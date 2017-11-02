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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Санкций мало не бывает. Как США запланировали удушить российский ВПК

 Алексей КУЩ / Деловая столица

С 29 января 2018 г. вступает в действие новый санкционный пакет против России, направленный в первую очередь на ослабление военно-промышленного комплекса.

Он принят в соответствии с утвержденным недавно законом "О противодействии противникам Америки..." (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, далее - CAATS). Пакет был прочно имплементирован в специальный законодательный акт с целью не выпустить "плохих парней" из санкционного капкана.

В соответствие с CAATS Госдеп США обязан каждый год формировать список "неблагонадежных" компаний, которые имеют резидентность в санкционных странах. Отныне под американский пресс могут попасть не только "плохиши", но и их контрагенты. Конечно, не все: вряд ли кто-то будет преследовать поставщиков канцелярии в Службу внешней разведки РФ, но участники существенных сделок отныне рискуют попасть под действие американских ограничительных мер. Потенциально под санкциями могут оказаться даже российские металлурги и транспортная отрасль - в первую очередь российская железная дорога. Складывается впечатление, что западный мир перешел к реализации новой долгосрочной стратегии принуждения России к миру.

Учитывая роль РФ в мировом геополитическом пространстве, ни о каком уничтожении России, ее расчленении, развале и прочих страшилках речь не идет. Даже крушение СССР, агрессивная политика которого была несоизмерима с нынешним российским государством, воспринималось на Западе крайне болезненно (за исключением независимости стран Балтии). Что касается современных векторов влияния, то ключевая задача Запада - это не разрушение РФ, а ее плановая коррекция, подразумевающая изъятие "гена агрессии". Сама по себе Россия является чрезвычайно важным элементом евразийского моста стабильности, который должен соединять территории от Владивостока до Лиссабона (идея ЗСТ, выдвинутая ранее Германией и РФ). То, что этот мост ведет себя непредсказуемо и порой представляет опасность для окружающих, - еще не повод его демонтировать. Нужно просто сделать пару дополнительных подпорок и натянуть новые ванты. Именно с этой целью Запад в своей геополитической игре с Россией традиционно разделился на "доброго" и "злого" полицейских.

В роли злого привычно выступает США. Ну а в роли доброго копа - Германия.

Тем временем США внесли в санкционный список 33 российские компании, которые с 2018 г. ощутят на себе всю силу CAATS. Нечто подобное уже наблюдалось во времена СССР, когда, с одной стороны, США вводили торговые и прочие ограничения (поправка Джексона-Вэника), с другой - с помощью немецких инвестиций и технологий строился газопровод Уренгой-Помары-Ужгород и нефтепровод "Дружба", а с помощью итальянских технологий создавалось производство советских легковых автомобилей.

Что касается составленного в Госдепе списка, то большая часть вошедших в него компаний - это флагманы российского ВПК, которые контролируют 90% экспорта вооружений на внешние рынки и примерно 75% оборонного заказа МО РФ. Под санкции CAATS с 2018 г. попали "Ростех" и его агломерация оборонных предприятий (Ижмех", "Ижмаш", "Калашников", "Сплав", КБП, "Оборонпром", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Созвездие", "Вертолеты России", "Базальт", Объединенная приборостроительная корпорация, "Уралвагонзавод", РТИ, "Молот-оружие", Объединенная двигателестроительная корпорация), а также семейство концерна "Алмаз-Антей" (Долгопрудненское НПО, Завод им. Калинина, Мытищинский машиностроительный завод, НИИП им. Тихомирова и "Новатор").

Не менее болезненным для россиян стало попадание в список предприятий авиационной, кораблестроительной и ракетной отраслей: "Сухой", "МиГ" и "Туполев", "Адмиралтейские верфи" и несколько машиностроительных НПО.

Ну а настоящей вишенкой на торте стало отнесение американцами в санкционный список российских разведывательных структур, таких как Служба внешней разведки, ФСБ и ГУР Генштаба ВС РФ. Последний факт вообще можно расценить как пощечину: ведь в мире не принято вводить санкции против разведывательных и военных структур иностранных государств, даже врагов и соперников. В качестве аналогии из международной практики можно вспомнить разве что подобные санкции, введенные США против Стражей исламской революции в Иране.

Что же из себя представляет современный российский ВПК?

 

Обратимся к статистике, опубликованной в ежегодном докладе "Глобальная торговля оружием" британского военно-аналитического издания Jane's (IHS Markit). На данный момент РФ занимает второе место в мировом рейтинге стран - экспортеров вооружений, уступая лишь США: из общей суммы мировых поставок оружия в 2016 г. в размере $62,5 млрд на РФ пришлось 10%, или $6,34 млрд, что, впрочем, на 8,8% меньше, чем было годом ранее. Доля США в военном "пироге" - 37%, или $23,3 млрд. В этом году ожидается рост российских продаж до $7,23 млрд.

