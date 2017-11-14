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Три пунктика Суркова. Почему в ближайшие полгода Волкеру не стоит ездить в Белград
14:53 14.11.2017 |
Кремль просто забалтывает переговорный процесс, чтобы не мешать будущему президентству Путину.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков провели третий раунд переговоров по украинскому вопросу в столь недружественном Украине в последнее время Белграде. Переговоры были продолжительными, но по факту закончились ничем.
Ключевые моменты встречи - обсудить принципы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также подтолкнуть Москву к освобождению политзаключенных по просьбе Киева. На самом деле, как и после предыдущих переговоров, поступило довольно мало информации о концепции миссии "голубых касок". Из США накануне пришла "весточка" в виде материала The Wall Street Journal, в котором со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщается о том, что в Вашингтоне численность миссии оценивают в 20 тыс. человек.
Сурков по итогам встречи сообщил, что Волкер передал российской стороне свой план относительно миротворческой миссии, состоящий из 29 абзацев. По словам помощника Путина, в Москве сочли "приемлемыми" лишь три. Вокруг этого плана продолжалась дискуссия до поздней ночи. На выходе же имеем постные заверения в солидарности, поддержке реализации Минских соглашений, а также декларации намерений к сближению позиций,
Волкер против обыкновения и вовсе пока хранит молчание по поводу результатов переговоров и сути этих 29 абзацев. За него говорило американское посольство в России, согласно заявлению которого стороны договорились продолжать совместную работу, несмотря на "различные представления о путях достижения мира". Впрочем, позицию Вашингтона Волкер традиционно выразил в преддверии белградской встречи: "голубые каски" должны пребывать на всей территории ОРДЛО, а не только на линии разграничения, как того хочет Россия.
В российских СМИ есть подтверждение условий Соединенных Штатов. Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал агентству "Интерфакс", что "американская сторона предложила расширить зону присутствия миссии, не ограничиваясь лишь несколькими постами на линии соприкосновения, а также увеличить ее численный состав и расширить полномочия". Собеседник агентства также подтвердил факт расхождения в понимании концепции присутствия миссии. "Поэтому решено работу продолжать. В целом она конструктивная. Не исключена еще одна встреча до конца года в аналогичном формате. Этот вопрос обсуждается. Решения пока нет", - добавил он.
Даже если стороны действительно обсуждали проведение еще одной встречи до конца года, смысла в ней нет никакого. Сурков сам намекнул на безрезультатность переговоров громогласным опусом на страницах Russia Today под названием "Кризис лицемерия. "I hear America singing". В статье помощник Путина предрекал крах западному обществу или переформатирование по аналогии с Римской империей, поскольку политики, дескать, игнорируют разочарование людей. Мало того, Сурков убеждал, что в скором времени Запад ожидает создание имперской вертикали, на вершине которой появится "Царь Запада". Очевидно, такой визави был бы крайне желателен для Москвы, ищущей договорняков и разделов сфер влияния, и это сурковское "визионерство" вполне можно интерпретировать как российскую формулу идеальной гармонии. Вряд ли, впрочем, достижимой.
"Царь" в лице Дональда Трампа, чьего переизбрания добивалась Россия, оказался "ненастоящим" - об этом как минимум свидетельствует и расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, и тот факт, что на фоне этого расследования президент США так и не решился на официальную встречу с Путиным на полях саммита АТЭС. Хуже того, отказ Белый дом обставил самым неприятным для Кремля образом - после длительной интриги и в весьма категоричной форме. Такой оборот лишил россиян всякой возможности заявлять о прорыве в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Сирии - хотя накануне саммита подобные вбросы появлялись постоянно. Ведь очевидно, что обмен несколькими фразами в ходе подготовки к фотосессии подать в качестве судьбоносной встречи просто не получится. Поэтому, кстати, не исключено, что в Москве обиделись на демарш Вашингтона и отплатили той же монетой, сведя белградскую встречу до "боевой ничьей".
В целом же вчерашние переговоры Суркова с Волкером ясно показали, что сейчас США не о чем говорить с Кремлем, который демонстративно одобрил лишь три пункта, похоронив возможность достижения компромисса. Де-факто все заглохло. Российская сторона попросту торгуется, забалтывает инициативу с миротворцами. Но дело не только в тактике обмена дипломатическими обидами. Вероятно, Кремль делает это с целью затянуть переговорный процесс до 18 марта, то есть до президентских выборов. Все оставшееся время Кремль предпочел бы обойтись без кризисных ситуаций любых масштабов, кроме самолично сконструированных, чтобы Путин смог в комфортных условиях опять занять пост президента. Потому-то и актуальна сейчас для россиян имитация сближения. Такова в целом модель поведения Москвы во внешней политике.
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