Уголь ОРДЛО в Польше. Как Украине не пустить антрацит в Европу

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Уголь ОРДЛО в Польше. Как Украине не пустить антрацит в Европу

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

"Невъездной" в ЕС уголь - это удар по доходам Кремля и его ручных миньонов в "ЛДНР".

11 тыс. антрацита из ОРДЛО, а скорее даже больше, попали в Польшу. Журналисты Dziennik Gazeta Prawna Михал Потоцкий и Каролина Бака-Погожельская оказали услугу Киеву, опубликовав свое расследование 4 октября.

В нем говорится, что уголь из "ЛНР" на территорию Польши попадает из России по сфабрикованному сертификату о его происхождении. Москва официально относит к импорту, а Украина естественно считает контрабандой. Бизнес ведется с позволения главаря террористов ОРЛО Игоря Плотницкого. А непосредственно экспортом занимается фирма Doncoaltrade, зарегистрированная в 2012 году в Катовице. Ее глава и основной акционер бывший "замминистра энергетики и угольной промышленности ЛНР" Александр Мельничук. Запомните это имя. Он поставляет полякам антрацит из шахт и копанок. Причем владельцы последних продают уголь по 22 доллара за тонну, в то время как на границе с Польшей сырье дорожает почти в семь раз. Так что деньги просто рекой текут в карман и Мельничука, и Плотницкого.

Данные о схеме поставок Dziennik Gazeta Prawna подтвердил, например, председатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский. Он в прошлом был замдиректора двух шахт в Луганской области. Он рассказал, что Плотницкий зарабатывал на продаже угля на подконтрольные Украине территории, имея по 500 гривен с тонны. Очевидно, что и в экспорте в Польшу имеет свою долю, и наверняка даже большую.

Есть подтверждение и со стороны правительства Польши. Как сообщает Biznes Alert, министр энергетики Кшиштоф Тхужевский подтвердил факт поставки 11 тысяч тонн антрацита из ОРДЛО. "Было ввезено 11 тысяч тонн угля, или же столько, сколько за сутки потребляет один энергетический блок", - сказал он.

Однако Потоцкий и Бака-Погожельская отмечают, что точно понять, сколько же угля из ОРДЛО пришло и приходит в Польшу довольно сложно. И в том числе из-за того, что однозначно контрабандой схему назвать нельзя, ведь запрет экспорта распространяется лишь на Крым.

В самом начале данного материала говорилось, что польские журналисты оказали услугу Украине. В чем услуга?

В середине августа появилось обширное расследование LIGA.net, основанное на данных Российской железной дороги и Федеральной таможенной службы. Украинские журналисты установили, кто занимается экспортом угля, и привели ряд цифр. Так, только в июле этого года из РФ в Европу поставлено 267 тысяч тонн антрацита с Донбасса. А в 2016 году из ОРДЛО в РФ вывезли 940 тысяч тонн (36 миллионов долларов).

Зарабатывает же на этом, во-первых, беглый олигарх Сергей Курченко. Его компания "Газ-Альянс" экспортировала в июле 50 тысяч тонн. А снабдила Курченко углем южно-осетинская компания ЗАО "Внешторгсервис". Еще одна компания олигарха - "Петролеум капитал" - экспортировала 32 тысячи тонн.

Во-вторых, вышеупомянутый Мельничук тоже участвует. Житель Ровеньков Александр Германов, являющийся владельцем "Русского антрацита" (Ростов), экспортировал в июле около 34 тысяч тонн. Почти все сырье ушло гонконгскому офшору братьев Александра и Сергея Мельничука (этот легально торгует углем в Украине) - Grecoal Limited. Александр Мельничук также является совладельцем ООО "Угольные технологии" - 15 тысяч тонн антрацита. На братьев приходится 70% экспорта угля из России.

Вот вкратце о том, кто вывозит данное сырье из ОРДЛО и затем реализует в Европе. То есть понятен размах - объемы антрацита, которые продаются в Европу. Опять-таки, по данным LIGA.net, всего за 9 месяцев этого года в Польшу из России было доставлено 93 тысячи тонн антрацита. Польские журналисты же приоткрыли завесу тайны, назвав хотя бы одного получателя. И как рассказал министр энергетики Игорь Насалик после встречи с Тхужевским и одним из журналистов, будут еще две части расследования, в которых речь пойдет о других странах Европы. Так что картинка складывается и позволяет украинскому правительству начинать действовать.

И действовать еще до того, как из Польши, или Литвы, или Румынии, придут новые данные об угле с Донбасса. Украине нужно начинать отслеживать подобные транзакции, работая на упреждение. То бишь до того, как антрацит покинет ОРДЛО и попадет на территорию РФ. Ведь на территории фейковых республик очевидно есть "свои люди", которые могут отследить составы, груженные углем. Общий вес вычислить можно: зачастую идут 20-30 вагонов по 60-65 тонн в каждом. Ко всему прочему, еще в мае Насалик говорил о поставках угля в Украину: "Любой уголь, как отпечаток пальца, имеет свою геологическую структуру и свои показатели. Поэтому любой импортируемый уголь, который входит в Украину, будет подвергнут химическому анализу".

