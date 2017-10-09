Финансовые новости
- |
- 09.10.17
- |
- 19:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ополченцы в законе. Зачем Путину личная гвардия из боевиков Донбасса
17:41 09.10.2017 |
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий использовать служащих в российской армии иностранцев в миротворческих и антитеррористических операциях за пределами РФ.
В документе говорится, что "военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, могут участвовать в боевых действиях, выполнять задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта, а также участвовать в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации".
Ранее в положении о порядке прохождения военной службы говорилось, что "выполнение задач в условиях военного положения" должно соответствовать общепризнанными принципами и нормами международного права. С правом, в том числе и международным, в России давно покончено, поэтому не стоит удивляться, что действия иностранных легионов в российской армии будут игнорировать такие "глупости", как нормы и правила цивилизованного мира. Итак, о чем этот указ?
Первое, что стоит понимать, так это то, что подписанный Путиным указ, - это про Украину. Основными претендентами на службу в иностранных легионах будут те боевики с украинскими паспортами, которые три года верой и правдой служили оккупанту. Когда для взявших оружие в руки маргиналов Донбасса стало очевидным, что никакого присоединения к России по крымскому сценарию им не светит, боевой дух подупал, а перед Россией стал вопрос, а что же ей делать со всем тем "материалом", который она приручила?
Конечно же, для Российской Федерации никогда не составляло проблемы "кинуть" людей, воюющих за ее интересы. И она, конечно же, бросила бы и боевиков Донбасса. Достаточно вспомнить, как два года назад семьи сбежавших в Крым донецких и луганских любителей "русского мира" насильно вывозились с полуострова в далекие российские дали. Использовать коллаборантов Россия использует, а вот заботиться об их интересах - никогда. Не для того с колен вставали.
Но это все лирика. А в реальности проблема утилизации боевиков перед российским государством стоит очень остро. В прессе регулярно появляются сообщения, как российские пограничники не пускают российских боевиков обратно в Ростов-на-Дону. А через российские военные компании, воевавшие на Донбассе отправляются прямиком в Сирию. Для российского государства они угроза. По словам самих наемников, за людей их никто не считает и щадить не собирается. Но у отечественных наемников есть одна неприятная для путинского режима особенность. Им нужно платить. В случае их гибели нужно платить еще больше, чтобы заставить замолкнуть родственников. С иностранными гражданами все проще. Ни тебе расходов, ни "груза-200", ни плачущих вдов и детей.
Прошу заметить, что подписанный Путиным указ, касается именно контрактников, оплата "кровавого труда" которых обходится значительно дешевле, чем услуги частных военных компаний. Именно поэтому украинские граждане, запачканные "войной за идеалы Лугондонии", - первая целевая группа этого указа. Если Россия их не пригреет, им просто некуда деваться. Не то, чтобы они рвались повоевать за "русскую идею" в Сирии или Чечне. Просто они боятся расплаты за те преступления, которые творили против украинского народа.
Второй важный момент - это регионы, где будут использованы иностранцы. Можно не сомневаться, что речь идет не только о зонах конфликта, где сам черт не разберет кто, что нарушил. Иностранцы хороши в спецоперациях гибридного захвата территорий по крымскому и донбасскому сценариям. В случае нападения, например, на страны Балтии, Казахстан или другие территории постсоветского пространства, иностранцы, пойманные на вооруженном захвате органов власти, позволят Путину еще раз рассказать миру: "Наших войск там нет".
Третий момент, на который стоит обратить внимание, - это численность российской армии. То, что Россия вполне открыто стала привлекать иностранцев, свидетельствует о том, что мобилизационный ресурс для имперских интервенций исчерпан. Российских граждан все сложнее привлекать к военным операциям в разных точках мира. Армия, которая насчитывает 1,2 млн военнослужащих, существует только на бумаге. Боеспособных частей, способных выполнять поставленные задачи, в России все меньше. По подсчетам экспертов, число тех, кто в российской армии реально способен воевать - не более 250 тыс. Россия нуждается в солдатах, но поскрести по русским глубинкам уже не может. Вот и получается, что указ Путина - это и диагноз состоянию российской армии и ее история болезни.
И главное - еще один фронт - внутренний, на котором услуги боевиков, прошедших Донбасс, могут очень пригодиться. Паранойя Кремля постоянно усиливается. Создание Росгвардии - личной гвардии Путина, спецвойск - все это говорит о том, что Путин больше не доверяет сказкам о 86% поддержки. Любовь безответственного патерналиста переменчива. Сегодня он любит вождя, который в его представлении и есть Россия, а завтра вдруг полюбит колбасу и с легкостью открестится от "отца русской автократии".
Судьба Каддафи не дает Путину покоя. Вот он и создает всевозможные силовые подразделения, которые можно использовать против собственного народа. Вот только по мере деградации экономики России все меньше остается гарантий, что путинские соколы будут разгонять - нет не либералов и сторонников Навального - своих что ни на есть голодных "крымнашистов". Поэтому первыми российские паспорта под телекамеры получали сотрудники украинского "Беркута" и изменившие присяге украинские военные.
Привлекая на службу легионеров, режим старается обезопасить себя за счет тех, кто не связан с Россией. Но в случае опасности для Путина, "миротворческая операция" будет проходить недалеко от Кремля, а участвовать в ней будут те, кто уже носит печать военных преступников.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ и Минфин провели репрофайлинг ОВГЗ в портфеле Нацбанка
|Ополченцы в законе. Зачем Путину личная гвардия из боевиков Донбасса
|Луценко: заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ РФ криминальный авторитет Тюрин, бывший гражданский муж Максаковой
|Зачем Украине менять условия торговли с ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В 2020 году в Украине впервые пройдет ПА НАТО, - депутат Рады Фриз
|Что Насалику советует Зюков, сына которого подозревают в продаже угля "ЛНР" в Польшу
|Глава ПАСЕ подал в отставку. Он ездил в Сирию с депутатами Госдумы
|Обнародованы параметры репрофайлинга ОВГЗ
|Следующая неделя на межбанке обещает быть непростой и вылиться в новые курсовые качели
|Почему скандальные законы по Донбассу удалось принять легко
|Военное присутствие РФ на Донбассе не вызывает сомнений, нет необходимости предоставлять доказательства США - Волкер
Это интересно
|Голосовой помощник Alexa позволяет частично управлять автомобилями Nissan
|Airbus подтверждает намерение в будущем году приступить к летным испытаниям воздушного такси CityAirbus
|В Samsung изобретено рулевое колесо со встроенными дисплеями
|Близ Дубая хотят построить прототип марсианской колонии за $140 миллионов
|Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»
|Skoda оказалась слишком успешной для Volkswagen
|Новый тренд: лыжники-миллионеры арендуют… горы