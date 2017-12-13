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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В ожидании нового Карибского кризиса. Трамп накажет Россию за ракеты

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Дональд Трамп одобрил новые санкции в отношении России из-за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Москве грозят не только новые санкции, но и военный ответ США.

Высокопоставленный представитель Белого дома рассказал Politico, что таким образом американский лидер хочет заставить Кремль выполнять условия соглашения, подписанного в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, запрещающего ракеты дальностью 500-5500 км.

Санкции коснутся российских компаний (список готовится), которые принимали непосредственное участие в разработке новых ракет. То есть станут своего рода новым абразивом российской экономики. И, по словам источника Politico, решению администрации Трампа предшествовало кропотливое исследование вопроса Советом национальной безопасности. Однако Трамп не первопроходец. Еще в 2014 года, когда в Белом доме сидел Барак Обама, Вашингтон обвинил россиян в нарушении вышеуказанного договора.

"Новатор" 9М729

По ту сторону Атлантики ополчились не просто так. В США прознали и критиковали Кремль за разработку ракеты "Новатор" 9М729 (классификация НАТО - SSC-8). В 2016 году в Госдепе подчеркнули, что Россия продолжает нарушать соглашение. А в феврале этого года, т.е. когда Трамп еще числился в друзьях России, Белый дом заявил, что новое вооружение уже развернуто. По последней информации, речь идет о, как минимум, двух дивизионах.

Что из себя представляет этот носитель смерти. Это крылатая ракета, имеющая радиус действия те самые 500-5500 км. Соответственно она в случае размещения на подступах к Европе либо в Баренцевом проливе представляет угрозу, по крайней мере, как средство дестабилизации, манипуляции, шантажа, входящих в арсенал российской внешней политики. В то же время, Штаты не говорили детально о технических характеристиках "Новатора", хотя определенно они им известны. Иначе с чего весь сыр-бор.

Поэтому очень кстати приходится пояснение директора проекта "Российские ядерные силы" Павла Подвига, опубликованное журналом The National Interest. "Ракета 9М729 почти идентична той ракете, которая была испытана по дальности, соответствующей договору РСМД, и, скорее всего, она похожа на ракету "Калибр" морского базирования. На мой взгляд, Соединенные Штаты наблюдали за испытанием ракеты и ее запуском с соответствующей пусковой установки (вероятно, это было испытание крылатой ракеты морского базирования), а затем последовали испытания (вероятно, такой же или очень похожей ракеты) и ее запуск с несоответствующей пусковой установки", - отметил он.

С одной стороны, отмечает Подвиг, Москва отрицает идентичность ракет, а потому нарушения Договора РСМД якобы нет. С другой стороны, по словам эксперта, "доказать это будет довольно трудно, особенно с учетом того, что 9М729, на самом деле, способна превысить порог в 500 км, установленный договором РСМД". И еще один любопытный момент, на который обратил внимание Павел Подвиг, касается гордости военной машины РФ - пусковых установок "Искандер-М". Данные установки были размещены в российском анклаве - Кенигсберге (Калининград) - в 2016 году, что вызвало недовольство Запада. Директор "Российских ядерных сил" выдвинул гипотезу, что Штаты считают, что россияне для запуска 9М729 использовали именно эти установки: "Если даже ракета 9М729 всего один раз была запущена с пусковой установки "Искандер-М", то тогда все эти пусковые установки должны быть уничтожены. И, скорее всего, так и произошло". Говоря простым языком: если Вашингтон заставит-таки Москву придерживаться ДРСМД, то под пресс должны будут пойти не только ракеты. Хотя с трудом представляется, что Путин согласится. Для этого нужны железобетонные аргументы.

Ответ Кремлю

Хотя они в Штатах уже готовы. И не только санкции выступают мерой принуждения. На прошлой неделе появилось интервью заявил заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона российскому "Коммерсанту". Чиновник заявил, что Вашингтон начал изучение военных решений на случай нарушения Россией соглашения о ракетах. Позднее Госдепартамент, приурочив к 30-й годовщине ДРСМД, подтвердил готовность США пойти на дипломатические, экономические и военные шаги. С первыми двумя все ясно. Что касается военной реакции, то, как сообщила спикер Госдепа Хизер Науэрт, Штаты рассматривают варианты с созданием обычных ракетных систем средней дальности наземного базирования, "которые позволят стране защищать себя и своих союзников, если Россия не сможет вернуться к соблюдению соглашения".

