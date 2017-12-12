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Почему Кишинев отдаляется от Москвы
12:33 12.12.2017 |
Молдавия все больше отдаляется от России. Ни члены молдавского правительства, ни парламентарии из правящего демократического большинства уже более полугода не посещают РФ. Постоянное бюро парламента постановило не финансировать поездку в Москву молдавской делегации для участия в первом за последние несколько лет заседании межпарламентской группы дружбы. Туда 12 декабря отправились только оппозиционные социалисты во главе с председателем партии, экс-премьер-министром страны Зинаидой Гречаной. DW с помощью экспертов попыталась разобраться, что происходит в молдавско-российских отношениях.
Запрет на выезд из Молдавии
В молдавском парламенте группа дружбы с Россией самая многочисленная, в нее входит 56 человек. Но в Москву отправились только 11 представителей оппозиционной фракции социалистов на деньги своей партии. Как пояснил в интервью DW ее генеральный секретарь, депутат Влад Батрынча, "мы обращались и к другим фракциям, в том числе к коммунистам с предложением принять участие в заседании межпарламентской группы дружбы, но все отказались". Решение не финансировать из бюджета поездку группы депутатов в Москву было принято постоянным бюро парламента 25 ноября. Как сказано в распространенном пресс-релизе, народные избранники, желающие туда поехать, "не смогут представлять парламент Республики Молдова".
Депутаты правящего большинства и высокопоставленные молдавские чиновники еще в начале марта 2017 года отказались от любых поездок в Российскую Федерацию. Поводом для такого решения, говорится в документе, стали злоупотребления со стороны российских спецслужб, которые "неправомерно допрашивали и обыскивали" въезжавших в РФ молдавских чиновников, депутатов, дипломатов, а также пытались инициировать международный мониторинг за одном из лиц молдавской политэлиты. Хотя в документе не была названа фамилия, речь идет о лидере Демпартии, олигархе Владе Плахотнюке, которого молдавские СМИ и гражданское общество обвиняют в узурпации власти в стране.
Путь в Кишинев заказан
Как сообщили DW на условиях анонимности источники в кишиневском аэропорту, "даже если чиновнику или дипломату нужно вылететь куда-то транзитом очень срочно, и нет билетов на другие рейсы, кроме московских, человек откладывает поездку". С другой стороны, Пограничная полиция не пропускает на территорию страны российских политологов, журналистов и даже артистов. Счет подобных случаев идет уже на десятки.
Так, например, в конце сентября в Кишинев не пропустили российскую журналистку Дарью Асламову, приехавшую на интервью с президентом Игорем Додоном. В аэропорту она представилась гражданкой Хорватии и говорила с представителями Пограничной полиции на английском языке. Ее отправили обратно в Москву. Как впоследствии сказали пограничники журналистам, "она не смогла объяснить цель визита".
Эту же причину назвали, когда в конце октября не выпустили из кишиневского аэропорта российского политического аналитика, известного экономиста Михаила Делягина, который летел в Молдавию для участия в конференции, посвященной 100-летию Октябрьской революции. Форум был организован Партией коммунистов Молдавии. Во время прохождения паспортного контроля ученому объявили, что для Молдавии он является "нежелательным элементом".
Но самый громкий скандал случился в начале августа, когда в Молдавии объявили персоной нон-грата российского вице-премьера, тогдашнего спецпредставителя президента РФ по Приднестровью Дмитрия Рогозина. 28 июля самолет с чиновником, летевшим из Москвы в Кишинев, не пропустила через свое воздушное пространство Румыния.
"Логика властей понятна"
Логика властей понятна, считает политический аналитик Виктор Гурэу. "Мы наблюдаем противостояние между Молдавией и Россией, и первый шаг к нему сделала Москва, достаточно вспомнить, как в 2014-2016 годах российские спецслужбы допрашивали и унижали наших чиновников, прилетающих в Россию", - убежден эксперт. С его точки зрения, "такое отношение было связано с расследованием "Ландромата" и атак на банковскую систему Молдавии. Люди, которым эти расследования невыгодны, находились в Москве". "Ландромат", или "молдавская схема" по отмыванию денег, где участвовали российские, молдавские и латвийские банки, действовала на протяжении нескольких лет. Впервые о ней стало известно в 2014 году.
С одной стороны, "запретительные меры являются признаком слабости, с другой, Россия незаконно держит свои войска на территории республики, - напоминает в интервью DW политический аналитик Оазу Нантой. - Вот выведите свои войска, и мы будем дружить, обмениваться делегациями и так далее. Это касается и трансляции российских телепрограмм". 7 декабря молдавский парламент принял в двух чтениях закон, запрещающий трансляцию на территории страны политических и военных телепрограмм из стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Россия подписала документ в 2006 году, но до сих пор его не ратифицировала.
Евроинтеграция Молдавии
По мнению председателя Конгресса народов Молдавии Ольги Гончаровой, все, что происходит между Молдавией и Россией, "плохо с точки зрения политики любого государства". Как пояснила эксперт в интервью DW, "то, что происходит в отношении РФ, глупо, так как маленькая Молдавия не может игнорировать такого серьезного геополитического игрока, как Россия. Отношения с ней должны развиваться в дружественном ключе, как и с другими странами". "Но для молдавской политики всегда было характерно метание из стороны в сторону, то на Восток, то на Запад, без полутонов", - заключила Гончарова.
11 декабря Конституционный суд Молдавии признал правомерным внесение в основной закон страны пункта о европейской интеграции в качестве стратегического направления развития. "Теоретически РФ не выдвигает особых претензий по сближению республики с ЕС, ее больше волнуют взаимоотношения Молдавии с НАТО, но если посмотреть глубже, то с 2009 года Россия воспринимает проект "Восточного партнерства" как враждебный и часто ставит знак равенства между евроатлантической интеграцией и евроинтеграцией", - поделился своей точкой зрения с DW политический аналитик Корнел Чуря. Поэтому, считает эксперт, решение молдавского КС "им не понравится, но вряд ли оно будет публично раскритиковано официально".
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