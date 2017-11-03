В Минюсте хотят кого-то обязать вносить в Госреестр имущественных прав на недвижимое имущество реальную стоимость

Денис Вергун / UBR.ua

Новые правила проведения операций с квартирами и землей анонсировал Минюст. Законопроект, который намерены разработать в ведомстве, коснется не только сделок купли-продажи, но и аренды.

Будет указываться и цена на дом и прочие постройки на участке при госрегистрации документов, удостоверяющих приобретение права на земельный участок. Кроме того, чиновники рассматривают вариант внесения в госреестр сведений и о стоимости объектов недвижимости и обязательствах, если речь идет об ипотеке или аренде. В том числе, и аренде сельхозземель.

Как пояснил начальник управления нормативно-правового обеспечения государственной регистрации Минюста Анатолий Лещенко, реестр, отображающий реальную стоимость недвижимости - принятая общемировая практика. А внесенные в систему данные используются прежде всего в вопросах налогообложения.

Впрочем, неясно, как эти изменения помогут украинским чиновникам решить проблему с манипуляциями при указании продавцами и покупателями стоимости объектов.

Занижают, не опасаясь санкций

Не секрет, что в Украине довольна распространена практика, когда в договорах купли-продажи указывают заниженную стоимость объекта, чтобы сэкономить на налогах. В некоторых случаях, цена квартиры на бумаге может уменьшится на 50% и более.

Эксперты сомневаются, что новации Минюста помогут вывести украинцев на чистую воду и заставят их платить больше налогов. Кроме того, далеко не вся недвижимость внесена в единую базу данных. В зависимости от региона вне поля зрения госреестра остаются от 30 до 60% объектов.

В результате предложенных изменений, в реестр будет попадать информация о стоимости объектов, которая указывается в договорах купли-продажи. Однако далеко не всегда на бумаге указывают реальную рыночную стоимость объектов. То есть, информация о ценах на объекты в таком реестре будет искажена. А значит, некорректной окажется и статистика.

«Не вижу здесь механизма борьбы с занижением цены объекта. Нотариусу все равно, какая цена указывается в договоре, а эту информацию как раз нотариусы и будут подавать в реестр», - заметил в разговоре с UBR.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Не спасает ситуацию даже то, что при сделках купли-продажи привлекается оценщик - за дополнительную плату он просто укажет необходимую стоимость того или иного объекта. Если добропорядочный специалист возьмет за услугу 0,5-1 тыс. грн., то «ручной» оценщик запросит уже 1-1,5 тыс. грн. и напишет ту цифру, какую надо. И это уже вопрос не к Минюсту, а к Фонду госимущества, говорят эксперты.

«Пока Фонд государственного имущества не наведет порядок с субъектами оценки недвижимости - эта инициатива ничего не даст. Мы с ними не раз встречались, и они обещали усилить контроль. Уже прошел почти год. Сначала аннулировали несколько лицензий, а потом все «заглохло», - рассказал нам нотариус Александр Беднов.

Оценщиков не пугает даже риск лишения лицензий за неправомерные действия. Как правило, у таких фирм есть в штате несколько специалистов. И когда лицензию одного аннулируют, его работу подхватывает другой. Нужно понимать, что занижают стоимость если не все, то очень многие оценщики. Вопрос лишь в том, насколько сильно оценочная стоимость отличается от рыночной.

Как правило, чтобы не светиться, относительно законопослушный специалист не согласиться оценить 1 квадратный метр меньше, чем 4,5-5 тыс. грн. А на тех, кто «демпингует», просто пишут кляузы чиновникам.

«Жалобы пишут конкуренты. Некоторые оценщики не просто сильно занижают стоимость недвижимости, а даже на объект не выезжают, не фотографируют его и т.д. Но контроля за их деятельностью сейчас нет, вот они и расслабились», - рассказал UBR.ua председатель Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр.

Не обойтись без отчета о стоимости имущества и при совершении сделок по отчуждению недвижимого имущества или при оформлении наследства у нотариуса. Но и здесь не все гладко. Даже если стоимость объекта из отчета оценщика будет отображаться в госреестре, это не заставит украинцев платить больше налогов. Ведь в соответствии с действующим законодательством, подобные сведения не являются основанием для налогообложения, говорят юристы.

Во-первых, оценка имущества носит весьма субъективный характер. Во-вторых, сам факт владения недвижимостью не является основанием для оплаты налога на доход физлиц, а декларирование доходов обязательно не для всех субъектов. Так называемый «налог на роскошь» платится по фиксированной ставке за каждый квадратный метр, превышающий установленный показатель, и оценочная стоимость имущества в данном случае не имеет значения.

«В то же время такое нововведение может помочь фискальным и антикоррупционным органам проверять адекватность задекларированной стоимости недвижимого имущества для тех физических лиц, которые обязаны декларировать свои активы и доходы. Это действительно не позволит обесценивать имущество при дальнейшей продаже», - заметила в беседе с UBR.ua юрист ЮФ ICF Legal Service Наталья Кроник.

Если бы детенизация сделок по недвижимости все-таки заработала, как того хотят чиновники, то это могло бы не только обеспечить казну дополнительными поступлениями, но и снизить цены на квартиры, уверены риелторы. Правда, преимущественно, на вторичном рынке.

«На вторичном рынке, вероятно, цены действительно могут немного понизить. На первичном - сомневаюсь. Да и налоговая нагрузка на первичном рынке ниже для собственника. Затраты по сделке сегодня примерно 8,5%. Впрочем, заметить влияние изменений на рынке вторичной недвижимости можно будет только на реальных сделках, но их сейчас немного», - заметил UBR.ua директор компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов.