тему нераспространения ядерных вооружений. Но, увы, и тут глобальный тренд идет сейчас в другом направлении", - анализирует предстоящий визит собеседник DW.

"Не думаю, что президент США, учитывая нынешнюю внутриполитическую ситуацию в стране в связи с расследованием связей его администрации с Кремлем, пойдет на использование гостя из Казахстана в качестве посредника, который мог бы передать от него некие сигналы Владимиру Путину. А само появление Назарбаева в Вашингтоне до президента России я не считаю неким знаком. Скорее, это следствие стечения обстоятельств", - добавляет Михаэль Лаубш.

Счета Нацбанка Казахстана - путь к импичменту?

Однако сегодня возникла иная актуальная тема, грозящая руководству Казахстана острой головной болью, и связанная с США. В конце декабря 2017 года СМИ сообщили, что в Соединенных Штатах наложен арест на счета Национального фонда Казахстана, размещенные в Bank of New York Mellon. Речь идет о 22 миллиардах долларов, что составляет заметную долю Национального фонда. Сделано это американской юстицией во исполнение судебного решения по иску бизнесмена из Молдавии Анатолия Стати, который в суде доказал, что инвестировал около миллиарда долларов в нефтяной сектор Казахстана, но волюнтаристским решением с рынка Казахстана был удален, а его активы были переданы государственным структурам.

"Судебное решение по его иску окончательное. У Казахстана есть еще возможность апеллировать к отмене ареста того или иного счета в конкретном банке в конкретной юрисдикции, но иск проигран, это свершившийся факт", - утверждает в этой связи Акежан Кажегельдин.

Возможно ли, что эта ситуация станет предметом обсуждения лидеров США и Казахстана? "Это последнее, за что возьмется Трамп, потому что это путь к собственному импичменту. Система разделения властей в США - это не декларация, а реальность, и казахстанский опыт это уже показывал. Так, у Нурсултана Абишевича имелся печальный опыт по поводу "Казахгейта-1" (громкое коррупционное дело в США о даче взятки высшим казахстанским чиновникам американским бизнесменом и советником Нурсултана Назарбаева. - Ред.), когда он на полях ООН попытался обсудить эту щекотливую тему с тогдашним госсекретарем США, госпожой Олбрайт, а она ему предложила прекратить это обсуждение, поскольку это - не сфера возможностей правительства США", - уверен политик, хорошо знакомый с американской государственной системой. "То обсуждение попало под запись, а потом в прессу", - напоминает он.

Тема коррупции: с Порошенко, но не с Назарбаевым

"Возможно, прямо перед визитом, в понедельник и во вторник, то или иное СМИ в США поднимет вопрос об аресте счетов Нацфонда Казахстана, но пока те юридические действия, которые в США ведутся в отношении активов Казахстана, не влияют на фон билатеральных отношений", - полагает и немецкий эксперт Михаэль Лаубш.

Что касается более широкого спектра тем, связанных с коррупцией и грязными деньгами, попадающими на Запад из стран бывшего СССР, то также маловероятно, что Дональд Трамп 16 января затронет эту проблему в связи с Казахстаном. Хотя он касался коррупции в Украине при похожей по формату встрече с Петром Порошенко в июне 2017 года в Белом доме и в ходе их встречи на полях саммита Генассамблеи ООН в Нью Йорке в сентябре 2017 года.

"Многое будет зависеть от того, сколько президенты США и Казахстана будут разговаривать. Если встреча будет длиться минут 25-30, то, с учетом переводчика, эту тему будет трудно озвучить. Тем более, если Украина собирается вступить в более глубокие связи с ЕС, который поставил перед Киевом ряд условий, и тема коррупции в Украине звучит на всех площадках переговоров, в том числе и в США, то в случае с Казахстаном не думаю, что это сейчас на повестке дня. Хотя раньше или позже вопрос возникнет", - полагает Акежан Кажегельдин.