В ноябре американские законодатели согласовали выделение $58 млн на меры в ответ на нарушение Кремлем договора. Они подразумевают разработку Пентагоном ракеты наземного базирования. Хитрый шаг со стороны Конгресса, ведь они разрешили разработку, но не обязали оборонное ведомство ею заниматься, а потому не вышли за рамки соглашения.

Ведутся переговоры и с европейскими союзниками по НАТО. Так, немецкая Der Spiegel сообщила на днях, что в ноябре также прошла секретная встреча, во время которой Джеймс Мэттис потребовал от стран Альянса выработать единый подход к проблеме, чтобы к лету 2018 заставить Москву выполнять свои обязательства. Если же нет, то НАТО нужно быть готовым ввести санкции. На недавней встрече министры обороны не смогли договориться, однако "Бешеный пес" предупреждал, что Штаты так или иначе введут санкции по линии НАТО и без одобрения партнеров. Решение Трампа, о котором пишет Politico, показало, что Мэттис не блефовал.

Реакция России

В Москве реагируют по принципу "сам дурак". Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, мол, "главный нарушитель соглашения" - Америка - пытается "добить" договор РСМД и заверил, что Россия не оставит это без ответа. При этом сенатор в очередной раз напомнил о ПРО в Польше и Румынии, не забыв о ракетах "Томагавк", способных нести ядерную боеголовку, которые, якобы, могут запускать установки Mk-41. Беда в том, что в Штатах уже неоднократно говорили: никогда ранее "Томагавки" таким образом не испытывались, а потому угроза сомнительна. Без соответствующих тестов, запускать "Томагавки" - все равно, что из требушета наугад в небо запускать.

Подчеркнем: активность США происходит не только под "елочку" Путину, но и накануне заседания Специальной контрольной комиссии, исполнительного органа в рамках договора, осуществляющего проверки. Проведение заседания запланировано на следующей неделе. С таким информационным грузом мероприятие для россиян будет не из приятных, мягко говоря. Если вообще состоится. На что уже намекнул замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, сказав, в частности, что санкции могут привести к срыву заседания комиссии.

Карибский кризис

Остроносые крылатые чудовища благодаря КНДР получили дополнительную актуализацию. Сегодня это мощный аллерген, против которого у Запада не выработался иммунитет. "Ястребы" в США решили избавляться от него не с помощью инъекций, а, условно говоря, выкосить, выжечь сам источник проблем.

Если комиссия не соберется, и более - если Россия пойдет по пути противодействия и отрицания (судя по заявлениям говорящих голов, так и будет), обрекая экономику на санкции, то на самом деле текущая международная политическая картинка в полной мере повторит события середины прошлого века. Холодная война - есть. Карибский кризис - без пяти минут есть. Такой кардинальный поворот пугает. Но и нужно понимать, что реальные возможности России несоизмеримы с возможностями СССР, где все население пахало ради реализации амбициозных задач: гонка вооружений, космическая гонка, геополитическая гонка...

Не исключено, что решительность Вашингтона, несмотря на косые взгляды в сторону Трампа, станет стимулом для европейцев. Брюссель осознает необходимость укрепления оборонного потенциала. В качестве иллюстрации: 11 декабря министры иностранных дел стран блока дали старт новой программе "Постоянная структура для военного сотрудничества" (PESCO). Согласно ей, страны ЕС будут теснее сотрудничать в сфере безопасности и обороны, развивать совместные оборонные возможности, инвестировать в проекты и повысить оперативную готовность и вклад своих вооруженных сил. Подписи под программой поставили 25 стран Евросоюза. Вполне вероятно, что Европа все же присоединится к санкциям США относительно нарушения ДРСМД. Тиски сожмут Россию сильнее.
 

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