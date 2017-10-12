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АНАЛИТИКА

Екатерина Шульман: На Крым тратится все меньше и меньше

 Отрывок программы "Статус" на радиостанции "Эхо москвы"

Екатерина Шульман

политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС:

По счастью Минфин (России - bin.ua) сам вывесил некоторые приложения к бюджету у себя на сайте, благодаря чему мы можем посмотреть на такие очень интересные цифры, которые, если вы смотрите нас с камер, то вы их видите написанными на доске, которой украшена наша студия. Если не видите, то я вам расскажу.


Значит, почему это важно, почему мы смотрим на эти цифры? Не потому, что мы завидуем каким-то другим, более счастливым регионам. Потому что, таким образом, демонстрируются приоритеты федеральной власти наиболее наглядным образом - через деньги.

Чемпионом по количеству средств, получаемым из центра - официально это называется выравнивание, вот эти денежки направлены на выравнивание бюджетных параметров регионов, это миллиарды рублей - так вот, чемпионом продолжает оставаться Дагестан, который увеличивает свою долю и ближайший преследователь отстает от него довольно сильно. В 16-м году Дагестан получал 46,7 миллиардов рублей из федерального бюджета, в 17-м - 52,4. В 18-м он получит 50,1 миллиардов рублей.

М.Наки
- Эти деньги - это то, что получает бюджет...

Е.Шульман
- Это то, что получает бюджет субъекта. Это трансфер, это не кредиты, это не надо отдавать. Это бюджетные трансферы, направленные на выравнивание этих самых бюджетных параметров, то есть безвозвратные деньги. Это то, чем могут потом распоряжаться региональные руководители - то, на что поехал, собственно говоря, Владимир Васильев, назначенный исполняющим обязанности руководителя Дагестана.

Чечня тоже чувствует себя хорошо. На 16-й год - 22,1. 24 миллиарда 17-й год, 27,1 запланировано у нас на 18-й год. Это я к тому, что если где-то у нас имеется политика сокращения расходов, ужимание или ледяное дыхание кризиса кого-то касается, то не всех; некоторых оно совершенно не касается.

Значит, кого касается? Для сравнения у нас Липецкая область, такой типичный среднерусский регион, который получал в 16-м году - 1 миллиард, в 17-м - 2, а в 18-м получил - 0,8 - 800 миллионов рублей. Вот так вот скромно.

Башкортостан получает неплохо и тоже видим значительный рост: 11 миллиардов в 16-м году, 15,8 - в 17-м, 16, 4 на 18-й год. Башкортостан, по-моему, вполне экономически развитый регион. Почему он вообще что-нибудь получает, до конца не ясно.

Есть регионы, которые ничего не получают. Это регионы-доноры. Их у нас не так много. Ну, вот Москва, Московская область, Татарстан к ним относятся.

У кого некоторые убытки, у кого снижение нехарактерное - это, например, Крым. Крым получал 22,3 миллиарда в 16-м году, 18, 5 - в 17-м. 17,7 - в 18-м году. Если вы слышали такие новости, что вот, мол, Россия сокращает свою помощь восточно-украинским территориям для того, чтобы побольше тратить на Крым и Калининград, так вот, на Крым тратится все меньше и меньше. Если кому и побольше, если кто и выигрывает от экономии в одном месте, так это вот, пожалуйста, Дагестан.

В целом расходы федерального бюджета на этом самое выравнивание постоянно растут - растут довольно значительно. Всего в 16-м году - 514 миллиардов рублей на это тратилось, в 17-м - 614, резкий скачок, и 645 в 18-м году. То есть прямо вот значительный рост.

Что еще мы видим интересного из открывающихся нам бездн федерального бюджетирования? Обращу внимание на интересное исследование, которое Центр развития Высшей школы экономики опубликовал, и где приводятся подсчеты, какую долю ВВП, какую долю доходов от ВВП контролируют какие группы политических элит. Это не попытка посчитать, сколько усилилась группа Школова, сколько группа Чемезова, как любят писать в анонимных телеграм-каналах. Это очень внятные и открытые подсчеты тех средств, которыми официально могут распоряжаться те или иные группы. Например, скольким распоряжаются региональные элиты, то есть какими бюджетами они могут оперировать; чем распоряжаются силовики, то есть, сколько на них тратится, сколько у них есть денег; чем распоряжаются федеральные элиты и чем то, что в исследовании называется элитами социального бюджетного сектора, то есть руководство здравоохранения, образования и ЖКХ - их тоже туда записали.

