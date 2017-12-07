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Ближайшие три месяца Путин будет делать вид, что у него есть план, которого в реальности нет
12:03 07.12.2017 |
Если не Путин, то кот - все знают в России эту поговорку. Но коту опять не повезло: Владимир Путин решил баллотироваться в 2018 году сам, и его шансы на победу неоспоримы. Похоже, что хозяин Кремля решил растянуть свое правление на четверть века - целое поколение. Но именно это, рожденное при нынешнем президенте поколение не видит для себя перспектив в путинской России.
Кандидат без программы
Путину и его избирателям предстоят нелегкие три месяца, на протяжении которых им придется имитировать обсуждение будущего страны. Уже по тому, как действующий президент входил в избирательную кампанию, мы увидели, что никакой позитивной программы на будущее у него для страны нет.
Россиян все меньше волнует имитационная повестка, которую им предлагает Кремль. Уровень жизни падает, образование и медицина становятся недоступны, налоги растут. Вместо этого им предлагают Украину и Сирию, "Россию как осажденную крепость" и на закуску - внутренних врагов и иностранных агентов.
Накануне выборов, правда, риторика явно смягчается. Кремль чувствует, что россияне боятся "большой войны", которая будет страшнее российско-украинского и сирийского конфликтов. Так что Путин временно изображает из себя миротворца: завершает операцию в Сирии и организует обмен пленными на востоке Украины. Но это, пожалуй, и всё.
Ни слова о реформе образования, которое стало для большинства россиян платным. Ни слова о разваливающейся системе здравоохранения. Не говоря уж про потерянное "путинское" поколение - молодежь, которая поддерживает Навального, потому что не видит для себя перспектив в России Путина, иных кроме госслужбы или службы в армии.
Вместо программы мы видим, как отдельным группам населения бросают подачки. Прекрасный пример - недавно объявленные меры по повышению рождаемости. По 10 тысяч рублей в месяц малоимущим на рождение первенца. А как дальше жить тем, кого на радостях нарожают? Ни детский сад, ни нормальное школьное образование, не говоря уже о бесплатном высшем, этим детям страна уже не гарантирует.
Нетрудно прогнозировать, что кандидат-фаворит пообещает что-то также пенсионерам, военным, полицейским, рабочим и молодежи. Заявит пару новых инфраструктурных проектов. Все это будут отдельные красивые жесты, которые тяжким грузом лягут на российский бюджет, как это уже было с популистскими так называемыми "майскими указами" Путина, подписанными в 2012 году. Никакой системы реформ, даже в тех масштабах, которые предлагают "системные либералы" вроде Алексея Кудрина, не предвидится.
Путин не доверяет своим
Многих заботит вопрос: почему Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры именно 6 декабря и именно на заводе ГАЗ? Наверное, потому, что интриги не было изначально и дата самовыдвижения была делом не принципиальным. Возможно, я и ошибаюсь, но выступление Путина на заводе ГАЗ выглядит, скорее, как экспромт, чем как тщательно срежиссированная специалистами из президентской администрации постановка.
Скорее всего, это - от усталости и отсутствия доверия. Причем не к конкретной команде Сергея Кириенко, а к российскому правящему классу в целом. Люди недоброжелательные могли бы вспомнить тут о характерной для многих правителей болезни - паранойе. Тем более что некоторые подчиненные президента так много говорят о попытке дестабилизации выборов или даже переворота, что создается ощущение, будто президент настолько неадекватен, что тоже в это верит.
Однако я бы предположил, что причина в другом. Владимир Путин вполне рационален - он хорошо знает систему власти. Одни работают за деньги, другие - из страха, верных людей практически нет, одни продажные. А если ты знаешь, за сколько ты сам "купил" своих сотрудников, то как же ты можешь их уважать или тем более им доверять? Именно поэтому после выборов можно прогнозировать дальнейшие "чистки" в окружении Путина.
В новую эпоху со старым президентом
Путин, как мы видим, остается, но эпоха его уходит. Уже во время следующего президентского срока в России произойдет смена поколений. Несмотря на ностальгию по СССР, Россия окончательно растеряет "завоевания Октября", такие как условно бесплатное образование и медицину.
Советскую промышленную систему сам же Путин фактически отпевал на бывшем "гиганте индустрии" ГАЗе. Наконец, скорее всего, будет пересмотрена и принятая в 1993 году Конституция. Она не устраивает ни либералов, ни государственников - а больше всего, самого Путина, поскольку не позволяет ему вновь избраться в 2024 году.
Страна, очевидно, вступает в новую эпоху со старым президентом. И этот диссонанс постоянно будет давать о себе знать. Реформ не будет, зато будут репрессии. Путин, судя по его заявлениям, собирается править по-старому. Значит, его (и Россию) в ближайшие годы ждет немало сюрпризов, гораздо более серьезных, чем нынешние карнавальные выборы и его "неожиданное" выдвижение на новый срок.
Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе
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