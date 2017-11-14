Антон Красовский: Сечину придется побороться за свое место под солнцем

Отрывок передачи «Особое мнение» / Эхо Москвы

М.Наки

- Это программа «Особое мнение». Ведущий эфира я, Майкл Наки. И в гостях у нас Антон Красовский. Здравствуйте!

А.Красовский

- Здравствуйте!

М.Наки

- Собственно, весь день сегодня многие обсуждают то, что не явился Игорь Иванович Сечин в суд по повестке, которую, как сказал, судья, пытались передать четырьмя разными способами - факсом, по электронной почте - пытались приставы сотрудникам «Роснефти» как-то это передать. И ничего не получилось: не явился Сечин в суд. На ваш взгляд, это как отсутствие у него информации, или это можно воспринимать как некую позицию.

А.Красовский

- Нет, ну это позиция Владимира Владимировича Путина по отношению к суду Российской Федерации. Все очень просто. Если бы было прямое распоряжение Владимира Путина Сечину явиться, значит, Сечин, конечно, побежал бы в суд как миленький, и еще бы пять минут просидел в коридоре. Соответственно, значит так Владимир Путин относится вообще к любому суду в России. Вот и всё. Это значит, что суд в России приравнен к «Роснефти», то есть это такое же учреждение как «Роснефть», «Газпром», «Рособоронэкспорт» или любая другая государственная корпорация, контролируемая путинскими приятелями.





М.Наки

- Есть какие-то группы или люди, которые могут заставить Игоря Сечина прийти в суд?..

А.Красовский

- Владимир Владимирович Путин. Никто другой. Ни один человек в России кроме Путина не может заставить Игоря Ивановича Сечина сделать ничего. Какие-то люди могут Игоря Ивановича Сечина попросить, какие-то люди могут попытаться Игоря Ивановича убедить. Какие-то люди могут с Игорем Ивановичем Сечиным подмигивать, заигрывать, обниматься, всячески подталкивать его к принятию решения, но приказать Игорю Ивановичу Сечину может только один человек - Владимир Владимирович Путин. Например, Дмитрий Анатольевич Медведев не может это сделать.

М.Наки

- Но разве сам Сечин не хочет участвовать в этом процессе?

А.Красовский

- Игорь Иванович Сечин уже сказал всё, что он думает по поводу этого процесса и по поводу того, что этот процесс стал публичным. Он же сказал уже что-то вроде «дебилы» и так далее.

М.Наки

- Непрофессионализм.

А.Красовский

- Нет, не «непрофессионализм». Игорь Иванович Сечин таких слов не знает. Игорь Иванович Сечин не секретарь общества «Мемориал», он не употребляет слов «непрофессионализм». Они вообще, все эти люди, больше так не разговаривают. Они говорят как нормальные пацаны у гаражей: «Дебилы, - что-то сказал, - Мудаки», - или что-то вроде этого. Это опубликовано. Он как-то так называл, вообще, честно говоря, этот суд или прокуратуру, то есть он как-то к Генеральному прокурору обратился...

М.Наки

- К ФСБ, по-моему...

А.Красовский

- Нет-нет, прокуратуру. Игорь Иванович Сечин же не совсем еще выжил из ума. Он так напрямую ФСБ не упрекает ни в чем. Речь, конечно, шла, так сказать, об обращении Игоря Ивановича Сечина к Генеральному прокурору. Это в четыре раза ниже с точки зрения табели о рангах организация, чем ФСБ. Поэтому Игорь Иванович Сечин может упрекнуть Генеральную прокуратуру, поскольку она у нас находится на страже интересов «Роснефти», как он считал.

М.Наки

- Как будут выпутываться из этой ситуации?

А.Красовский

- Я думаю, что, судя по тому, что суд послал Игорю Ивановичу Сечину повторную повестку, значит, суд согласовал свое поведение и с ФСБ и с администрацией президента. У меня есть ощущение, что через некоторое время Владимир Владимирович Путин даст Игорю Ивановичу Сечину указание в суд явиться, подержать в руках эту самую корзинку с колбасками, даже прокомментировать сорта этих колбасок: куда там умещаются два миллиона долларов.И так далее. Я думаю, такое решение вскорости может быть принято.

