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Зимнее обострение Путина. Нас ждут три определяющих месяца
09:44 19.12.2017 |
Пиарстратеги Путина считают, что в марте Украина должна капитулировать, как раз под выборы Путина на четвертый срок. Именно через призму такого понимания выборов и надо рассматривать обострение на Донбассе.
Что означает обстрел Новолуганского?
Обстрел из градов Новолуганского - это первая ласточка восстановления полномасштабных боевых действий на Донбассе. При этом стоит понимать, что сил для длительной войны у Путина нет, но их нет и у нас. Поэтому все то, что происходит сейчас - это начало кратко- или среднесрочной операции для поднятия градуса напряжения и деморализации украинцев, как мирного населения, так и армии. Главная внутриукраинская задача россиян - начать говорить, что власть бросила свой народ и армию. Параллельно будут устраиваться "флешмобы Саакашвили", будут придумываться новые колонны автомайдановцев, будут попытки захвата театров и т.д. В телевизоре должны быть две картинки: обстрелы, с которыми власть не может справиться, и имитация революции в Киеве.
Готов ли Путин идти на полномасштабное наступление?
Говорить о захвате Мариуполя, как минимум, рано. Вряд ли сейчас россияне готовы столь полномасштабно начать войну. Но попытаться захватить, к примеру, Авдеевку они могут. Их задача на фронте - не выход на границы Донецкой или Луганськой областей. Их задача - заставить украинцев начать думать о мире любой ценой. Но еще раз надо повториться - сил для этого у них не так много, если, конечно, не применять в полной мере регулярную армию.
Насколько Путину нужен Минск-3?
Минск-3 на сегодня - это всего лишь миф. Путину он особо не нужен. Для него более важно поднять градус для того, чтобы стать полноправным переговорщиком с Западом. Авантюра в Сирии фактически ничего не дала Путину. И она не продается избирателю на России. Сейчас все усилия Кремля будут направлены на то, чтобы заставить мир по-другому посмотреть на украинскую карту. Именно поэтому мы можем говорить, что переговоры Волкера-Суркова не имеют никакой среднесрочной переспективы, а приход миротворцев заблокирован.
Каким может быть приемлемое решение для россиян? Или переворот в Киеве, или объявление досрочных выборов. Понимая, насколько это малоперспективно, Кремль будет педалировать одну тему: за стол переговоров должен сесть Захарченко и Пасечник, а их визави должны быть официальными представителями Киева и международными посредниками. Параллельно в Киеве масса экспертов начнет говорить, что нам нужно отказаться от Донбасса и обгородитися колючей проволокой. Правда, как это поможет в войне, эти самые эксперты говорить не будут.
Фактор Михомайдана
Никто почему-то не заметил, что с появлением Михомайдана исчезли бабушки Рабиновича под Нацбанком. Почему? Да потому, что нет смысла платить дважды за телекартинку. Михомайдан будет и дальше собираться. И я уверен, что через неделю или две он все-таки захватит какое-то здание, хотя бы потому, что власть не хочет жестко пресечь подобные попытки. При этом мы все должны понимать, что Саакашвили - фейковый персонаж и он может стать бенифициаром от этой псевдореволюции только при условии какого-то невероятного стечения обстоятельств.
По-хорошему, американцы должны были взять на себя политическую ответственность за то, чтобы заняться экстрадицией Саакашвили в Грузию или предоставлением ему политического убежища в США. К сожалению, посольство просто не готово к таким резким действиям. А медленное решение этого вопроса играет совсем не на руку украинцам.
Сейчас есть три варианта развития событий: 1. Михомайдан начнет потихоньку сдуваться, но это маловероятно, потому что одновременно ряд украинских политиков и россияне заинтересованы в его продлении; 2. Ухудшение ситуации на фронте и ошибки в Киеве могут привести к тому, что Михомайдан будет поддержан киевлянами или, еще хуже, фронтовиками. Этот вариант также пока выглядит как маловероятный. 3. Михомайдан в нынешнем полумаргинализированном виде будет жить своей жизнью, как минимум, до весны. И здесь его роль будет такой же, как и раньше у майдана Рабиновича - телевизионный антураж. Этот вариант пока выглядит наиболее реалистичным.
Перспективы
Возвращаясь к Донбассу, надо еще раз сказать, что вариантов остановки войны на сегодня не существует. Очевидно, что следующие три месяца будут очень сложными. И здесь важно просто понимать, что сейчас россияне будут обострять ситуацию, потому что Путину надо просто увеличить явку на выборах и показать РФ как якобы влиятельного игрока в мире. Поэтому наша задача вязать его на дипломатическом поле и стоять в окопах. Других вариантов у нас просто нет.
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