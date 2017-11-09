Почему Москва не вмешивается в конфликт Астаны и Бишкека

Нурсултан Назарбаев и Алмазбек Атамбаев

10 ноября Бишкек намерен пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Астану в связи с ситуацией, возникшей на границе двух государств, как считает киргизская сторона, по вине Казахстана. Действительно, Астана резко сузила возможности прохождения пограничных контрольно-пропускных пунктов для идущего с киргизской стороны транспорта.

СМИ пишут о многокилометровых очередях из фур, перевозящих, в том числе скоропортящиеся продукты, и в целом о фактической блокаде Киргизии со стороны партнера по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) - Казахстана. На саммите СНГ в Ташкенте 3 ноября премьер-министр Киргизии Сапар Исаков заявил о том, что в очереди каждый день стоят от 500 до 600 грузовых автомашин, а на пересечение границы у водителей уходит пять суток.

Как поссорились президенты Киргизии и Казахстана

Астана при этом ссылается на различные причины, в том числе на то, что Киргизия не соблюдает нормы ЕАЭС по контролю товарного потока, идущего через киргизско-китайскую границу. Бишкек же устами президента Алмазбека Атамбаева заявил, что может выйти из объединения, которое зависит от прихоти одного человека - намекая на коллегу из Казахстана Нурсултана Назарбаева. Намек был не случаен - в "блокаде" Киргизии наблюдатели видят ответ казахстанского лидера на обидные слова, произнесенные Атамбаевым 7 октября в адрес казахстанского руководства, на откровенный намек на возраст Назарбаева и на то, что он слишком долго управляет республикой.

В свою очередь эта эскапада стала своеобразным ответом президента Киргизии на встречу Назарбаева 19 сентября в Алма-Ате с предпринимателем Омурбеком Бабановым, тогда считавшимся главным конкурентом для ставленника Атамбаева, Сооронбая Жээнбекова, на предстоявших 15 октября выборах президента Киргизии.

МИД Киргизии тогда направил ноту протеста Казахстану, Астана резко ответила, а 10 октября начала то, что в Киргизии называют "блокадой". Но, как известно, выборы в первом же туре выиграл Жээнбеков, и многие обозреватели сочли, что после этого градус напряженности между Бишкеком и Астаной спадет. Тем более, что Атамбаев 24 ноября уступит президентское кресло, а его преемник сразу после победы на выборах высказался в примирительном тоне в отношении Казахстана.

Казахстанская таможня "добро" не дает

Однако Казахстан таможенного контроля на границе не ослабил, несмотря на то, что, по данным СМИ, из-за срыва экспорта киргизских молочных продуктов в республику торговля переориентировалась на российскую "молочку", и цены для потребителей возросли на 20-30 процентов. Бишкек же пожаловался на нарушение Казахстаном правил ЕАЭС в экономическую комиссию ЕАЭС, и гордо грозит отказом от 100 000 долларов на обустройство таможенной инфраструктуры и лабораторий санитарного контроля, давно обещанных южному соседу по ЕАЭС Казахстаном.

"В результате конфликта нарушаются определенные правила, принятые в рамках ЕАЭС. У обеих сторон есть претензии к поведению контрагента в рамках ЕАЭС и к самому ЕАЭС - изначально Казахстан не очень жаждал вступления туда Киргизии, а Киргизия видит в Казахстане партнера, который пытается доминировать над ее интересами в ЕАЭС. Но все же причина конфликта - в двусторонних отношениях между Киргизией и Казахстаном", - говорит сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине Беате Эшмент (Beate Eschment).

В некоторых заявлениях и решениях киргизского руководства она видит подростковую реакцию. "Так, Киргизия отказалась от казахских денег, предназначенных для оснащения лабораторий санитарного контроля, которые должны анализировать состояние продуктов питания, хотя как раз у Киргизии есть проблема в экспорте этой продукции в Казахстан из-за нехватки таких лабораторий. Выглядит это как эмоциональная ответная реакция, последствия которой Бишкек не особенно просчитывает", - говорит собеседница DW.

