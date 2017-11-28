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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Госбюджет Украины в октябре-2018 выполнен с дефицитом 13,6 млрд грн - Госказначейство

18:28 27.11.2017 |

Экономика

 

Профицит государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2017 года составил 1,4 млрд грн за счет профицита по специальному фонду в 27,7 млрд грн, вызванного спецконфискацией на сумму около 30 млрд грн в апреле этого года, сообщает Государственная казначейская служба.

Согласно ее данным, по общему фонду дефицит госбюджета за 10 месяцев этого года составил 26,3 млрд грн.

В октябре госбюджет был сведен с дефицитом 13,6 млрд грн, в том числе по общему фонду - 12,6 млрд грн, что ниже сентябрьских показателей - соответственно 23,47 млрд грн и 22,8 млрд грн.

Госказначейство указывает, что плановый дефицит на 2017 год составляет 80,89 млрд грн, в том числе по общему фонду - 62,33 млрд грн.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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