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Продажа Uniper финнам серьезно затрагивает различные интересы России
15:55 11.01.2018 |
В Германии нечасто совершаются сделки, которые столь же серьезно затрагивали бы самые разные интересы России, как продажа фактически контрольного пакета акций немецкой энергетической компании Uniper финскому государственному концерну Fortum. Ведь в новые, к тому же зарубежные руки переходит фирма, которая, во-первых, является давним и очень крупным покупателем российского природного газа на важнейшем для "Газпрома" экспортном рынке - в Германии.
Руководство немецкой компании было решительно против
Эта фирма, во-вторых, вместе с "Газпромом" реализует вызвавший сильное противодействие в Евросоюзе проект "Северный поток-2", причем смена собственника будет происходить в этом году, то есть в ситуации, когда надо будет срочно добиваться принципиальных решений о судьбе этого газопровода, если его, как планировалось, хотят успеть проложить до конца 2019 года.
В-третьих, речь идет о продаже немецкой фирмы, которая под названием ПАО "Юнипро" владеет в России 5 электростанциями, причем две самые мощные из них находятся в Сибири. А покупает ее финская компания, чья российская дочка ПАО "Фортум" контролирует 8 электростанций на Урале и в Западной Сибири и в результате нынешней сделки станет крупнейшим иностранным игроком в российской электроэнергетике.
С российской точки зрения должно настораживать то решительное сопротивление, которое до самого последнего времени оказывал этой сделке глава компании Uniper Клаус Шефер (Klaus Schäfer). Он хорошо известен в России, активно выступает за сотрудничество с "Газпромом" и другими партнерами в РФ, поддерживает проект "Северный поток-2", хотел бы строить в Германии новые газовые электростанции и не раз, по собственным словам, встречался с российским президентом Владимиром Путиным.
Зачем компании Fortum угольные и газовые электростанции?
После того, как концерн Fortum в сентябре 2017 года объявил о намерении купить компанию Uniper и предложил ее акционерам 22 евро за акцию, Шефер заявил о попытке враждебного поглощения, занял круговую оборону и в какой-то момент даже велел разместить в финских газетах платные объявления, в которых убеждал акционеров концерна (50,8 процента его акций находятся в руках правительства Финляндии, остальные принадлежат институциональным и частным инвесторам), что покупать Uniper по целому ряду причин не стоит.
Один из его аргументов: бизнес-модель Uniper несовместима с бизнес-философией Fortum, поскольку финский концерн, как и правительство Финляндии, делает ставку на экологически чистую энергетику и объявил своей целью снижение выбросов СО2 в атмосферу, тогда как активы немецкой компании состоят в основном из газовых и особенно угольных электростанций, которые как раз производят большое количество углекислого газа.
В интервью агентству Reuters Клаус Шефер, объясняя фундаментальные различия в корпоративной стретегии двух фирм, произнес фразу, которая должна обеспокоить "Газпром". Fortum, по словам топ-менеджера, сосредотачивается на электроэнергии, а Uniper - на электроэнергии и газе.
Иными словами, в штаб-квартире немецкой компании в Дюссельдорфе опасаются, что финны, получив над ней контроль, разделят ее на отдельные части, после чего постараются избавиться от угольных электростанций и всего газового бизнеса, что может привести к закрытию отдельных предприятий и массовым увольнениям, особенно в Германии. Именно поэтому Клаус Шефер назвал Fortum "волком в овечьей шкуре".
У "Юнипро" теперь новый хозяин, у "Газпрома" - новый партнер
В дюссельдорфской штаб-кваритре подозревают, что на самом деле Fortum интересуют только принадлежащие Uniper гидроэлектростанции в Швеции и Германии, высокодоходные тепловые электростанции в России, а также шведские АЭС. Все остальное финский концерн может выставить на продажу, в том числе для того, чтобы хотя бы частично покрыть свои расходы в 3,8 миллиарда евро, которые уйдут на покупку почти 47 процентов акций компании Uniper у ее материнского концерна E.on.
О том, что сделка состоится, было объявлено 8 января, так что Клаусу Шеферу и его команде не удалось предотвратить смену собственника. Предложение Fortum продать ему акции Uniper за 22 евро действует еще до 16 января, этот срок, возможно, будет продлен до 2 февраля. Тогда станет ясно, удалось ли финскому концерну скупить контрольный пакет. Но по немецким законам он и с нынешней долей фактически возьмет фирму под свой контроль. К тому же у финнов всегда будет возможность довести свой капитал до 50 с лишним процентов, прикупить недостающие бумаги непосредственно на бирже.
Так что "Газпрому" и другим российским партнерам Uniper и ПАО "Юнипро" следует исходить из того, что отныне все принципиальные решения, касающихся этих компаний, будут приниматься в городе Эспоо близ Хельсинки. Перед самым Новым годом Клаус Шефер в интервью газете Rheinische Post предупредил, что "Fortum по-прежнему не прояснил, чего же он хочет". Так что у работников Uniper в Германии - или, к примеру, в Великобритании, Франции, Нидерландах, Бельгии, а их в общей сложности порядка 13 тысяч человек - есть основания быть в тревоге за свои рабочие места, хотя глава Fortum Пекка Лундмарк и заверяет, что "им не стоит беспокоиться".
Компании ПАО "Юнипро" и ее сотрудникам беспокоиться, по-видимому, действительно не стоит: российская электроэнергетика после нынешней сделки становится для Fortum еще более важным стратегическим направлением бизнеса. Но захочет ли финский государственный концерн и дальше участвовать в газопроводе "Северный поток-2", учитывая, что традиционно близкие Финляндии скандинавские и балтийские страны, а также руководство Евросоюза, настроены по отношению к этому проекту весьма отрицательно?
А как Fortum отнесется к газовым активам Uniper, включая многолетние контракты с "Газпромом" на поставки российского трубопроводного газа, некоторые из которых тот заключал еще с немецкой компанией Ruhrgas? Этого некогда монопольного покупателя газа из СССР в 2003 году купил немецкий энергетический концерн E.on, однако спустя десятилетие он решил полностью сосредоточиться на возобновляемой энергетике и избавиться от всех не связанных с ней активов, в том числе и газовых.
Так в 2016 году, собственно, и возникла компания Uniper. Первоначально E.on собирался достаточно долго сохранять долю в ее капитале, но теперь, как видим, поспешил полностью с ней распрощаться, продав одним махом остававшиеся 47 процентов. Таким образом, "Газпрому" придется отныне работать в Германии с импортером газа, который принадлежит финскому хозяину, о средне- и тем более долгосрочных намерениях которого пока остается только гадать. Или же стать в недалеком будущем свидетелем очередной перепродажи своих контрактов еще кому-то.
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