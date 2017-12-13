Почему в 2018 году рост экономики России замедлится

Министерство финансов РФ ожидает рост ВВП России по итогам 2017 года на уровне 1,8-2 процентов. Об этом в начале декабря заявил замглавы Минфина Владимир Колычев. Несмотря на позитивную динамику и превышение прогнозных показателей (ожидался рост в размере 0,6 процента), реальные располагаемые денежные доходы населения продолжают снижаться четвертый год подряд. В наступающем году рост экономики замедлится, уверены эксперты. Ожидать ли в этом случае значительного снижения уровня жизни населения и почему властям не удается удержать стабильный рост, - в материале DW.

Динамика роста ВВП России в 2018 году замедлится

Экономический рост, наблюдаемый в России в 2017 году, не вызывает у экспертов восторга, так как, по их словам, он практически ничем не обеспечен, а это значит, что успех не будет закреплен в последующие годы.

Как заявил на заседании Экономического клуба директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, "начавшийся рост неочевиден и неустойчив". Несмотря на то, что общий показатель приближается к 2 процентам, рост в промышленности нулевой, а в таких важных отраслях, как сельское хозяйство и строительство, динамика и вовсе отрицательная. "Это рост выдыхающийся. По нашей оценке, в следующем году показатель не превысит 1 процента", - сообщил Николаев.

"Драйверов роста я не вижу. Инвестиционная активность будет оставаться на прежнем низком уровне. Все факторы, на которых мы росли, будут исчерпаны", - согласился директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, по прогнозу которого динамика ВВП в 2018 году составит "плюс-минус ноль". С тем, что темпы роста экономики в будущем году будут ниже, чем в текущем, согласился и советник Института современного развития Никита Масленников. По его словам, при наиболее удачном стечении обстоятельств показатель достигнет 1 процента.

Инфляция, рубль и цены на нефть

Одним из своих достижений российские власти считают снижение уровня инфляции в 2017 году примерно до 2,5 процента. В 2018 году эксперты, присутствовавшие на заседании, ожидают показателя в 4-4,5 процента. При этом, по их словам, особенно гордиться невысоким уровнем инфляции не стоит, поскольку он обеспечен ничем иным, как низким спросом, иными словами - низкой покупательной способностью населения. Как заявил директор программы "Экономическая политика" Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан, "мы все ждали, что отложенный спрос вернется в 2017 году, но этого не случилось".

Что касается курса рубля, экономисты считают, что он составит 60 и более рублей за доллар. Такой прогноз высказал, в частности, Игорь Николаев. 60-62 рубля за доллар прогнозирует Никита Масленников. По его словам, цены на нефть, от которых во многом зависит курс рубля, будут зависеть от дальнейшей политики ОПЕК+ и решения России продолжать участвовать в соглашении о сокращении добычи.

"Здесь парадокс. Россия получила около 1 трлн рублей дополнительных доходов за счет пакта ОПЕК+. Столько же можно получить и в следующем году. Но из-за этого ежемесячно снижается добыча, что тянет за собой вниз весь промышленный выпуск", - отметил Масленников. Он напомнил, что 22 июня 2018 года состоится очередная встреча ОПЕК+, на которой параметры сделки могут быть скорректированы: "Если добыча вырастет, цены начнут снижаться. И тогда, как грабли, ОПЕК+ нам сильно ударит по лбу. Так что мой прогноз на цене на нефть - 55-60 долларов за баррель с высокой вероятностью падения".

Что происходит с уровнем доходов населения

Несмотря на официальный успех в росте ВВП, уровень реальных располагаемых денежных доходов населения в России уверенно сокращается в течение последних четырех лет. С 2014 года он снизился в реальном выражении на 11-13 процентов, откатившись к уровню начала 2000-х. "Спасает лишь то, что это плавное падение", - отметил Игорь Николаев. В 2017 году снижение доходов составит около 1,5 процента. В следующем году, по словам Андрея Мовчана, тенденция, скорее всего, продолжится.

"Мы теряем в не-нефтяном ВВП порядка 2 процентов в год, с этим коррелируется и падение доходов. Терять можем долго, не очень это замечая, особенно в Москве. Жареный петух пока еще не клюет. Есть общая депрессия, которая нарастает с каждым кварталом", - говорит Мовчан. Пока еще, по его мнению, ситуация не достигла апогея, поэтому со стороны гражданского общества нет жестких требований, а со стороны власти нет желания что-либо менять. "Это такое безвременье, которое во что-то должно вылиться, и, боюсь, что с нынешними установками общества это может вылиться в крайне левый поворот а-ля Венесуэла", - заявил эксперт DW.

Усугубляет ситуацию, по его словам, тот факт, что доля доходов населения, которая тратится на выплату кредитов, растет. "Это означает, что в ближайшие годы не исключена кредитная катастрофа", - говорит он. "Если позволите метафору, - подхватил Никита Масленников. - В России с точки зрения социальных обязательств ожидания к экономике по надою как к корове, а в реальности мы имеем козу".

Почему в России нет экономического развития

Профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин полагает, что в России вовсе нет экономического роста. "Он обеспечен статистическими эффектами. На самом деле роста нет. Хорошо, что нет рецессии", - заявил он. Причина, на его взгляд, заключается в том, что для роста нет ресурсов и мотивации: "ресурсами располагает госсектор, и он использует их непроизводительно или неэффективно".

В определении эксперта, экономический курс России можно описать как государственно-бюрократический капитализм, при котором конкуренция идет лишь на поле взаимоотношения с административными органами власти. Такое конкурентное преимущество, как предложение более выгодного соотношения цены и качества, не имеет значения.

"Под экономической политикой России нет концептуальной основы, идеологической позиции. По большей части это лишь реагирование на краткосрочные вызовы. В каком-то смысле это бардак", - полагает Вьюгин. При этом, по его мнению, в обозримой перспективе едва ли что-то изменится. Присутствие государства в экономике будет нарастать, а в этих условиях рост экономики вторичен, первично перераспределение, считает Вьюгин: "Основные ресурсы распределяются между крупными компаниями, которые являются квазигосударственными или контролируются уставшими олигархами. У них же психология спасения капитала, а не психология развития".