То есть РФ сумела сформировать достаточно большой портфель заказов, а на некоторых региональных рынках может даже вполне успешно доминировать.

Наибольший объем поставок оружия из РФ осуществлялся в 2016 г. в Индию ($1,9 млрд), Китай и Алжир (почти по $1 млрд), Вьетнам ($0,8 млрд), Ирак ($0,5 млрд), а также в Азербайджан и Казахстан ($0,15-0,2 млрд). Как видим, индийский и китайский рынки являются ключевыми для россиян. Остальные государства выполняют вспомогательную роль.

 

Если проанализировать структуру экспорта вооружений из РФ, то наибольший сегмент занимают поставки самолетов (47%, или $3 млрд), суда (15%, или почти $1 млрд), транспортные средства и ракетное вооружение (по 10%, или $0,6-0,7 млрд), радары (7%, или $0,4 млрд).

С точки зрения экономических последствий блокирование предприятий российского ВПК нельзя рассматривать как некую катастрофу для экономики РФ. Даже если россияне потеряют основные базовые рынки и сократят свои поставки вооружений на несколько миллиардов долларов - это не приведет ни к остановке их ВПК (ведь сохраняется достаточно большой внутренний оборонный заказ), ни к существенному снижению ВВП. Наконечник санкций направлен против международной экспансии РФ и технологической модернизации ее оборонных производств.

 

Сам по себе мировой рынок вооружений по уровню капитализации (более $60 млрд) нельзя даже условно сравнивать с базовыми рынками, такими, например, как рынок нефти или природного газа. Но по степени геополитического влияния он существенно опережает все остальные. Поставки современных вооружений в мировых отношениях всегда рассматриваются как высшая степень союзничества и обязательное условие для экономического сотрудничества. Вспомним поставки вооружений из США в Израиль, из СССР в Ирак, бесконечную эпопею с предоставлением летального оружия Украине, которое увязывается с целым спектром политических условий и обязательств. Поставки украинских танков в Пакистан надолго подорвали экономическое сотрудничество между Украиной и Индией, а подозрения в поставках "Кольчуг" привели к системному политическому кризису у нас в стране.

Недавнее сближение РФ и Турции, вылившееся в освобождение крымских политзаключенных, происходило как раз на фоне переговоров о поставках российских ракетных комплексов С-400. Более того, планы по поставкам данного вида вооружений стали весомым фактором усиления позиций РФ в Катаре, который вошел в фазу противостояния с ближневосточными странами Персидского залива. В следующем году все эти рычаги геополитического влияния, обеспечивающие для РФ ее международный авторитет, могут существенно ослабнуть.

Попадание в санкционный список российских авиастроителей ("Сухой") чревато не только срывом поставок вооружений, но и сворачиванием программ гражданского авиастроения: ближнемагистральный самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) и среднемагистральный самолет МС-21 только начали завоевывать свои внешние рынки. Теперь же под санкции могут попасть не только они, но и их контрагенты. А ведь уровень импортных комплектующих в данных самолетах колеблется от 60 до 80%. Двигатели для SSJ100 поставляет компания Powerjet, созданная совместно с французами, для МС-21 - канадский Pratt&Whitney. А самолет без двигателя - это просто груда металла... На сегодня у россиян уже есть большие контракты на поставку указанных самолетов, и если такие страны, как Китай, могут не обратить внимание на американские санкции, то мексиканская Internet или ирландская Cityjet, которые уже получили первые партии самолетов, вряд ли.

Кроме того, Россия рискует потерять рынки вооружений в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Что касается производства вооружений для внутренних нужд, то здесь основные санкционные ограничения касаются поставок в РФ новых импортных технологий и финансирования. То есть отныне россияне будут вынуждены рассчитывать лишь на доморощенное "Сколково", а не на достижения Кремниевой долины в США. Кроме того, придется как-то решать проблему кредитования ВПК. Объем кредитов, которые предприятия ВПК получают за год, составляет порядка 200-300 млрд рублей. Кредитовать оборонку, используя такие банки, как Сбербанк или ВТБ, - это отныне постоянный риск подвергнуть данные финансовые учреждения новым американским санкциям. Стоит ли говорить, что без эффективной рецепции в мировой рынок капитала такие системные банки существовать не смогут. В связи с этим в РФ уже возникла идея создать специализированный оборонный банк, который будет работать на изолированном внутреннем рынке. Но все это лишь увеличивает издержки, и главное - введение новых технологических и финансовых санкций, скорее всего, помешает россиянам создать оружие нового поколения, и разрыв между уровнем вооружений РФ и США в ближайшие 5-10 лет выйдет примерно на тот же уровень, какой наблюдался при сопоставлении военных технологий США и СССР в конце 1980-х.

Конечно, россияне продолжат производить милые сердцу "Калашниковы", но о вооружениях шестого и тем более седьмого поколения придется забыть.
 

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02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

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25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

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