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Украинские компании начали страховать от хакерских атак
12:11 31.10.2017 |
После массированных хакерских атак на украинский бизнес и госсектор в течение последнего года, наши предприниматели плотно начали задумываться о том, как перестраховать себя от подобных рисков. Судя по всему, эту потребность прочувствовали и украинские страховщики, которые начинают предлагать своим клиентом подобные услуги.
Готовы защитить
Для нашего страхового рынка такое явление пока что далеко не массовое и до мировых объемов (мировой рынок кибер-страхования оценивается в $3-3,5 млрд) нам еще очень далеко. Хотя и украинские страховщики говорят, что востребованность в таком продукте у нашего рынка есть, отмечая при этом, что в первую очередь он может быть интересен компаниям, которые имеют серьезные базы данных.
«Такие страховки есть и в Украине, но спрос пока невелик. Клиенты думают, что «пронесет». Страховка недешевая, к тому же, многие не хотят проходить IT-аудит, раскрывать, что у них с безопасностью. Да и просто соблюдать правила по разделению доступа, частоте смены паролей и пр. А наши страховые не особо-то и знают, как эти случаи урегулировать, если наступят», - рассказал UBR.ua гендиректор Ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский
Как бы там ни было, рынок не стоит на месте. И на сегодняшний день ряд украинских страховых компаний (СК) уже работают над внедрением у себя таких продуктов. К примеру, СК ВУСО планирует выпустить его уже к концу этого года. Над такой же услугой работают и в СК PZU Украина.
По словам специалиста по маркетингу и пиару «Украинской федерации страхования» Евгения Шумакова, также сегодня есть возможность прописать подобные риски в графу «страхование рисков перерыва в производстве».
Дорогое удовольствие
Стоимость же новой услуги страховщики пока просчитывают. Слишком уж много факторов и вариантов покрытия. Поэтому, скорее всего, тариф будет в каждом случае индивидуальным. А стоимость полиса составит несколько процентов от страховой суммы, говорят страховщики.
«После массовой хакерской атаки, которая произошла в этом году, мы видим, что интерес к защите от кибер рисков активно растет. Украинский бизнес оказался не готов к такого рода убыткам и теперь стремится исправить ситуацию. Но западные цены покрытия таких рисков слишком высоки для украинских компаний. Поэтому в ближайшее время в Украине должны появиться другие приемлемые решения финансовой защиты от кибер-атак», - заметил нам руководитель управления перестрахования и международного бизнеса АСК ИНГО Украина Андрей Семченко.
С другой стороны, говорят страховщики, не всем украинским компаниям может подойти такое решение из-за некачественной it-инфраструктуры. У многих компаний стоит краденое или, мягко говоря, нелицензионное ПО, подолгу не обновляются антивирусные сервисы и прочие протоколы безопасности.
Иными словами, если компании сами не готовы вкладывать деньги в безопасность своего бизнеса, то страховка здесь бессильна.
Еще одна сложность, с которой могут столкнуться компании при пользовании такой страховкой - подтверждение факта самой кибер-атаки. Для того, чтобы доказать ее наличие, необходимо завести уголовное дело и предоставить заключение, а потом получить справку Торгово-промышленной палаты о признании инцидента форс-мажором, как, например, было с вирусом Petya.A. И если по каким-то причинам, «заражение» системы таковым не посчитают, то с выплатами можно будет попрощаться.
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