Я вообще, считаю, что Игорь Иванович Сечин, несмотря на то, что человек влиятельный и полностью, как он считал, зависящий от одного Владимира Владимировича Путина, пойдя на прямой конфликт со всей административно-командной системой перед выборами, он, конечно, проиграет, потому что Игорь Иванович Сечин большой, но при этом маленький. То есть он больше каждого из нас по отдельности, но он, безусловно, меньше, чем вся эта система. А система, она не только Игоря Ивановича Сечина в этой стране съела, она довольно большое количество умных, удивительных людей пожирала. Там Никиту Сергеевича Хрущева... А Хрущ, как мы помним, Берию угробил. Поэтому Игорю Ивановичу Сечину не так просто будет сейчас. Система своих так просто не отдает. А, поскольку министр Улюкаев - это вам не какой-то губернатор Белых, то Игорю Ивановичу Сечину придется побороться за свое место под солнцем, у меня такое ощущение.

М.Наки

- Это нежелание публичности, оно, на ваш взгляд, чем продиктовано?

А.Красовский

- В первую очередь тем, что мы понимаем, что это была подстава, и Игорь Иванович Сечин прекрасно же понимает, что это была подстава Улюкаева и месть Улюкаеву за отказ регистрировать сделку по «Башнефти». И, поскольку это абсолютно инспирированное, абсолютно сфальсифицированное дело, которое сейчас система просто показывает во всей полноте этих фальсификаций. Игорь Иванович Сечин этого и не хочет. Игорь Иванович Сечин понимает, что он окажется крайним, и он по меньшей мере выглядит идиотом во всей этой истории, и ему, вообще, не очень нравится выглядеть идиотом. Вообще, никому не нравится выглядеть идиотом.

М.Наки

- Допустим, что он, действительно, сфальсифицировал...

А.Красовский

- Сфальсифицировал, конечно, не он, а силовые органы, которые это делали по его заказу.

М.Наки

- Силовые органы. Что мешает прийти в суд, повторить версию следствия? И неужели наш суд настолько независимый, что...

А.Красовский

- Потому что Игорь Иванович Сечин яляется вельможей первой категории в этой стране. А суд, я вам еще раз говорю, в странах, скажем так, с неуправляемым феодализмом, является обслуживающей организацией. Это как ЖЭК, прачечная, химчистка, так же и суд для них. Вот вы это поймите.

М.Наки

- То есть есть какие-то интересы, которые сейчас стоят за тем, чтобы предавать все это публичности?

А.Красовский

- Разумеется.

М.Наки

- Что это за интересы?

А.Красовский

- Еще раз говорю: это система. Вдруг оказалось, что огромное количество людей сейчас воспользуется моментом для того, чтобы Игоря Ивановича завалить. Поверьте, это не только интересы, условно говоря, друзей Улюкаева, которые, так или иначе, наверное, замыкаются на Дмитрии Анатольевиче Медведеве, но это и большое количество прямых недругов Игоря Ивановича Сечина. Я абсолютно уверен, что в этом абсолютно заинтересован Алексей Борисович Миллер, «Газпром» которого при прямой инициативе Игоря Ивановича Сечина сейчас хотят раздербанить. Это и Вагит Юсуфович Алекперов, «Лукойл» которого сейчас находится на очереди на национализацию, соответственно, прямое переподчинение «Роснефти». Да и Владимир Петрович Евтушенков, он, в общем, тоже не из деревни сюда приехал. Это человек, который создал крупнейшую компанию в стране и так просто, несмотря на то, что он постоянно улыбается и как бы публично готов всё отдать, это всё не простит.





У Игоря Ивановича Сечина друзей нет, вообще ни одного. Вот это важно понимать - что Игорь Иванович Сечин за 15 или 17 лет, которые он руководит процессами, в действительности, он никого себе, кроме врагов, себе не нажил. И я уверен, что Игорь Иванович Сечин, сейчас отказываясь приходить в суд, это прекрасно понимает. Я очень сочувствую в этом смысле Игорю Ивановичу Сечину. Вообще, надо хоть кого-то делать своими друзьями.

М.Наки

- Отсутствие друзей ведь не помешало ему достичь того статуса, который есть.

А.Красовский

- Безусловно. Потому что Игорь Иванович Сечин считал, что у него только два друга - не армия и флот, а Господь Бог и Владимир Владимирович Путин, а на самом деле этого мало. Нужно дружить и с рабочими.

М.Наки

- Почему именно сейчас это стало...

А.Красовский

- Вот так. Накапливается критическая масса. Понимаете, это как с чашкой. Вот вы ее подержите две минуты, она будет весить одно количество, а подержите ее сутки, будет весить другое количество. Критическая масса накопилась. Я уверен, что Игоря Ивановича прямо завалит.