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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Китайский маневр Трампа. Почему Путину придется расчленить Газпром

 Михаил ЗАГАРИЯ / Деловая столица

В свете договоренностей США и Китая о газодобыче и поставках газа российскому монополисту придется забыть о вольготной жизни.

Пока политологи и политические обозреватели несколько дней спорили о том, сколько же минут и в каком положении - сидя, стоя или на ходу - общались между собой президенты США и России на саммите стран АТЭС во Вьетнаме, незамеченной осталась новость из Китая о $43 млрд и американском газе.

Китай и Аляска - два берега

Как оказалось, именно на такую сумму подписаны соглашения между США и Китаем о поставках американского газа в Поднебесную. Удивительно, но Дональд Трамп договорился с Си Цзиньпином о том, что китайские компании в ближайшие два года инвестируют в газовые проекты на Аляске $43 млрд. А затем, начиная с четвертого квартала 2019 г., ежегодные поставки аляскинского газа в Китай достигнут 20 млн т - речь идет о сжиженном газе. В переводе на природный газ это составит почти 28 млрд куб. м, то есть объем, сопоставимый с годовым потреблением газа в Украине (33 млрд куб. м). Почему же это удивительно?

Во-первых, впечатляет масштаб - громадье планов. За два года на Аляске будет увеличена добыча газа на 28 млрд куб. м, а также обеспечена производственная и транспортная инфраструктура для такого ресурса. Для сравнения: у нас уже третий год твердят о программе 20/20, по которой планируется к 2020 г. довести добычу госкомпании "Укргазвидобування" до 20 млрд куб. м. И не с нуля, а с 14,5 млрд кубометров, которые уже реально добывали в 2015 г. Промежуточный итог не впечатляет: в этом году ожидается добыча на уровне 15,2 млрд куб. м, что составляет 5% прироста за два года.

В этом смысле заявленные параметры американо-китайского газового проекта выглядят так же контрастно, как автомобиль "Тесла", за рулем которого сидит Иванка Трамп, на фоне запорожского "Ланоса" под управлением Тариэла Васадзе.

Во-вторых, впервые США получают многомиллиардные инвестиции в свою экономику из Китая. До этого всегда было ровно наоборот. Более того, благодаря китайским инвестициям США обеспечат себе стабильный объем экспорта на несколько лет вперед, который должен подправить негативный торговый баланс с тем же Китаем.

И, в-третьих, договоренности между США и Китаем больно бьют по российскому газовому проекту "Сила Сибири", который изначально ориентировался исключительно на экспорт газа в Поднебесную. Болезненность в том, что россияне рассматривали "Силу Сибири" как альтернативу поставкам газа на Запад. Восточный экспорт газа должен был стать их палочкой-выручалочкой в том случае, если "Газпром" начнут теснить на европейских рынках.

На западном фронте

До последнего времени дела "Газпрома" на рынках стран ЕС шли достаточно хорошо. По результатам деятельности и финансовым показателям в прошлом году российскому монополисту досталось первое место в рейтинге глобальных энергетических компаний мира Platts Top 250. В лидеры компания попала за счет роста прибыли, который стал возможен благодаря двум факторам: увеличение экспорта газа в Европу, а также росту цен на газ на европейских рынках.

В этом году ситуация с экспортом в Европу как по ценам, так и по объему для "Газпрома" так же благоприятна. И если рост цен отстает от прошлогоднего, то это пытаются покрыть за счет увеличения объемов экспорта - он возрос более чем на 9% (на 14 млрд куб. м).
Но "Газпром" свалился в убытки. Сейчас, впервые после дефолтного 1998 г., российская газовая монополия третий квартал подряд отчитывается об отрицательном финансовом результате. "Расходы на множество начатых трубопроводных проектов, цель которых не просто спорна, но и сомнительна, рано или поздно приведут компанию в минус. Затраты на строительство "Северного" и "Южного" потоков, а также "Силы Сибири" составляют десятки миллиардов, что очень весомо даже для такого гиганта, как "Газпром", - сказал Михаил Крутихин , партнер консалтингового агентства RusEnergy.

По его словам, мощность действующих газопроводов, которые уже работают в направлении на Запад, более чем вдвое превышает объем поставок по ним, и тем не менее "Газпром" планирует и тратится на все новые и новые маршруты.

Как следует из опубликованной отчетности компании, в этом году у нее почти на $6 млрд увеличились так называемые "прочие расходы". И большая часть этой суммы (около 70%) приходится на вклады в имущество дочерних обществ. Проще говоря, топ-менеджеры "национального достояния" (так называют "Газпром" в рекламных роликах) выводят выручку от проданного за рубежом российского газа в уставные капиталы таких "дочек", как Nord Stream II AG и South Stream Transport B.V. на постройку очередных избыточных транспортных мощностей. И объемы такого строительства сложно понять обычному гражданину: по статье "незавершенное строительство" у "Газпрома" числится сумма в $43 млрд. Это всего в два раза меньше, чем годовой ВВП Украины.

