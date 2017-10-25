Беспроигрышная лотерея Кремля: к чему приведет Москву шантаж Совета Европы

Сергей Сидоренко / Европейская правда

В среду в Страсбурге состоится очередное заседание Комитета министров Совета Европы - послы всех стран-членов СЕ встретятся с генеральным секретарем организации Турбьерном Ягландом. Он должен рассказать дипломатам об итогах своей поездки в Москву.

Между тем Россия, не дожидаясь его доклада, перешла к открытому шантажу Совета Европы.

В Москве почувствовали, что финансовое давление на СЕ работает и является эффективным, а потому - усилили его. А в дополнение пригрозили прекратить выполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Кто-то может сказать, что Россия выбрала опасный путь, способный привести ее к исключению из состава Совета Европы.

Но ирония судьбы в том, что все возможные варианты ведут к выигрышу Кремля. В Москве смогли превратить ситуацию в беспроигрышную для тамошней власти. Тогда как для Киева разтличие между варинатами развития ситуации - огромно. А значит, нам нужно добиться, чтобы Украина не осталась среди проигравших в результате новой страсбургской игры. И это - вполне возможно.

Подробнее о ситуации, складывающейся в Совете Европы, о тех, кто лоббирует примирение с РФ и тех, кто наверняка проиграет из-за последних событий - в статье "Европейской правды".

Школа шантажа

Но вернемся к поездке Ягланда в Москву. Событие - исключительное. Его причина известна, это - кризис, угрожающий выходом России из состава СЕ. Точнее Россия не угрожает Страсбургу, а шантажирует его.

Этот шантаж начался еще летом, когда МИД РФ официально сообщил Страсбургу, что не заплатит треть взноса в бюджет организации (подробнее - в статье "Россия шантажирует Совет Европы новым кризисом"). Конечно, страны-члены Совета Европы не могут самостоятельно сокращать свой платеж, но в РФ выбрали дорогу, на которой привычные правила не действуют. Это стало лишь первым шагом: впоследствии выяснилось, что Россия недоплатила Страсбургу две трети взноса, а не одну.

Нынешнего генерального секретаря Совета Европы издавна считают главным "миротворцем" организации, поэтому никто не удивился, когда он объявил о поездке в Москву для поиска компромисса с россиянами. Вот только похвастаться по итогам визита оказалось нечем.

Ягланд не провел ни одной пресс-конференции в Москве, и это само по себе является красноречивым фактом. А еще примечательно, что его вообще не приняли в Кремле, хотя по статусу с ним должен встречаться президент РФ Владимир Путин (и, к слову, во время предыдущего визита генсека в Москву в декабре 2016 года, когда Ягланд также ездил уговаривать РФ вернуться, встреча с Путиным состоялась).

Как только руководитель Совета Европы покинул РФ, россияне сделали новый шаг к обострению.

В понедельник российские "Известия" сообщили, что Россия готова дополнительно сократить свой вкзнос, а также хочет приостановить свое участие в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

И хотя в офисе Ягланда заявили, что не слышали о такой возможности во время встреч в РФ, сразу несколько влиятельных российских депутатов подтвердили, что такой вариант действительно рассматривается. И в дополнение - обнародовали требование, при выполнении которого Россия вернется в Страсбург.

Три пути

Стоит объяснить, почему угроза о "выходе" России из ЕСПЧ - значительно серьезнее всех предыдущих.

Дело в том, что теперь в Москве взяли на вооружение не только финансовые рычаги. В Госдуме предупредили, что в дополнение к урезанию бюджета Страсбурга, они хотят также прекратить выполнение решений Страсбургского суда. И если это произойдет, у Совета Европы останется только один вариант ответных действий: прекращение членства России.

Дело в том, что Суд - это ключевой механизм Совета Европы, вокруг которого создана организация. Государство не может оставаться членом СЕ, если его сотрудничество с ЕСПЧ будет прекращено, и в офисе Ягланда вынуждены были подтвердить этот факт.

Чтобы избежать этого сценария, Страсбург должен выполнить жесткое российское требование:

изменить регламент ПАСЕ, сделав невозможным продление санкций против РФ - ни в следующем году, ни когда-либо в будущем.

"Мы хотим вернуться, но наше условие: снять (с российской делегации) все ограничения, отказаться от тех строк регламента, согласно которым нам должны были каждый раз подтверждать полномочия или лишать этих полномочий", - пояснил официальную позицию вице-спикер Совета Федерации Владимир Дабаров. Требование об изменении регламента ПАСЕ прозвучало также от других российских политиков и чиновников, включая спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

"С ними (со Страсбургом) надо говорить только в таком ключе, с позиции силы, только тогда будут что-то понимать", - добавил депутат Леонид Калашников, который является членом российской делегации в ПАСЕ.

"Европейская правда" уже рассказывала, что в начале октября в Страсбурге пытались срочно подстроить процедуры ПАСЕ под требования РФ, но тогда блицкриг по возвращению России провалился. Именно поэтому визит Ягланда в Москву оказался, по сути, провальным. Он не смог привезти в Россию то, чего она требовала. А значит - не смог привезти ничего.

И не стоит рассчитывать, что россияне приедут в Страсбург без выполнения своего требования. В Москве четко объяснили, что готовы повышать ставки. Сейчас Россия играет по принципу "пан или пропал". Вернуть себе все, как будто аннексии Крыма и не было - или покинуть Страсбург.

