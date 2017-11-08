Почему растет цена на нефть, но Путину рано радоваться

Роман БРЫЛЬ / Деловая столица

Стоимость нефти упадет так же стремительно, как и выросла, и случится это еще до венского саммита стран - членов ОПЕК, намеченного на конец ноября.

В понедельник, 6 ноября, цена марок Brent и WTI в течение одной торговой сессии установила двухлетний максимальный рекорд, превысив отметку в $64 и $57 соответственно. В последующие дни рост стоимости барреля замедлился, что подтвердило предположение большинства трейдеров о краткосрочности ценового всплеска. "Мы имеем типичную хед-фейк-ситуацию, когда за кратковременным резким ростом цена постепенно откатывается на прежние позиции", - уверен глава энергетического департамента голландского банка ABN Amro Ханс ван Клиф. В первой половине ноября еще возможны резкие скачки цены, но затем последует период коррекции, подтверждает прогноз бывший трейдер Lehman, а ныне экономический обозреватель агентства Bloomberg Марк Кадмор.

По его мнению, на рынке не происходит ничего сверхъестественного, что могло бы держать цену на высоком уровне продолжительное время.

Саудовская встряска

Серия арестов привилегированных особ саудовской верхушки - это внутренне дело Саудовской Аравии, не имеющее долгосрочных последствий для глобального рынка нефти.

"Как только стало понятно, что политические перипетии в Эр-Рияде никоим образом не повлияют на политику ОПЕК продолжать сокращение добычи, панические настроения на рынке моментально исчезли, - цитирует исполнительного директора британского инвестиционного фонда Sun Global Investment Михира Кадари издание Guardian. - Существуют куда более обоснованные причины, почему нефть начала расти в цене. А политическая ситуация в Саудовской Аравии - это лишь дополнительный фактор из категории "геополитические риски", которых на данный момент существует несколько, и нефтяной рынок адекватно на них реагирует". К числу прочих геополитических рисков относятся действия Ирана в отношении богатого на нефть Курдистана, участившиеся атаки повстанцев на объекты нефтяной инфраструктуры Нигерии, потенциальные санкции со стороны США по отношению к тому же Ирану и экономический коллапс Венесуэлы.

Эксперты обращают внимание на два недавних события, имеющие более фундаментальные причины для роста цен на нефть, нежели саудовская "игра престолов".

Первая - прошедшая в минувший уик-энд встреча министров энергетики России, Саудовской Аравии, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана (в качестве наблюдателя), участники которой подтвердили намерения своих стран и в дальнейшем придерживаться стратегии сокращения добычи ради достижения приемлемого баланса спроса-предложения на глобальном рынке. "Мы еще раз убедились, что все 24 страны, подписавшие декларацию о сотрудничестве, довольны текущим положением дел, хотя и осознают, что работа по сокращению добычи далеко не закончена", - прокомментировал итоги мини-саммита саудовский министр нефтяной промышленности Халид аль-Фалих.

Вторая причина - опубликованные в начале ноября данные по количеству прекративших работу нефтяных вышек в США.

В первую неделю месяца прекратили работу 11 американских вышек, и теперь их общее число составляет 898.

Это все еще на 63% больше количества вышек, работавших в 2016 г. Но тенденция к сокращению добывающих мощностей рассматривается через призму предельных возможностей Соединенных Штатов компенсировать недостачу нефти на глобальном рынке, возникающую по мере того, как ОПЕК и союзники сокращают производство.

Экспорт нефти из США достиг предела, остановившись на отметке 2 млн бар./сутки, и увеличивать объемы в существующих условиях будет проблематично. Высокий на сегодняшний день уровень дисциплины в рядах ОПЕК приближает тот момент, когда неконтролируемые картелем производители не смогут компенсировать сокращение добычи. "Ни у кого не вызывает сомнений, что ОПЕК - основной фактор влияния на рост цены. Организация начинает пожинать первые плоды своей политики ограничения, и в дальнейшем влияние картеля на цену будет только увеличиваться", - уверен глава аналитического отдела тейдинговой компании FXTM Хуссей Саед.

Ожидается, что на саммите стран - членов ОПЕК в конце ноября в Вене будет принято решение продолжить сокращение добычи после марта 2018 г., - срока, до которого картель и его партнеры согласились придерживаться ограничений.

