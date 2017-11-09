Разрыв дипотношений с Россией. Зачем в Москве разгоняют фейк

Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Пока усилия Кремля уходят в свисток, но ему вполне могут помочь наши политики - причем с самой патриотичной риторикой.

Вечером 7 ноября российский "Коммерсант" взбудоражил медиапространства своей и нашей страны сообщением о скором разрыве дипломатических отношений между Киевом и Москвой. Якобы к этому должна привести поправка депутата от Ивана Винника в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который будет голосоваться во втором чтении 16 ноября. Поправка эта касается признания РФ агрессором, на фоне чего дипломатические отношения с ней, якобы по мнению депутата, становятся преступлением.

Слова Винника в статье "Коммерсанта" звучали так: "В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором, надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения - это уже будет преступлением со стороны украинского МИДа. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне". И это пока что единственный факт в данной истории, который и положил ей начало. Развитие же ситуации навевало мысль, что на фоне скандалов с Кевином Спейси кто-то пересмотрелся "Карточного домика".

Особенно впечатляют предположения, что причиной депутатского демарша является месть Арсена Авакова президенту за арест сына министра (этой причиной у нас в последнюю неделю объясняют чуть не ли все резонансные события). Также обращает на себя внимание то, что статья в "Коммерсанте" отдает излишней фантазийностью и конспирологией, не особо свойственными этому все еще довольно авторитетному изданию. В частности, информация о том, что поправка будет обязательно принята и Петр Порошенко будет вынужден из-за нее инициировать разрыв дипотношенй с Россией подается со ссылкой на анонимные источники в АПУ и депутатских фракциях. "Подписанные" же конкретными фамилиями заявления украинских политиков и экспертов носят более общий характер.

Такая подача вполне естественно воспринимается российскими читателями, но украинские, привыкшие к более "открытой" политике, с некоторым удивлением воспринимают, что депутаты скрыли свои фамилии и не захотели "попиариться" на такой популярной теме. Тем более что само издание утверждает: на нее есть "социальный запрос". И если анонимности представителей коалиционных фракций еще можно придумать какое-то объяснение, то нежелание "подписаться" под заявлением представителя более жестко относящейся к РФ "Самопомочі", как говорил Иван Васильевич Бунша, "навевает смутные сомнения"...

В первую очередь, потому что международные отношения - прерогатива исполнительной власти. И ни МИД, ни президент Украины при этом аж никак не будут юридически обязаны инициировать разрыв дипломатических отношений с Россией после признания ее агрессором Верховной Радой. Что же касается моральных, политических или электоральных аспектов, на которые содержатся намеки в статье "Коммерсанта", и чуть ли не как о решающем аргументе говорится в "перепевающих" ее публикациях других СМИ, то они не подействовали на Петра Порошенко в январе-феврале 2015 г. А ведь тогда уже было принято постановление Верховной Рады, в котором РФ называлась агрессором. И разрыв дипотношений был бы с большим пониманием воспринят на Западе, ведь Россия давала прекрасный повод для этого: наплевала на только что подписанный Меркель, Олландом, Порошенко и Путиным "Минск-2" и продолжила наступление на Дебальцево. Поэтому сомнительно, что, не пойдя на этот шаг тогда, наш президент пойдет на него сейчас. Тем более что до выборов 2019 г. еще не так уж и близко. А вот поближе к ним все может быть.

Поэтому и в публикациях украинских СМИ, и в комментариях украинских политиков звучало некоторое недопонимание ситуации и попытки выяснить из-за чего вообще этот "сыр-бор" поднялся. Ну а политические эксперты, которым по роду деятельности не нужно быть такими осторожными в высказываниях, как политики, сразу же предположили, что это "фейк". Что в принципе и подтвердилось на следующий после публикации день в комментариях самого "возбудителя спокойствия" Ивана Винника, заявившего следующее: "Это моя инициатива, которой я предлагаю предпринять действия в связи с признанием Российской Федерации страной-агрессором со ссылкой на нормы международного права. Это, когда одна страна признает другую страной-агрессором, фактически начала войну, то в таких условиях добрососедские отношения и дипломатические реализовываться напрямую не могут. Формально такой поправки к законопроекту нет, так как я считаю, что это не может быть нормой закона. Это очевидная вещь, которую должно сделать Министерство иностранных дел".

То есть "Коммерсант", написавший "Верховная Рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. По данным "Ъ", этот пункт будет дополнительно внесен в закон "О реинтеграции Донбасса", который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября... По информации "Ъ", поправку в закон о реинтеграции Донбасса внес депутат от правящего Блока Петра Порошенко (БПП) Иван Винник", в лучшем случае был обманут кем-то из украинских политиков. В худшем - стал участником информационной операции против Украины.

В пользу второй версии говорит реакция российских СМИ и политиков на новость о возможном разрыве дипотношений. В отличие от своих украинских коллег, не склонных к поспешным выводам (в ряде случаев из-за недостаточного понимания, о чем вообще речь), они говорили о слухе, как о чуть ли не свершившемся факте, используя при этом "чеканные" фразы. Например, сенатор Алексей Пушков написал: "Трудно придумать большую глупость для Украины, чем разрыв дипотношений с Россией: сплошные минусы. Но известно и то, что там на это способны". И еще больше укрепляет мнение о целенаправленном вбросе очень уж оперативная реакция "главных усов России" - путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Как уже сообщала "ДС", он заявил следующее: "Если такое решение (о разрыве дипотношений с РФ) будет принято (Украиной) на этот раз, это дополнительно усложнит ситуацию, а главное - это нанесет урон интересам людей как в самой Украине, так и в России". И добавил, что это срывает Минский процесс.

По поводу причин такого нагнетания напряжения россиянами существуют две версии. Первая касается попыток провалить сам закон о реинтеграции Донбасса. Ведь как заявляет внефракционный народный депутат Борислав Береза, на данный момент 226 голосов за него не набирается. Вносятся поправки, идут переговоры, а непопулярный среди депутатов коалиции вопрос о разрыве дипотношений с РФ "собирательству голосов" только навредит. И хотя Винник уже открестился от данного вопроса, тема может быть "поднята на флаг" другой силой. Например, той же "Самопоміччю".

Вторая версия касается намеченной на 13 ноября (то есть за три дня до голосования в Раде закона о реинтеграции) встречи Курта Волкера и Владислава Суркова. И намерения разрыва дипотношений с Москвой будут служить подтверждением слов Пескова о том, что в последнее время Киев принимал много решений, которые "имели самое негативное последствие для урегулирования конфликта на Донбассе". Ведь ситуация развивается и на фоне недавнего заявления посла США в Украине Мари Йованович, которая считает, что разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией нецелесообразен, так как между странами должны оставаться каналы для обмена информацией и обсуждения важных вопросов. Да и сам Волкер не так давно просил Украину не нагнетать напряжение путем внесения своей резолюции по миротворцам в Совбез ООН. А уж предложение разорвать с РФ дипотношения будет выглядеть для него сверхнеконструктивным. Поэтому россияне так его и раздувают.

Пока что их усилия уходят "в свисток", но если вышеупомянутое подхватывание темы другой парламентской политической силой состоится, они могут и привести в действие колеса американского недовольства. И попытка сделать небольшую личную пиар-акцию депутата Ивана Винника приведет к тому, что Вашингтон, хотя бы на некоторое время переключит свое внимание и давление с Москвы на Киев. Потом в ситуации-то разберутся, но встреча 13 ноября пройдет менее успешно для Украины.