Хорватский сценарий Новинского. Зачем Путин сам себя отгуманизировал

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

В последние дни из уст Владимира Путина и его украинской агентуры как непосредственно в ОРДЛО, так и за пределами оккупированных территорий звучат миротворческие инициативы одна гуманнее другой.

Сначала Владимир Владимирович вместе со своим украинским кумом Виктором Медведчуком устроил показательное моление в Ново-Иерусалимском монастыре, что где-то в Подмосковье. Моление происходило в присутствии предстоятеля РПЦ Кирилла и было обставлено со всей православной пышностью, с целованием крестов и мощей, зажиганием свечек и питьем воды из святого источника. Однако все эти ритуальные действия были лишь антуражем переговоров Путина и Медведчука об обмене пленными на Донбассе.

Резюме этих переговоров стало растиражированные российскими СМИ слова Медведчука о том, что Украина готова обменять 300 человек на 74 находящихся "на подвалах" в ОРДЛО, и обращенная к Путину просьба "используя ваш авторитет, проявить гуманизм, обратиться к главам непризнанных республик", чтобы те также согласились на обмен.

Владимир Владимирович не заставил себя долго ждать и вечером того же дня лично по телефону поговорил на тему гуманизма с Александром Зкахарченко и Игорем Плотницким, о чем тут же отчиталась пресс-служба российского президента. Что примечательно, в сообщении путинской пресс-службы ЛНР и ДНР маркировались без всяких там приставок вроде "непризнанная" или "самопровозглашенная". Лидеры "молодых республик", разумеется. Путину перечить не стали, и все его с кумом инициативы поддержали, отметив, однако, что нужно еще и с украинской стороной вопрос "дополнительно проработать".

Тем временем в эфире одного из украинских телеканалов гуманитарную миссию Путина продолжил православно-набожный народный депутат Вадим Новинский, тот самый, который бывший "регионал" и бывший россиянин. Вадим Владиславович предложил Украине использовать на Донбассе "хорватский сценарий". Не силовую операцию "Буря", о котором любят порассуждать украинские патриоты, а сценарий деокупации Хорватией Восточной Славонии, который, по версии Новинского, стал возможен благодаря мирным переговорам. Такой пример хорватов, по мнению Новинского, должен подтолкнуть украинские власти "снять корону и делать" переговоры с Захарченко и Плотницким.

Идею самого православного депутата тут же подхватили и идеологически развили в соцсетях агитаторы за "русский мир", например, экс-спикер МИД времен Януковича Олег Волошин и журналист Дмитрий Джангиров. Дескать, раз премьер Хорватии и лидер сербов Славонии по согласованию с Белградом подписывали соглашение о мирной реинтеграции Славонии, то и по Донбассу, видимо, Порошенко должен подписывать документы с Захарченко и Плотницким по согласованию с Москвой. О том, что переговорам со Славонией предшествовали серьезные успехи хорватской армии, которые не оставляли сепаратистам шансов сохраниться в случае продолжения военного сценария поклонники Новинского предпочитают не вспоминать.

И пока в соцсетях спорят о "хорватских сценариях", каждый из которых, как и всякая историческая аналогия, не может быть применим в уникальном украинском случае, украинское интернет-издание "Апостроф" выкинуло в информпространство очередную "бомбу".

По словам издания, которое ссылается на свои "источники в украинской власти", США и Россия (речь, по всей видимости, идет о недавних переговорах Курта Волкера и Владислава Суркова) уже практически договорились об общей резолюции относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Более того, уже известен сценарий мирного урегулирования, состоящий из пяти шагов. Правда, не все эти шаги хоть как-то внятно сформулированы.

Тем не менее первый шаг предполагает: "контроль над линией разграничения сторон" (правда, совсем непонятно с чьей стороны будет контроль), второй - "принятие парламентом Украины законов о выборах, деоккупации Донбасса", третий - "развертывание на всей территории миссии ООН и проведение выборов", четвертый - "фактическая легитимизация местной власти в соответствии с законом, который касается особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО, после проведения выборов", пятый - "снятие миротворцев, допуск украинских войск к границе и функционирование отдельных регионов на Донбассе в соответствии с украинскими законами".

Все эти шаги выглядят, как очередной "план Мореля", каковых за время войны на Донбассе было уже то ли три, то ли четыре, однако ни один из них ни к чему, кроме шума в СМИ, так и не привел. Тем не менее свою часть в общем информационном шуме он имеет и подводит нас к генеральной теме всего этого информационного хаоса: гуманный и миролюбивый Путин делает все возможное для прекращения войны на Донбассе. Он и пленными готов меняться, и на миротворцев согласен, и лично Захарченко и Плотницкого к гуманизму принуждает, и в Украине его миролюбие и готовность к переговорам "здоровые силы" поддерживают, и даже с самими США Путин уже почти обо всем договорился. Единственное, что не дает прекратить братоубийственную войну, - это позиция Киева, который, получается, в отличие от Путина, и не миролюбив, и не гуманен. Дикари-с.

Зачем Путину все это пацифистское представление? Причин у него сразу несколько. Во-первых, так Путин отвечает Украине на так называемый законопроект о "реинтеграции Донбасса", в котором, кроме прочего, Россия законодательно провозглашается агрессором, и который после переговоров Суркова и Волкера "встал в Раде на паузу". И Владимир Владимирович теперь усиленно внушает миру, что такой добрый и гуманный политик, как он, который делает все возможное ради мира в Украине, никаким агрессором на Донбассе быть не может по определению.

Во-вторых, совсем скоро Путина в России ждут президентские выборы. И хотя популярность и безальтернативность Владимира Владимировича в России никем не оспаривается, однако, чтобы очередная победа не выглядела неуверенно, Путину нужна очередная "победа". И если "Крымнаш" стал тривиальным, а проект "Новороссия" увяз в позиционной войне, то Путин будет теперь не "собирателем земель русских", а "великим миротворцем", что тоже совсем неплохо.

Ну и, в-третьих, ближайшим летом в аккурат после ожидаемой инаугурации Владимира Владимировича в России откроется главное спортивное события четырехлетия - футбольный мундиаль. И проведен он должен быть на наивысшем уровне, чтобы лучшим образом показать миру величие и значимость современной России. А вокруг российского чемпионата и так слишком много скандалов, то Россию во вмешательстве в чужие выборы обвинят, то очередной допинг в православной моче найдут... Так что Путину было бы очень неплохо показать себя перед чемпионатом прогрессивным, демократичным и в целом хорошим парнем. Собственно, так все и было перед Олимпиадой 2014 г. в Сочи. Тогда, напомним, перед стартом игр Путин и Ходорковского помиловал, и Pussy Riot амнистировал. Тогда некоторые даже писали, что вот он путинизм с человеческим лицом. Однако сразу же после закрытия Олимпиады был сначала Крым, а потом Донбасс.... Во что обернется показной гуманизм Путина после финала ЧМ-2018 предсказать сложно, но всем нам явно нужно быть настороже.