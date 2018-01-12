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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зачем Путин паясничает с украинскими кораблями

 Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Периодическое общение российского диктатора с представителями СМИ стало элементом его вялотекущей "предвыборной кампании". Вялость этой "гонки" демонстрируется хотя бы тем обстоятельством, что в ней, собственно, не происходит даже сбора подписей - оппозиционные активисты тщетно пытались выяснить, где можно пройти такую процедуру. Ясное дело, что подписи уже собраны в паспортных столах трудолюбивыми работниками сферы ЖКХ (и политруками военных частей) и ждут своего часа на одной из подмосковных баз "Росгвардии". Владимир Путин, который, как выяснилось, даже в ходе редких поездок на те промышленные предприятия, которые чудом еще работают, встречается лишь с сотрудниками собственной охраны, переодетыми в рабочие робы, откровенно надоел даже сам себе. Похоже, довольно мучительный ритуал - внезапно подвиг российского диктатора на разного рода откровения, выдающие его раздраженность.

Отсюда и скучная заготовка об украинской военной технике из оккупированного Россией Крыма, актуальная в 2014 году, но никак не сегодня. Или начавшийся скандал с учебником, где и без того максимально лояльные российские историки совершили страшную ошибку, назвав Майдан "революцией" и "событием международной политики". В искривленной и замкнутой реальности, созданной для среднего россиянина "федеральными каналами", в центре которой беснуется группа старых клоунов, временами разбавляемых гостями с Украины в роли мальчиков для битья - в 2014 году в Киеве произошел переворот силами ЦРУ, о котором давно забыли на Западе. Безумие такой трактовки истории не должно удивлять, поскольку единственно возможное отношение к нынешней РФ, практикуемое как в странах-соседях, так и на Дальнем Западе - это отношение врача к пациенту с печальным диагнозом. Поэтому международная реакция на казарменные шутки Путина на этот раз оказалась заметно более спокойной, уровень ее глобальной трансляции резко снизился, и по-настоящему зацепил только поляков, которым российский режим уже 8 лет не отдает обломки самолета, на котором в Смоленск летел Лех Качинский.

Ясное дело, что быстро стареющий диктатор планировал в очередной раз помахать перед носом европейцев (и, возможно, Трампа) своей миротворческой морковкой - и, хотя вышло похоже, но Запад воспринял все так, как оно и есть в реальности. Пусть даже новый австрийский министр иностранных дел недавно поведала, что, по ее мнению, санкции неэффективны (в сравнении с проблемами самой российской экономики), но их и дальше будут продлевать, поскольку Австрия солидарна с другими странами ЕС, да и сами эти санкции не причиняют европейцам особых неудобств. Разве что - вскоре станет неизбежным расследование деятельности в РФ германской фирмы Siemens, продолжающей, как выяснилось, сотрудничать с режимом, территорию которого с недавних пор Госдепартамент занес в список опасных для посещения американцами.

В Кремле с тревогой ожидают оглашения Вашингтоном "списка Путина", после которого идущий то ли на четвертый, то ли на пятый срок российский правитель, в очередной раз побоявшийся произнести слова "Алексей Навальный", окончательно станет "черной овцой". Кстати, будет любопытно, кто именно подойдет к Путину на саммите Большой Двадцатки в ноябре этого года в Аргентине, у власти в которой сегодня находятся скептически настроенные к России консерваторы. Есть, конечно, еще переговорный процесс в Алма-Ате по сирийским вопросам, и открытая для последнего людоеда, в том случае если он руководит страной-членом ООН, возможность выступления в Генассамблее.

Это, пожалуй, и все - так что паясничать Путин может теперь фактически только у себя дома, как медведь на воеводстве. Поскольку сфальсифицировать явку не так просто - даже при заказанном режимом результате в 70-75% поддержки для пожилого вождя, Путину придется и дальше развлекать телезрителей, но главным образом для того, чтобы отвлечь их от объективно печальных фактов. Понятно, что вес хлеба и содержание молока в сырном продукте ополовинивают американо-украинские агенты, проникшие на предприятия народно-хозяйственного комплекса, но даже бесстрастные цифры, с которыми Кремль начинает год, не вселяют оптимизм в диванного избирателя Путина, отдавшего свой паспорт для поездок за границу в особый отдел.

Так, в Минфине РФ размышляют о внесении изменений в бюджетное законодательство, позволяющих заморозить рост (индексацию) любых социальных выплат в этом году. Отдельным законом Путин сделал новогодний подарок судьям, а также федеральным чиновникам - это опора его режима - и проиндексировал их зарплаты, а также надбавки к ним. Правда, лишь на процент официальной инфляции, которую победила глава Центробанка и один из вероятных следующих премьеров Эльвира Набиуллина. Тогда же правитель России списал безнадежные долги по налогам и штрафам широкой группе граждан, которые числятся плательщиками таких налогов (например, на собственность), но настолько нищи, что давно выбыли, скажем так, из живой экономической среды. Однако, компенсировать эти "подарки" Кремлю придется из роста налогов или перераспределения нефтяной ренты, которую в конвертируемой валюте получают, собственно, частные компании.

