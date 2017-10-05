Уголь ОРДЛО в Польше. Как Украине не пустить антрацит в Европу

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

"Невъездной" в ЕС уголь - это удар по доходам Кремля и его ручных миньонов в "ЛДНР".

11 тыс. антрацита из ОРДЛО, а скорее даже больше, попали в Польшу. Журналисты Dziennik Gazeta Prawna Михал Потоцкий и Каролина Бака-Погожельская оказали услугу Киеву, опубликовав свое расследование 4 октября.

В нем говорится, что уголь из "ЛНР" на территорию Польши попадает из России по сфабрикованному сертификату о его происхождении. Москва официально относит к импорту, а Украина естественно считает контрабандой. Бизнес ведется с позволения главаря террористов ОРЛО Игоря Плотницкого. А непосредственно экспортом занимается фирма Doncoaltrade, зарегистрированная в 2012 году в Катовице. Ее глава и основной акционер бывший "замминистра энергетики и угольной промышленности ЛНР" Александр Мельничук. Запомните это имя. Он поставляет полякам антрацит из шахт и копанок. Причем владельцы последних продают уголь по 22 доллара за тонну, в то время как на границе с Польшей сырье дорожает почти в семь раз. Так что деньги просто рекой текут в карман и Мельничука, и Плотницкого.

Данные о схеме поставок Dziennik Gazeta Prawna подтвердил, например, председатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский. Он в прошлом был замдиректора двух шахт в Луганской области. Он рассказал, что Плотницкий зарабатывал на продаже угля на подконтрольные Украине территории, имея по 500 гривен с тонны. Очевидно, что и в экспорте в Польшу имеет свою долю, и наверняка даже большую.

Есть подтверждение и со стороны правительства Польши. Как сообщает Biznes Alert, министр энергетики Кшиштоф Тхужевский подтвердил факт поставки 11 тысяч тонн антрацита из ОРДЛО. "Было ввезено 11 тысяч тонн угля, или же столько, сколько за сутки потребляет один энергетический блок", - сказал он.

Однако Потоцкий и Бака-Погожельская отмечают, что точно понять, сколько же угля из ОРДЛО пришло и приходит в Польшу довольно сложно. И в том числе из-за того, что однозначно контрабандой схему назвать нельзя, ведь запрет экспорта распространяется лишь на Крым.

В самом начале данного материала говорилось, что польские журналисты оказали услугу Украине. В чем услуга?

В середине августа появилось обширное расследование LIGA.net, основанное на данных Российской железной дороги и Федеральной таможенной службы. Украинские журналисты установили, кто занимается экспортом угля, и привели ряд цифр. Так, только в июле этого года из РФ в Европу поставлено 267 тысяч тонн антрацита с Донбасса. А в 2016 году из ОРДЛО в РФ вывезли 940 тысяч тонн (36 миллионов долларов).

Зарабатывает же на этом, во-первых, беглый олигарх Сергей Курченко. Его компания "Газ-Альянс" экспортировала в июле 50 тысяч тонн. А снабдила Курченко углем южно-осетинская компания ЗАО "Внешторгсервис". Еще одна компания олигарха - "Петролеум капитал" - экспортировала 32 тысячи тонн.

Во-вторых, вышеупомянутый Мельничук тоже участвует. Житель Ровеньков Александр Германов, являющийся владельцем "Русского антрацита" (Ростов), экспортировал в июле около 34 тысяч тонн. Почти все сырье ушло гонконгскому офшору братьев Александра и Сергея Мельничука (этот легально торгует углем в Украине) - Grecoal Limited. Александр Мельничук также является совладельцем ООО "Угольные технологии" - 15 тысяч тонн антрацита. На братьев приходится 70% экспорта угля из России.

Вот вкратце о том, кто вывозит данное сырье из ОРДЛО и затем реализует в Европе. То есть понятен размах - объемы антрацита, которые продаются в Европу. Опять-таки, по данным LIGA.net, всего за 9 месяцев этого года в Польшу из России было доставлено 93 тысячи тонн антрацита. Польские журналисты же приоткрыли завесу тайны, назвав хотя бы одного получателя. И как рассказал министр энергетики Игорь Насалик после встречи с Тхужевским и одним из журналистов, будут еще две части расследования, в которых речь пойдет о других странах Европы. Так что картинка складывается и позволяет украинскому правительству начинать действовать.

И действовать еще до того, как из Польши, или Литвы, или Румынии, придут новые данные об угле с Донбасса. Украине нужно начинать отслеживать подобные транзакции, работая на упреждение. То бишь до того, как антрацит покинет ОРДЛО и попадет на территорию РФ. Ведь на территории фейковых республик очевидно есть "свои люди", которые могут отследить составы, груженные углем. Общий вес вычислить можно: зачастую идут 20-30 вагонов по 60-65 тонн в каждом. Ко всему прочему, еще в мае Насалик говорил о поставках угля в Украину: "Любой уголь, как отпечаток пальца, имеет свою геологическую структуру и свои показатели. Поэтому любой импортируемый уголь, который входит в Украину, будет подвергнут химическому анализу".

Далее уже на "выходе" из РФ, т.е. когда составы прибывают в Европу, проводить своего рода сверку из исходными данными. Это, конечно же, означает, что нужно наладить сотрудничество с партнерами в этом направлении. И еще. Велика вероятность, что в России особо не будут заморачиваться с транспортировкой и тщательно прятать концы в воду. Несмотря на обширный опыт в отрицании действительности, гибридной войны в том числе, России, впрочем, будем откровенны, и Украине присуща определенная расхлябанность. Это, например, прекрасно продемонстрировали "ихтамнеты" в соцсетях, снабдив нужными данными тех же исследователей из Bellingcat. Короче уже заложена перспектива, обусловленная классическим "авось".

Почему это важно. Раз: это удар по доходам Кремля и его ручных "урук-хаев" в ОРДЛО. Так уж сложилось, что и Польша, и та же Литва, и другие европейские страны вынуждены остро реагировать на подобные случаи. Слишком велики политические потери. Потому если антрацит из ОРДЛО будут заворачивать на границе, то и финансирование терроризма будет сокращаться. Пан Кшиштоф Тхужевский уже пообещал Насалику проверку и запрет на такие поставки угля в дальнейшем. Первый успех.

Ну и сам по себе факт поставки этого угля является к тому же политическим инструментом в условиях спорадически вспыхивающих и подогреваемым Кремлем конфликтов между Киевом и Варшавой. Проще говоря, речь о банальном "сам дурак": вы нам о Бандере, мы вам об угле террористов. Совершенно не изящно, грубо, но порой необходимо. К тому же язык популизма - тот, на котором общается ПиС Качиньского.

Очевидна острая необходимость начинать мониторить движение угля в ОРДЛО, благо опыт в отслеживании действий сепаратистов уже немалый. И конечно сразу, в одночасье, наладить весь процесс будет невозможно. Да и не всегда будет получаться все зафиксировать. С другой стороны, польские журналисты же смогли узнать, что сертификаты был сфабрикованы, вычислить участников и т.д. При системной работе Украина сможет добиться результатов, ударив по карману РФ, ОРДЛО, беглых олигархов.