Согласно существующим договоренностям совокупное сокращение добычи установлено на отметке 1,8 млн бар./сутки.

Дорогой нефти не будет

Однако еще слишком рано утверждать, что ОПЕК в состоянии контролировать цену на нефть на глобальном рынке. По прогнозам американской Energy Information Administration, опубликованном в последнем ежемесячном отчете Short-Term Energy Outlook, среднегодовая стоимость барреля марки Brent по окончании 2017 г. составит $52. В 2018 г. средняя цена не поднимется выше $54.

Солидарны с прогнозом американцев и крупные инвестиционные банки. Goldman Sachs озвучил $55 для Brent и $52 для WTI по окончании текущего года. JP Morgan называет эти же цифры, но по итогу 2018 г. Сдерживающим фактором роста цены банк называет увеличение добывающих мощностей на "неподконтрольных" ОПЕК территориях, в частности в Австралии, за счет которых будет увеличено предложение на рынке в следующем году.

"Саудовская Аравия скорее пойдет на неординарные шаги, чтобы поднять цену на нефть до $70, нежели останется бездействовать и наблюдать, как стоимость будет падать к $40", - пишет специализированное издание Oil Price. В краткосрочной перспективе дорогая нефть нужна саудитам для более выгодной продажи части нефтяного госмонополиста Aramco. IPO компании намечено на начало 2018 г.

Добавить пару долларов к цене нефти, как воздух, необходимо Венесуэле. Страна находится на грани дефолта, так как ей пришло время отдавать $50 млрд кредитов, взятых ранее у Китая и России. На сегодняшний день 40% заработка нефтяной индустрии Венесуэлы идет на погашение кредита, что делает невозможным модернизацию мощностей и наращивание добычи. Страна попала в замкнутый круг, и разорвать его может только дорогая нефть.

Российской шатающейся экономике всегда нужны дополнительные нефтедоллары, но Кремль сделал ставку на дружбу с Эр-Риядом и вынужден терпеть, пока долгосрочная игра ОПЕК на повышения не даст результата. Но ждать придется еще как минимум год, и каждый из участников договоренностей может сорваться.

Нигерия и Ливия - самые недисциплинированные члены ОПЕК - первые на очереди, кто может пренебречь солидарностью и ринуться продавать нефть, если ее цена задержится на отметке $60 и выше. Обе страны уже вышли за рамки наложенных на них ограничений и продали с начала года на двоих на 694 тыс. баррелей нефти больше, чем того обязывают квоты.

Высокая стоимость нефти также стимулирует американские компании производить больше и бурить новые скважины.

Возможностей увеличивать предложение на глобальном рынке нефти гораздо больше, чем возможностей влиять на ее спрос. Глобальный спрос стабилен, и предпосылок для его резкого увеличения нет. Это основной фактор, сдерживающий рост цены.

Середина суперцикла

Нефть будет прибавлять в стоимости, и эта тенденция сохранится как минимум еще лет семь, считает аналитик из Wells Fargo Остин Пикл, предложивший рассматривать текущую ситуацию на рынке нефти с точки зрения так называемых суперциклов. "Начиная с 1800 года наиболее длительные периоды стабильного роста цены на нефть никогда не превышали 20 лет. Это и есть суперцикл. Сегодня рынок находится на шестом году цикла, и, учитывая, что самый короткий из них длился всего 13 лет, можно предположить, что стоимость нефти буде повышаться в ближайшие годы, единственный вопрос - в каком темпе", - убеждает Остин Пикл.

Для текущего отрезка цикла характерна стабильная цена на протяжении длительного периода, за время которого с рынка уходят компании, не сумевшие оптимизировать производство. С 2015-го по середину 2017 г. только в США обанкротились 128 нефтяных и газовых компаний и еще 14 - в последние несколько месяцев. В следующем витке цикла выживут только самые эффективные компании, но и к ним инвесторы потеряют интерес по мере появления более прибыльных инвестиционных возможностей на других рынках. После чего стоит ожидать периода стагнации в нефтяной индустрии. Случится это, по прогнозам теоретиков, не раньше середины 20-х.