Россия молчит по поводу конфликта между членами ЕАЭС

По утверждению казахстанского политолога Петра Своика, в Казахстане конфликт обсуждается широко. В том числе, подорожание продуктов. Хотя, считает он, само по себе подорожание вызвано в большей мере не этим инцидентом, а другими экономическими причинами.

"Слова Атамбаева про руководство Казахстана, из-за которых все и началось, в республике были восприняты очень живо, причем многие не обиделись на него, а, наоборот, отметили, что, наконец нашелся смелый киргиз, сказавший правду о казахской власти. Возможно, такая реакция общества повлияла на встречные действия Астаны - Атамбаев нажал на ее болевую точку", - говорит собеседник DW.

Что же касается России, то она молчит. По крайней мере автор этих строк, в течение последних двух недель ежедневно наблюдавший за новостями различных федеральных каналов, не услышал ни одного заявления российских политиков в этой связи, ни одного упоминания о конфликте в столь важном для нее проекте, как ЕАЭС.

Конфликт в ЕАЭС или конфликт двух президентов?

"Россия не реагирует, поскольку угрозы ни себе, ни ЕАЭС не видит. Российские чиновники великодержавно считают этот конфликт локальным, и, возможно, в этой оценке достаточно справедливы. Ну, поссорился киргизский президент с казахским, ну, возникли разборки на границе. Причем, не на границе ЕАЭС, а на внутренней границе двух членов ЕАЭС", - говорит Своик.

При этом, подчеркивает он, в таможенном и прямом пограничном смысле казахско-киргизская граница после создания ЕАЭС не должна существовать.

"То, что она вообще еще существует, объективно вызвано проблемами на киргизско-китайской границе, то есть на внешней границе ЕАЭС, где к Киргизии есть претензии по пропуску контрафакта из Китая. Поэтому Россия в какой-то мере заинтересована в том, чтобы руками Казахстана повлиять в этом вопросе на Бишкек. Киргизско-казахская граница - это как аппендикс в организме ЕАЭС. При нормальной жизнедеятельности она уже не нужна", - подчеркивает политолог. "Но сейчас аппендикс воспалился, наполовину по объективным, наполовину по субъективным и даже личностным причинам. России не обязательно на это напрямую реагировать", - считает Петр Своик.

Москве приходится быть осторожной с Казахстаном

В свою очередь Беате Эшмент убеждена, что Россия лишь на официальном уровне индифферентна, а неофициально предпринимает шаги по урегулированию этого конфликта. С другой стороны, продолжает она, с точки зрения Москвы нынешняя ситуация сегодня не грозит развалу ЕАЭС как такового, зато дает России больше возможностей "разделять и властвовать" в нем - если другие члены ЕАЭС не будут столь уж близки друг к другу, это в ее интересах. Им будет сложнее группироваться против нее, как это имело место по ряду вопросов с Казахстаном и Беларусью.

Но, указывает эксперт ZOiS, есть тут и другой аспект. "По ситуации на сегодняшний день России приходится быть осторожной в обращении с Казахстаном ввиду того, что хоть Нурсултан Назарбаев, равно как и Алмазбек Атамбаев - друг Москвы, но в самом Казахстане националистические силы, которые не столь дружественны к России, достаточно неожиданно получили трибуну. Но у Москвы есть возможность обождать до 24 ноября, когда Атамбаев официально уйдет с поста президента, и проблема решится сама с собой, поскольку в первую очередь она связана с личностью этого политика", - рассуждает немецкий эксперт.

Петр Своик согласен с тем, что в Москве ждут, когда конфликт утихнет сам собой. И намеки, что Киргизия может уйти из ЕАЭС, всерьез не воспринимают. "Вариантов уйти в другое объединение у Киргизии сегодня нет. В Центральной Азии любят говорить о центральноазиатском союзе, но его нет и вряд ли он будет. Идти в объятия Китая для Бишкека - не вариант. А остаться самой по себе Киргизия тоже не может, она для такого решения не самодостаточна", - утверждает политолог.

В заключение можно добавить, что 8 ноября в ходе пресс-конференции в Бишкеке глава миссии МВФ Эдвард Жемайель заявил, что фонд снизил на 0,3 процента прогноз темпа роста экономики республики из-за ситуации на киргизско-казахской границе.