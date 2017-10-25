Банкиры констатируют препятствия для возобновления ипотечного кредитования в Украине

Банкиры констатируют препятствия возобновления ипотечного кредитования в Украине.

Об этом они сообщили в ходе Украинского банковского форума CIS bankers, который состоялся в Киеве 19-20 октября, передают Українські Новини.

"Главными проблемами для ипотечного кредитования являются мораторий на валютную ипотеку, который был введен Верховной Радой. Есть также ипотека, которая не находится под мораторием, но заемщики используют этот закон для того, чтобы не обслуживать кредиты. Также мы наблюдаем ситуацию с мошенничеством застройщиков. Все помнят примеры аферы "Элита Центр" и строек Войцеховского, масштаб которых огромный. Кроме того, приостановлены госпрограммы ипотеки", - отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Владелец ТАСкомбанка Сергей Тигипко считает, что на данный момент очень рано говорить о возобновлении ипотечного кредитования.

"Нужно понимать, что есть стоимость денег. Для того, чтобы выйти на реального заемщика, нужно 20 лет, также нужно выйти на нормальные резервы НБУ, а это определенная доходность заемщикам. У нас такой стоимости денег, к сожалению, нет. В розничном сегменте интересным будут оставаться в первую очередь потребкредиты, затем - б/у авто, затем авто, а после этого ипотека", - отметил Тигипко.

В то же время председатель правления ВТБ Банка Константин Вайсман считает, что рынок ипотеки будет понемногу возрождаться.

"Ситуация в ипотеке плачевная. До кризиса ее уровень был низкий, сейчас еще хуже. В соотношении к ВВП это 1,8%, к примеру в восточной и центральной Европе это 15%. Но ипотека будет понемногу возрождаться. Мы считаем, что ее объемы составят около 4 млрд гривен до 2022 года, а прирост около 3 млрд долларов", - сообщил Вайсман.

Он считает, что главным сложностью в ипотечном кредитовании является цена и длина ресурса.

"У нас длинных денег нет, и вряд ли появятся в ближайшей перспективе, пока ставки не стабилизируются на каком-то уровне. Поэтому банки не захотят платить ставки по длинным депозитам, потому что будут нести кредитный риск. Для возобновления кредитования нужно, чтобы ставки опустились минимум до 10-12%, а лучше ниже 10%", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, председатель правления ВТБ Банка Константин Вайсман прогнозирует рост банковской системы на 15 млрд долларов до 65 млрд до 2022 года.