В чем тут мы видим любопытные вещи. Регионы получают больше денег, что, собственно, согласуется с этими цифрами, которые мы видим. 5,6% всех доходов - это прогноз на 20-й год - будут находиться в распоряжении региональных элит. Доля силовиков снижается контринтуитивно, вопреки тому, что можно думать. Было 6,6% - это было в 16-м году, и 4,5% будет в 20-м году. Действительно, как мы уже говорили в прошлый раз, расходы на национальную безопасность несколько ужимаются, потому что, как считает Центр развития ВШЭ, с чем я соглашусь, они уже выбрали всё, что можно. То есть для того, чтобы что-нибудь увеличивать, им нужно теперь сокращать уже самих себя, других таких же силовиков, как они сами.

Доля федералов тоже, видимо, снижается за счет роста региональной доли. И бюджетные элиты, то есть те, кто распоряжается средствами, отпущенными на социальный сектор, имеют свою небольшую - 1,1%, но достаточно стабильную долю.

К чему это всё, на самом деле, важно? Там среди прочего говорится о том, что наш бюджет сегодня формируется на данный момент на 40% из нефтегазовых доходов. Это значит, что на 60% он формируется из других доходов. То есть идея о том, что у нас все бюджетные доходы обеспечиваются исключительно нефтью и газом, а остальное - это так..., оно уже не соответствует действительности.

Если посмотреть, кто этой долей пользуется, насколько доля того или иного сектора обеспечены этими нефтегазовыми деньгами, то мы увидим, что в максимальной степени от нефтегазовых доходов зависят расходы на оборону и безопасность - от 40 до 50%. Что это значит? Это значит, что от общего нефтяного пирога, который государство получает, самую большую долю имеют силовики, армия и ВПК.

А, например, социальный сектор имеет от 5 до 10% этого нефтяного пирога. Поэтому говорить о том, что граждане являются бенефициарами нефтяных доходов уже несправедливо. Раньше это доля была больше. Бенефициарами нефтяных доходов являются армия и силовой блок. Они распоряжаются этими деньгами.

Благополучие социальной сферы, сферы ЖКХ, образование и здравоохранение в минимальной степени зависит от нефтегазовых доходов, углеводородных доходов в общем смысле. Значит, граждане обеспечивают эти сферы сами. Потому что кроме нефтегазовых доходов у нас остальные источники - это налоги на доходы физических лиц, это акцизы, то есть это налог на экономическую активность, не связанную с нефтью и газом.

То, что с них пытаются получать всё больше и больше денег, мы видим по таким инициативам, которые тоже являются частью бюджета, как, например, снижение барьера беспошлинной интернет-торговли. Если раньше вы могли без пошлины купить на 1000 евро в иностранном интернет-магазине, теперь планируется снизить эту цифру до 30 евро, а пошлина составляет 30% от суммы покупки.

М.Наки
- То есть дешевых всяких товаров...

Е.Шульман
- Только на 20 евро, что, на самом деле, нисколько. Еще раз повторю: это не чье-то там туманное предложение. Это предложение, которые записано в одно из приложений к проекту бюджета, то есть это идея правительство. То, что граждане - это наша новая нефть, то, что из граждан будут пытаться извлекать те доходы, которые нефтегазовые источники уже не дают, это стало ясно в середине 14-го года. Тогда этот самый конфискационный законотворческий тренд у нас появился параллельно с репрессивным, то есть не только запрещаем гражданам, но еще хотим с них всё время что-то взять.

Еще свежая идея, правда, исходит не от правительства, а от депутатов - это обязательная платная регистрация домашних животных. Я рассказываю об этом, потому что это пример того, в какую сторону наша государственная мысль движется.

М.Наки
- Да и деньги большие достаточно. У многих есть животные. Со всех понемножечку...

Е.Шульман
- Если каждый из них будет по сколько-то, да платить, то, действительно, прекрасный, замечательный источник бюджетных доходов.

Ну, еще последняя, так сказать радостная новость про федеральный бюджет: зарплаты государственных служащих возрастут на 4%. Довольно долго, несколько лет подряд, как раз с 14-го года им не повышали зарплату, а теперь, им, наконец, повысят. Наверное, они совсем исстрадались.

 

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