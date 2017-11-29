КНДР провела новое испытание баллистической ракеты

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету, сообщает информационное агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Никаких подробностей о запуске пока нет. Агентство не уточняет ни модель ракеты, ни направление ее полета.

Предыдущее ракетное испытание Пхеньян провел в середине сентября. По оценке специалистов, ракета достигла высоты около 770 км и пролетела около 3700 км. Она прошла над японским островом Хоккайдо прежде чем упасть в Тихий океан.

Незадолго до этого, в начале сентября, КНДР объявила о создании водородной бомбы, пригодной к установке на баллистические ракеты. Сразу после этого в стране прошли ядерные испытания. Тем не менее многие специалисты сомневаются в том, что у КНДР действительно есть термаоядерное оружие.