Дело в том, что Кремль ничем не рискует. Россия - в беспроигрышной ситуации

По сути, сейчас есть три варианта развития событий

1) Если шантаж России сработает, и с нее снимут политические санкции в ПАСЕ, победа Кремля будет очевидной. Во-первых, это станет прецедентом снятия с РФ санкций. До сих пор ни одна международная организация не решалась на такой шаг. Во-вторых, при изменении процедур Россия (а также другие страны-члены, например, Азербайджан или Турция) получат "право на дальнейшие нарушения", без реальной опасности быть наказанными.

А потом, при необходимости, в РФ смогут снова довести ситуацию до абсурда, чтобы снова поставить под вопрос о своем членстве в Совете Европы.

2) Второй путь - сохранение статуса-кво, действующего в настоящее время, даже несмотря на новые решения России. То есть санкции против России останутся действующими; Россия будет игнорировать работу ПАСЕ (а теперь, возможно, еще и суда), а Совет Европы будет оставаться в тупике. За последние годы кризис в отношениях с РФ существенно ослабил Совет Европы, а сейчас без российских денег, кризис только углубится. Это - также неплохой вариант для Москвы. К тому же, это состояние - не стойкое, рано или поздно Страсбургу придется выбирать между отменой санкций и исключением России.

3) И последний путь - прекращение членства России в организации.

В Страсбурге считают, что изгнание из Совета Европы станет наказанием для Москвы. Однако в России по этому поводу другое мнение. В Кремле многие откровенно мечтают об изгнании из организации, которая ежегодно создает для российской власти все больше и больше проблем. Причем речь идет именно об изгнании, а не выходе, и это важно.

Униженные и оскорбленные

"ТАСС уполномочен передать следующую оценку резолюции от 14 декабря об "исключении" России из Совета Европы. Совет Европы принял резолюцию об "исключении" РФ с осуждением "действий, направленных против Украинского государства".

По мнению российских кругов, это нелепое решение Совета Европы вызывает ироническую улыбку и способно лишь оскандалить его незадачливых авторов ..."

Текст неожиданный, но похож на привычную риторику российского МИДа, не так ли?

Но в действительности это - исторический документ. Мы процитировали официальное сообщение, распространенное Москвой в 1939 году, после исключения РФ из состава Лиги Наций. Только заменили название организации, страны-агрессора (сейчас это Россия, а не СССР), и страны, против которой совершена агрессия (78 лет назад речь шла о Финляндии, а не об Украине).

Сейчас история повторяется.

Отличие в том, что сейчас у России есть четкие стимулы выйти из-под международного "зонтика".

В Москве чаще всего жалуются на отсутствие своей делегации в ПАСЕ и говорят, что из-за этого Россия постоянно сталкивается с "предвзятыми решениями ассамблеи" и не планирует их выполнять.

Но решения ПАСЕ - это лишь рекомендации. Их нарушение не добавляет РФ много головной боли. Значительно более важным и влиятельным институтом является Европейский суд по правам человека.

Решения ЕСПЧ обязательны для выполнения. Суммарные выплаты России по решениям Суда исчисляются миллионами евро. Каждый случай неуплаты или невыполнения добавляет хлопот российскому правительству - приходится письменно объяснять позицию и оправдываться на заседаниях Комитета министров.

И, наконец, отдельные решения ЕСПЧ невероятно раздражают РФ.

50 тысяч евро семье погибшего на митинге в Дагестане, 76 тысяч евро братьям Навальным из-за отсутствия честного суда в РФ, решение о финансовой ответственности Москвы за действия приднестровской "власти", удовлетворение жалобы группы россиян, обвиняемых в "пропаганде гомосексуализма", выплата 3 млн евро в "деле Беслана" - таков неполный перечень резонансных решений против РФ, принятых судом за последние 9 месяцев!

А впереди - еще более важные дела.

Недавно в Страсбурге намекнули, что из-за действий "Л/ДНР" стоит подавать иски к России. Практика суда подтверждает, что такие дела являются выигрышными - достаточно прислать в Страсбург качественно написанную жалобу. А значит, в последующие годы соединения могут появиться сотни или даже тысячи "крымских" и "восточноукраинских" решений, вынесенных против РФ.

И, наконец, сейчас ЕСПЧ рассматривает несколько межгосударственным жалобам "Украина против РФ", в которых присуждено решение может исчисляться в сотни миллионов или даже в миллиарды евро.

И здесь стоит понимать: Россия точно не выйдет из состава Совета Европы самостоятельно.

Она будет ждать "изгнания", и нынешние события это четко подтверждают. Россияне отказываются от уплаты взноса, объявляют бойкот, будут делать что угодно другое - но не подадут заявку о выходе из СЕ по собственной воле. Для Кремля критически важно, чтобы его исключили из организации "насильно". Тогда это легко "продать" собственному избирателю, рассказать о притеснении России агрессивным Западом.

Так же как в 1939 году. СССР не вышел из Лиги Наций, а дождался исключения, а в ответ сразу обвинил мир в двойных стандартах.

Но даже если сейчас Страсбург пойдет на уступки Москве и оставит ее в составе организации, это не решит проблему. Россия и впредь не будет выполнять решения ЕСПЧ, а Совет Европы рискует оказаться в еще более глубоком кризисе.

Можно выбирать между вариантами (к примеру, дискутировать не об "изгнании", а о "приостановлении членства"). Но рано или поздно придется разрубить этот узел.

Сейчас перед руководством СЕ стоит непростой выбор между позором и исключением России. И, как в классическом примере из истории, Страсбург, "выбрав позор, получит также войну".