Восстановительный рост российской экономики завершается

Татьяна Ломская / Ведомости

Восстановительный рост российской экономики истощается, констатирует главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой: данные Росстата об экономической активности в октябре разочаровывают. Относительно хорошими оказались лишь данные о реальных зарплатах: их рост замедлился всего до 4,3% с 4,4% в сентябре, а за 10 месяцев составил 3%.

Остальные данные и вовсе не радуют: реальные доходы россиян в октябре упали сразу на 1,3% в годовом выражении. До этого они два месяца снижались на 0,3%, экономисты надеялись на их стабилизацию. Реальные доходы сокращаются четвертый год подряд: по подсчетам международного рейтингового агентства Fitch, с 2013 г. они уменьшились на 11%. В августе Минэкономразвития повысило прогноз годового роста реальных доходов с 1 до 1,2%. Снижение доходов сдерживает потребительский спрос. Оборот розницы, учитывая эффект базы, тоже разочаровывает, сетует Полевой: он замедлился до 3%, а в сентябре было 3,1%. Не обнадеживает и строительство: в октябре - снижение на 3,1%, а в сентябре был рост на 0,1%.

Рост инвестиций, на который правительство возлагает основные надежды, в III квартале тоже замедлился - 3,4%, а во II квартале было 6,3%, указывает Полевой. Замедление инвестиции показали и на более длинном отрезке: в первом полугодии было 4,8%, за девять месяцев вышло 4,2%. В целом за 2017 г. Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций на 4,1%, а в 2018 г. ожидает рывка: плюс 4,7%. Полевой констатирует, что рост инвестиций и во II квартале был неустойчивым.

Рост прибыли компаний замедляется, объясняет он, а корпоративное кредитование и деловая активность существенно не растут.

ВВП в январе - сентябре вырос на 1,6% в годовом выражении - меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития (1,8%). По итогам III квартала рост экономики замедлился до 1,8%, промышленность вернулась к стагнации. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила (цитата по «Интерфаксу»), что восстановительный рост российской экономики почти закончился и по итогам года составит 1,8%. С точки зрения Набиуллиной, экономика сейчас растет темпами, близкими к потенциальным, учитывая структуру экономики и ее производительность, но, если провести реформы, ВВП сможет расти и на 3-4%.

Темпы роста ВВП в этом году, вероятно, будут ближе к нижней границе прогнозного интервала ЦБ (1,7-2,2%), говорит представитель Центробанка. В IV квартале, с его точки зрения, росту будет способствовать дальнейшее восстановление потребительской и инвестиционной активности.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявлял (цитата по «Интерфаксу»), что министерство пока не планирует пересматривать прогноз роста ВВП в 2017 г. - сейчас это 2,1% - и ждет, что в IV квартале рост экономики превысит 2%.

Вялая динамика экономики создает почву для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, считает Полевой: как минимум на 25 базовых пунктов в декабре. Принимая решение о ключевой ставке, ЦБ учтет данные о росте ВВП, об инфляции и уточненный трехлетний прогноз правительства, говорит представитель ЦБ. Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ допускает, продолжает он, а оценивать ЦБ будет как риски отклонения инфляции от цели, так и динамику экономической активности относительно прогноза.

Во II квартале рост ВВП обеспечили всего несколько отраслей, все эксперты и ожидали замедления экономики по мере исчерпания разовых эффектов, говорит экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. В III квартале, с его точки зрения, в первую очередь росли более стандартные и однородные отрасли: финансы, розничная и оптовая торговля, обрабатывающая промышленность. Финансовый сектор и розница будут двигать экономику и в IV квартале, полагает Исаков. Внутренний спрос растет, но рост не ускоряется, скорее есть предпосылки к его ослаблению, возражает Полевой.

Ситуация в экономике выглядит не лучшим образом, но этого стоило ожидать, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров: ускорение во II квартале было связано с краткосрочными факторами - ростом цен на нефть, укреплением рубля и ростом государственных инвестиций в такие проекты, как Керченский мост, газопровод «Сила Сибири» и строительство объектов к чемпионату мира по футболу. К середине года эти факторы исчерпались, считает он, тем не менее инвестиции будут расти, государственные проекты продолжаются. Частично рост поддержит ипотечное кредитование - благодаря снижению ставок, увеличиваются продажи автомобилей за счет господдержки и снижения ставок кредита, продолжает Тихомиров, некоторую поддержку могут оказать также цены на нефть. Но многие секторы продолжают замедляться, и по итогам года рост вряд ли ускорится, составив те же 1,6%.

На 2018 г. Тихомиров прогнозирует достаточно высокую цену нефти - около $63 за баррель, и надеется, что это поддержит экономику. Если, конечно, не будут ужесточены санкции, заключает он.