Коварство рынков

Вкладывая в "потоки", в "Газпроме" рискуют напороться на проклятие европейских энергетических рынков - требования и директивы "Третьего энергетического пакета". Основное требование этого документа состоит в недопущении вертикально-интегрированных монополий, под контролем которых находится вся технологическая цепочка по доставке энергоносителя до потребителя. В случае с газом подразумевается, что добывающая компания не может контролировать газопроводы, по которым газ доставляется компаниям-поставщикам. Но в "Газпроме" собран весь букет - крупнейшая добывающая компания, монопольный контроль над всей российской газотранспортной системой, да еще прямая связь с "потоками". А маршрут того же Nord Stream, как и Nord Stream II, пролегает по территории, подпадающей под Третий энергопакет. Чем и не замедлили воспользоваться поляки. Две недели назад МИД Польши направил в Еврокомиссию юридическое заключение о том, что морская часть газопровода Nord Stream II должна регулироваться Третьим энергопакетом. Ведь территориальные воды Дании и Германии, через которые пройдет труба, являются "внутренней частью территории Евросоюза". К тому же часть газопровода проляжет в экономической зоне Финляндии и Швеции. "Прецедентное право Евросоюза дает Еврокомиссии основания для применения норм европейского энергетического законодательства на весь газопровод, включая российские подводный и наземный участки", - отметили в МИД Польши.

Это означает, что мощности Nord Stream II придется регулярно выставлять на аукцион, из-за чего увеличатся расходы на транзит газа по этому маршруту.

Сразу после этого в "Газпроме" дали понять, что готовы к реорганизации компании - то есть ее разделению. В официальном документе - проспекте к новому выпуску еврооблигаций - "Газпром" указывает на то, что "нет уверенности в том, ...что наш бизнес или операционная деятельность не будут реорганизованы". А один из членов российского правительства сообщил, что реорганизация "Газпрома" возможна, но "все будет делаться постепенно".

В случае, если расчленение "Газпрома" начнется еще до завершения строительства Nord Stream II, то сохраняется значение украинской ГТС, а значит, и объемы транзита в Европу, и доходы от него, а это до $2,5 млрд в год. Если же реорганизация займет больше времени и случится после запуска очередного обходного маршрута, то доходы от транзита снизятся, но не катастрофически (на 25-30%) - украинская "труба" будет конкурировать на равных с другими газопроводами, обслуживающими российский транзит. Все дело в том, что доступ к мощностям Nord Stream II будет продаваться на аукционе по правилам Третьего энергопакета, и это не позволит слишком демпинговать.

Привет от дяди Сэма

В еще одном документе "Газпрома", отчете за III квартал 2017 г., указано, что принятые США в августе санкции ударят по работе как уже действующих экспортных магистралей, связанных с компанией, так и строящихся. "Закон от 2 августа 2017 г. создает риск экстерриториального применения некоторых санкционных ограничений США и может отрицательно сказаться на участии иностранных лиц в отдельных новых проектах компании", - сказано в отчете. Неудивительно, что в Европе эти санкции получили прозвание "прощай, русский газ".

Дело в том, что по новому закону под санкции подпадают любые лица, которые после августа 2017 г. инвестируют, продадут товар или услугу в сферы, связанные с экспортными трубопроводами "Газпрома" и других государственных энергокомпаний, указанных в перечне.

"Санкционные меры создают риски как для реализации перспективных газотранспортных проектов "Турецкий поток" и "Северный поток 2", так и обслуживания действующих экспортных газопроводов, таких как "Северный поток" и "Голубой поток", - указано в отчете.

И в этом случае проблема решается расчленением "Газпрома" и передачей экспортных газопроводов новой компании. Дальнейшее развитие ситуации, а также плюсы и минусы для Украины такие же, как и в случае разделения "Газпрома" под давлением норм Третьего энергопакета.

Медвежий угол

Избежать реорганизации и сохранить возможность для маневра "Газпром" может в случае успешного развития газопровода в Китай, известный как проект "Сила Сибири". Кроме того, манипулируя объемами поставок газа на европейские рынки, россияне могли бы играть с ценами, создавая дефицит. Во всяком случае, такие спекуляции возможны, пока свою нишу в Европе не завоевал сжиженный газ из США и Катара. Но похоже, что в этом случае Трамп переиграл Путина. Его соглашение о поставках газа из Аляски в Китай, да еще с китайским финансированием всего проекта, станет не просто сильным экономическим пинком для России. Удар направлен в очень уязвимое и важное место для имиджа России, и после него президент этой страны наверняка вспомнит о своих проблемах со спиной.
 

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25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

13.10 Как луч­ше учить со­труд­ни­ков ки­бер­без­опас­но­сти

12.10 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 Как стать эф­фек­тив­ным ли­де­ром ко­ман­ды

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

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