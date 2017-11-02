Рокетмен-2. Почему у Путина зачесалась кнопка

Сергей ИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Российский президент лишний раз напомнил всему миру, что между ним и ядерным ударом не стоит ничего.

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в ходе учений по управлению Стратегическими ядерными силами страны президент России лично запустил четыре баллистические ракеты. Заметьте, не отдал команду на запуск, а именно запустил. Лично. При этом одна ракета стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, две - с подлодки Тихоокеанского флота, и еще одна - тоже с подлодки, но уже другого флота, Северного.

Иными словами, непосредственный запуск кнопкой - даже если в кабинете Путина и находилась какая-то кнопка - маршевого двигателя ракеты исключается. То есть "собственноручно запустил" - это скорее такая фигура речи, указывающая на то, что в цепочке между Путиным и ракетой, по которой проходила команда на старт, не находилось ничего одушевленного. Ничего, что обладало бы разумом, свободой воли, или, не дай Господь, совестью. Причем не какой-нибудь там сомнительный господь "не дай", а Господь непременно православный, находящийся в заведовании патриарха Кирилла, патриотичный, любящий Путина, изображенный на иконе с золотым окладом, надраенным до блеска согласно Уставу РВСН и Военно-морского флота России. Словом, солидный Господь для солидных кремлевских господ. Как-то так, вероятно.

Ничего нового в этом не было. Россия продолжает оставаться страной крепостного права, победившего рассудок. Команда на пуск ракеты могла передаваться как угодно. Хоть голосом, по цепочке матросов, расставленных от Кремля до ракеты - сначала по берегу, а где надо - и на льдинах или иных плавсредствах - и все равно, следуя кремлевской логике (или признанию?), даже в этом случае в этой цепочке не присутствовало бы никого, обремененного совестью разумом или собственной волей.

Путин просто еще раз напомнил всему миру, что между ним и ядерным ударом не стоит ничего. Это на изнеженном Западе президент должен получать полномочия и разрешения, чтобы шарахнуть по какой-нибудь надоевшей ему роже ядерным зарядом. А в России - вот, смотрите - все куда проще устроено. Захотел пустить - и пустил. Ну, на учениях конечно. Но это пока. Не надо Путина злить. В общем, трампов мем "Рокетмен" относится к нему в ничуть не меньшей степени, чем к Ким Чен Ыну.

Что ж, мир принял позицию российского президента к сведению. Нельзя, правда, сказать, чтобы очень испугался. Потому что есть чем ответить. Точнее, есть с чего начать, поскольку попыткой ответа были как раз действия Путина. А началом - параграф 241 американского "Акта о противодействии агрессии со стороны правительств Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи", согласно которому не позднее чем через 180 дней с даты вступления этого документа в силу Конгресс должен получить подробный отчет о "наиболее значимых" российских политиках и олигархах, имеющих на Западе недвижимость и хранящих деньги. Отсчет времени стартовал со 2 августа.

Общая стоимость припрятанного за пределами России, по оценкам Национального бюро экономических исследований NBER, чуть больше триллиона долларов. Крайняя точка предоставления отчета - 2 февраля 2018 г. Работа над отчетом ведется сейчас администрацией США под плотным контролем Конгресса. Попытаться увести кого-то в тень по старой дружбе - нереально. Это было бы политическим самоубийством для кого угодно: хоть для Дональда Трампа, хоть для российского орденоносца Рекса Тиллерсона.

Что дальше, после второго февраля? Для Путина и его окружения - ничего хорошего. Перед ними разверзается бездна безденежья - самая ужасная бездна для питерского гопника, выбравшегося по трупам из нищеты и ничтожества к богатству и власти. Самое ужасное разочарование: оказывается, неправедно нажитое действительно не идет впрок.

Конечно, и после 2 февраля все будет не очень просто. Во-первых, дата довольно условная. Понятно ведь, что все ключевые фигуры и их активы были установлены уже давно, и их лишь оставалось назвать публично. Во-вторых, заморозка счетов еще ничего не значит. Кому возвращать украденные деньги? России? Но Россию представляют в мире как раз те, кто их украл. Однако круг разрывается: очень неудачно для Кремля возникает перспектива признания его агрессором по отношению к Украине - и сопутствующий вопрос о компенсациях. И множество дел помельче, вроде дела рейса МН-17, тоже на подходе. В общем, триллион вполне может найти новых хозяев.

Что остается Путину? Только демонстрировать свою способность запускать ракеты. Страшно это? Да как-то не очень. Слишком много в окружении Путина желающих быть вычеркнутыми из упомянутого списка. Часть из них находится в цепочке между путинской кнопкой и ракетами. Так что ракеты, если так решит Конгресс США, могут и не взлететь. Сколько бы Путин ни давил и ни теребил кнопку, установленную в Кремле для успокоения его взбудораженных нервов.