Дело в том, что в декабре 2017 г. остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России ($7,62 млрд, €6,71 млрд евро и £1,10 млрд) были в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. По состоянию на конец 2014 года объем Резервного фонда составлял $88,94 млрд. Начиная с 2015 года средства Резервного фонда активно тратились на покрытие дефицита бюджета.За три года РФ израсходовала 5 триллионов рублей ($86,6 млрд) из суверенных фондов, заняла на внутреннем и внешнем рынках еще 4,5 триллиона рублей ($78 млрд) и тоже израсходовала.

 

По словам Силуанова, расходы из второго фонда, Фонда национального благосостояния (ФНБ) составят около 660 млрд рублей ($11,42 млрд). Ранее Силуанов говорил, что, по оценкам министерства, на 1 января 2018 года объем средств ФНБ составит 3,7 трлн рублей ($64 млрд), при этом так называемая ликвидная часть ФНБ составляет 2,3 трлн рублей ($39,8 млрд). Среднемесячные расходы бюджета РФ в текущем году составят $23,85 млрд. Таким образом, в случае финансирования расходов бюджета исключительно из Фонда национального благосостояния, его средств хватит лишь на 52 дня.

При этом средства на счетах ФНБ предназначены исключительно для покрытия дефицита бюджета в 2018 и 2019 годах ($36,2 млрд). По мнению аналитиков рынка, искусственно удерживаемый ЦБ РФ путем принуждения банков и крупных компаний к покупке ценных бумаг сомнительной ценности и связыванию таким образом рублевой массы курс в RUB 57,75 при реальном рыночном соотношении в RUB 115,5-117 рублей, оказывает угнетающее давление на и без того сокращающуюся экономику. Однако глава ЦБ Набиуллина действует согласно недвусмысленному приказу В. Путина - ни в коем случае не допускать сильных колебаний курса в сторону номинального удешевления рубля по отношению к доллару США.

В связи с этим и прочим вышесказанным в Минфине считают целесообразным замораживание индексации зарплат и пенсий в бюджетном секторе и продолжение сокращения штатов в государственных структурах. Уже 6 января президент РФ подписал указ о сокращении личного состава ГИБДД на 18% (на 10 тысяч сотрудников). А в частном секторе экономики январские массовые сокращения затронут сотрудников банков, строительной и телекоммуникационной отраслей, а также ритейла, прогнозируется увольнение каждого десятого сотрудника. Средний размер выплаты по безработице в РФ не меняется с 2014 года и составляет 2875 рублей или 93 рубля в день. В популярном гастрономе "Перекресток" за эту сумму можно приобрести 180 грамм любимой россиянами лапши "Доширак" и 85 грамм самого дешевого йогурта.

Хотя подобного рода тревожную информацию системе цензуры в РФ удается скрывать от большинства граждан, процессы деградации в экономике неумолимы. Отсюда и понимание государственных финансистов, что с переоцененным в разы рублем надо что-то делать, а в условиях ограничений кредитования на внешних рынках и в виду новых грядущих проблем - было бы неплохо подкупить реальных денег, "зелёных", пока это возможно. Поэтому 11 января, по сообщению Русской службы ВВС, министерство финансов России объявило, что в ближайшее время собирается закупить на рынке валюту на рекордную сумму - $4,5 млрд (257,1 млрд рублей). В период с 15 января по 6 февраля планируется скупать около $265 млн в день.

Для того же, чтобы отвлечь общественное внимание от этого унижения перед вражеским дензнаком, в ход идут, например, обвинения в адрес Украины в том, что это якобы она разгромила атакой дронов российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. И очередные успехи "военно-космических сил" в неизвестных местах Вселенной. И даже сериал с выборами, где некоторое беспокойство распорядителей ритуала вызывают такие, казалось, вполне управляемые кандидаты Собчак и Грудинин, на которых спущены "работники" из созданных полицией общественных организаций, куда набраны беглые из Украины "титушки". Все это призвано отвлекать внимание, к примеру, от явного обнищания российских пенсионеров, которым в ушедшем и нынешнем году никто ничего не индексировал, выдав в прошлом январе около ста долларов "гробовых".

Как российские низы, так и верхи не сможет обрадовать и предложение вьющегося ужом министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля "постепенно снимать санкции, если Россия начнет выполнять договоренности по Донбассу". Но, как видим, миротворческая морковка Путина Запад не впечатляет - там даже ухватиться не за что. Так что Кремлю и его телевизионным бригадирам придется опять поскрипеть, отказавшись от проекта "Путин-миротворец" и возвратиться к проверенной конструкции "Путин - ниспровергатель Запада", как бы убого ни было натягивать эти ржавые латы на выживающего из ума заведующего дрезденским домом культуры.
 

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