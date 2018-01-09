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Подъем Ардзинбы: Зачем Путину нужен молодой генерал-неудачник
17:58 09.01.2018 |
Присвоение генеральского звания помощнику Владислава Суркова Иналу Ардзинбе, который известен благодаря провальным спецоперациям в Украине, свидетельствует о кризисе в кремлевской команде.
На днях стало известно, что чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса, который соответствует званию генерал-майора, был присвоен 27-летнему Иналу Ардзинбе. За какие же такие заслуги наградили хорошо известного в Украине абхаза?
Стоит начать с того, что Ардзинба входит в состав команды одиозного помощника Путина по "особо деликатным делам" Владислава Суркова. Новоиспеченный генерал-майор является первым заместителем Суркова, а также "куратором взаимодействия с Украиной в Кремле". Понятно, что настоящим куратором является шеф, но в любом случае статус говорит сам за себя. А еще Ардзинбу называют родственником первого "президента" непризнанной Абхазской республики Владислава Ардзинбы, который умер в Москве в 2010 году. Именно с этого года молодой абхазец начинает регулярно "светиться" в СМИ в качестве организатора молодежных форумов. Кроме того, он принимает участие в качестве главы делегации от РФ на международных конференциях, где активно продвигал тему международного признания Абхазии и Южной Осетии.
Несмотря на бесплодность такой деятельности, в 2013 году Ардзинбу переключили на украинское направление. По данным Depo.ua, он неоднократно приезжал в Одессу. В результате, уже в 2014 году стал куратором создания "Бессарабской народной республики" на территории Одесской области. Данную информацию позже публично подтверждали председатели СБУ Валентин Наливайченко и Василий Грицак.
Именно с помощником Суркова связывают движение сепаратистов, которые имели отношение к "шатуну" в Одессе и окрестностях. Речь идет о тогдашнем депутате Одесского городского совета Игоре Дмитриеве и организаторе пророссийских митингов в Одессе Антоне Давидченко. К "группе Ардзинбы" также относят и скандально известных "ватных" журналистов Виталия Диденко и Елену Глищинскую. После задержания последних сотрудниками Службы безопасности Украины, Ардзинбе, который отвечал за провальную "БНР", пришлось заниматься обменом своих агентов на украинских политзаключенных Кремля Солошенко и Афанасьева.
Вместе с Глищинской и Диденко был арестован еще один бессарабский сепаратист - Артем Бузила. Последний во время допросов "раскололся", признавшись, что именно Ардзинба курировал деятельность сети сепаратистов в Одесской области. Впрочем, Бузиле на России простили "слив" шефа: после года заточения в Украине он воспользовался "законом Савченко", вышел на свободу и бросился за поребрик. И до сих пор жив.
В октябре 2015 года украинские правоохранительные органы объявили Ардзинбу в розыск за терроризм, а прокуратура Одесской области сообщила ему о подозрении в совершении преступлений против нацбезопасности Украины. "Абхазский доберман" (так его называют в российских СМИ) кроме поддержки сепаратизма на Одесчине (кстати, ему также вменяют тесные связи с мэром Одессы Геннадием Трухановым) подозревается СБУ в участии в террористической организации "ДНР" и содействии ее деятельности. Так, в российских СМИ писали о том, что в Кремлевском управлении по делам СНГ Ардзинба отвечает за информационную поддержку Донбасса.
В ноябре 2016 года председатель СБУ Василий Грицак сообщал, что Ардзинба проводит встречи с некоторыми украинскими политиками. Впрочем, фамилий не назвал, отметив сложность доказывания таких фактов в иностранной стране. В то же время, по данным СМИ, Ардзинба в течение длительного времени курировал московский офис по координации провокаторов в Украине. В его работе якобы принимают участие "кассир" экс-президента Украины Виктора Януковича Иван Аврамов и бывший глава СНБО и Администрации Президента Андрей Клюев. Якобы способствовали деятельности данного "штаба" кавказские "воры в законе", которые осели в Украине.
В 2016 году хакеры "взломали" почту упомянутого выше Артема Бузилы и самого Ардзинбы. Оказалось, что среди акций, которые курировал абхаз - протесты против назначения генпрокурора Юрия Луценко, организация пророссийского мятежа в Запорожье в 2014 году, финансирование сепаратистской деятельности экс-нардепа от Компартии Аллы Александровской и ее сына на Харьковщине. Стоит ли напоминать, что все эти потуги завершились ничем. И немалые средства из российской казны ушли в песок.
Едва ли не единственный "успех" Ардзинбе приписывает советник главы МВД Зорян Шкиряк. Комментируя переписку помощника Суркова и Бузилы, он заявил следующее: "Суть вопроса очень проста - Инал Ардзинба непосредственно руководит диверсиями против Украины. Конечно, главным кремлевским куратором является Сурков, а это его непосредственный, скажем так, подчиненный, который занимается собственным проектом "Бессарабия", ну, вы об этом знаете. Вся ситуация на юго-востоке Украины - это все дело рук подонка Ардзинбы". Это было сказано в контексте взрывов военных складов в Балаклее. Однако после озвученная Шкиряком версия как-то исчезла с радаров СМИ.
Как видим, абсолютно провальную работу Ардзинбы на украинском направлении у Путина расценивают положительно. Еще до получения генеральских погон, Российская академия при президенте включила чиновника в тройку "молодых лидеров Евразийского союза, Абхазии и Южной Осетии". Похоже, в Кремле на него делают ставку. И это не так уж и плохо для Украины, ведь подобные амбициозные неудачники хорошо прогнозируемы.
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