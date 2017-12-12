Почему Кишинев отдаляется от Москвы

Молдавия все больше отдаляется от России. Ни члены молдавского правительства, ни парламентарии из правящего демократического большинства уже более полугода не посещают РФ. Постоянное бюро парламента постановило не финансировать поездку в Москву молдавской делегации для участия в первом за последние несколько лет заседании межпарламентской группы дружбы. Туда 12 декабря отправились только оппозиционные социалисты во главе с председателем партии, экс-премьер-министром страны Зинаидой Гречаной. DW с помощью экспертов попыталась разобраться, что происходит в молдавско-российских отношениях.

Запрет на выезд из Молдавии

В молдавском парламенте группа дружбы с Россией самая многочисленная, в нее входит 56 человек. Но в Москву отправились только 11 представителей оппозиционной фракции социалистов на деньги своей партии. Как пояснил в интервью DW ее генеральный секретарь, депутат Влад Батрынча, "мы обращались и к другим фракциям, в том числе к коммунистам с предложением принять участие в заседании межпарламентской группы дружбы, но все отказались". Решение не финансировать из бюджета поездку группы депутатов в Москву было принято постоянным бюро парламента 25 ноября. Как сказано в распространенном пресс-релизе, народные избранники, желающие туда поехать, "не смогут представлять парламент Республики Молдова".

Депутаты правящего большинства и высокопоставленные молдавские чиновники еще в начале марта 2017 года отказались от любых поездок в Российскую Федерацию. Поводом для такого решения, говорится в документе, стали злоупотребления со стороны российских спецслужб, которые "неправомерно допрашивали и обыскивали" въезжавших в РФ молдавских чиновников, депутатов, дипломатов, а также пытались инициировать международный мониторинг за одном из лиц молдавской политэлиты. Хотя в документе не была названа фамилия, речь идет о лидере Демпартии, олигархе Владе Плахотнюке, которого молдавские СМИ и гражданское общество обвиняют в узурпации власти в стране.

Путь в Кишинев заказан

Как сообщили DW на условиях анонимности источники в кишиневском аэропорту, "даже если чиновнику или дипломату нужно вылететь куда-то транзитом очень срочно, и нет билетов на другие рейсы, кроме московских, человек откладывает поездку". С другой стороны, Пограничная полиция не пропускает на территорию страны российских политологов, журналистов и даже артистов. Счет подобных случаев идет уже на десятки.

Так, например, в конце сентября в Кишинев не пропустили российскую журналистку Дарью Асламову, приехавшую на интервью с президентом Игорем Додоном. В аэропорту она представилась гражданкой Хорватии и говорила с представителями Пограничной полиции на английском языке. Ее отправили обратно в Москву. Как впоследствии сказали пограничники журналистам, "она не смогла объяснить цель визита".

Эту же причину назвали, когда в конце октября не выпустили из кишиневского аэропорта российского политического аналитика, известного экономиста Михаила Делягина, который летел в Молдавию для участия в конференции, посвященной 100-летию Октябрьской революции. Форум был организован Партией коммунистов Молдавии. Во время прохождения паспортного контроля ученому объявили, что для Молдавии он является "нежелательным элементом".

Но самый громкий скандал случился в начале августа, когда в Молдавии объявили персоной нон-грата российского вице-премьера, тогдашнего спецпредставителя президента РФ по Приднестровью Дмитрия Рогозина. 28 июля самолет с чиновником, летевшим из Москвы в Кишинев, не пропустила через свое воздушное пространство Румыния.

"Логика властей понятна"

Логика властей понятна, считает политический аналитик Виктор Гурэу. "Мы наблюдаем противостояние между Молдавией и Россией, и первый шаг к нему сделала Москва, достаточно вспомнить, как в 2014-2016 годах российские спецслужбы допрашивали и унижали наших чиновников, прилетающих в Россию", - убежден эксперт. С его точки зрения, "такое отношение было связано с расследованием "Ландромата" и атак на банковскую систему Молдавии. Люди, которым эти расследования невыгодны, находились в Москве". "Ландромат", или "молдавская схема" по отмыванию денег, где участвовали российские, молдавские и латвийские банки, действовала на протяжении нескольких лет. Впервые о ней стало известно в 2014 году.

С одной стороны, "запретительные меры являются признаком слабости, с другой, Россия незаконно держит свои войска на территории республики, - напоминает в интервью DW политический аналитик Оазу Нантой. - Вот выведите свои войска, и мы будем дружить, обмениваться делегациями и так далее. Это касается и трансляции российских телепрограмм". 7 декабря молдавский парламент принял в двух чтениях закон, запрещающий трансляцию на территории страны политических и военных телепрограмм из стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Россия подписала документ в 2006 году, но до сих пор его не ратифицировала.

Евроинтеграция Молдавии

По мнению председателя Конгресса народов Молдавии Ольги Гончаровой, все, что происходит между Молдавией и Россией, "плохо с точки зрения политики любого государства". Как пояснила эксперт в интервью DW, "то, что происходит в отношении РФ, глупо, так как маленькая Молдавия не может игнорировать такого серьезного геополитического игрока, как Россия. Отношения с ней должны развиваться в дружественном ключе, как и с другими странами". "Но для молдавской политики всегда было характерно метание из стороны в сторону, то на Восток, то на Запад, без полутонов", - заключила Гончарова.

11 декабря Конституционный суд Молдавии признал правомерным внесение в основной закон страны пункта о европейской интеграции в качестве стратегического направления развития. "Теоретически РФ не выдвигает особых претензий по сближению республики с ЕС, ее больше волнуют взаимоотношения Молдавии с НАТО, но если посмотреть глубже, то с 2009 года Россия воспринимает проект "Восточного партнерства" как враждебный и часто ставит знак равенства между евроатлантической интеграцией и евроинтеграцией", - поделился своей точкой зрения с DW политический аналитик Корнел Чуря. Поэтому, считает эксперт, решение молдавского КС "им не понравится, но вряд ли оно будет публично раскритиковано официально".