Далее уже на "выходе" из РФ, т.е. когда составы прибывают в Европу, проводить своего рода сверку из исходными данными. Это, конечно же, означает, что нужно наладить сотрудничество с партнерами в этом направлении. И еще. Велика вероятность, что в России особо не будут заморачиваться с транспортировкой и тщательно прятать концы в воду. Несмотря на обширный опыт в отрицании действительности, гибридной войны в том числе, России, впрочем, будем откровенны, и Украине присуща определенная расхлябанность. Это, например, прекрасно продемонстрировали "ихтамнеты" в соцсетях, снабдив нужными данными тех же исследователей из Bellingcat. Короче уже заложена перспектива, обусловленная классическим "авось".

Почему это важно. Раз: это удар по доходам Кремля и его ручных "урук-хаев" в ОРДЛО. Так уж сложилось, что и Польша, и та же Литва, и другие европейские страны вынуждены остро реагировать на подобные случаи. Слишком велики политические потери. Потому если антрацит из ОРДЛО будут заворачивать на границе, то и финансирование терроризма будет сокращаться. Пан Кшиштоф Тхужевский уже пообещал Насалику проверку и запрет на такие поставки угля в дальнейшем. Первый успех.

Ну и сам по себе факт поставки этого угля является к тому же политическим инструментом в условиях спорадически вспыхивающих и подогреваемым Кремлем конфликтов между Киевом и Варшавой. Проще говоря, речь о банальном "сам дурак": вы нам о Бандере, мы вам об угле террористов. Совершенно не изящно, грубо, но порой необходимо. К тому же язык популизма - тот, на котором общается ПиС Качиньского.

Очевидна острая необходимость начинать мониторить движение угля в ОРДЛО, благо опыт в отслеживании действий сепаратистов уже немалый. И конечно сразу, в одночасье, наладить весь процесс будет невозможно. Да и не всегда будет получаться все зафиксировать. С другой стороны, польские журналисты же смогли узнать, что сертификаты был сфабрикованы, вычислить участников и т.д. При системной работе Украина сможет добиться результатов, ударив по карману РФ, ОРДЛО, беглых олигархов.

 

ПО РУБРИКАМ

18:50 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 5 ок­тяб­ря ро­стом

17:12 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 05.10.17

17:07 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 5 ок­тяб­ря со­ста­вил 26,7997 грн

14:40 Фунт де­ше­ве­ет на фоне по­ли­ти­че­ской не­опре­де­лен­но­сти

14:12 НБУ про­дал $15,5 млн на аук­ци­оне в чет­верг при спро­се $16,2 млн

13:57 Нац­банк упро­стил пе­ре­вод ва­лю­ты за гра­ни­цу

13:51 Фон­до­вые ин­дек­сы Япо­нии и Ав­стра­лии по­чти не из­ме­ни­лись 5 ок­тяб­ря

13:19 Экс­пер­ты ви­дят риск для рын­ка зо­ло­та в даль­ней­шем по­вы­ше­нии став­ки ФРС при низ­кой ин­фля­ции

13:10 НБУ вво­дит еже­год­ную ди­а­гно­сти­ку наи­боль­ших бан­ков с 95% ак­ти­ва­ми си­сте­мы с 2018

11:26 Меж­ду­на­род­ные ре­зер­вы НБУ в сен­тяб­ре вы­рос­ли на 3,3% до $18,6 млрд

11:02 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 05.10.17

10:44 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 5 ок­тяб­ря

10:32 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром 4 ок­тяб­ря на меж­бан­ке уве­ли­чил­ся на $35,3 млн до $209,2 млн

10:28 НБУ про­дал 4 ок­тяб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 8 995 млн гри­вен

09:47 Ис­пол­ни­тель­ный ди­рек­тор BlackRock Inc. за­явил, что крип­то­ва­лю­ты ис­поль­зу­ют­ся для от­мы­ва­ния де­нег

• дальше…

18:54 Це­на СУГ в опте 5 ок­тяб­ря уско­ри­ла рост

18:30 Рост цен на нефть 5 ок­тяб­ря уско­рил­ся на фоне пе­ре­го­во­ров РФ и Са­у­дов­ской Ара­вии, Brent у $56,8

17:00 Це­на ДТ в опте вы­рос­ла на 70 грн/т – до 25 980 грн/т

16:55 МВФ вы­сту­пил про­тив де­пу­тат­ских пра­вок в си­сте­му воз­ме­ще­ния НДС

16:50 ЕИБ предо­ста­вил Укра­ине кре­дит €400 млн на раз­ви­тие МСБ

14:33 Су­деб­ная ре­фор­ма: За­чем Ло­зо­вой "родил" скан­даль­ную по­прав­ку

14:20 Сол­неч­ные элек­тро­стан­ции ста­ли са­мым быст­ро­рас­ту­щим ис­точ­ни­ком элек­тро­энер­гии

14:14 Ра­да усо­вер­шен­ство­ва­ла при­ме­не­ние МСФО в буху­че­те

13:48 Про­филь­ный пар­ла­мент­ский ко­ми­тет одоб­рил за­ко­но­про­ект о при­ва­ти­за­ции

13:25 Це­ны на дизтоп­ли­во и бен­зи­ны 5 ок­тяб­ря про­дол­жи­ли рост

• дальше…

17:27 Уголь ОРДЛО в Поль­ше. Как Укра­ине не пу­стить ан­тра­цит в Ев­ро­пу

17:04 В ЕС бу­дет со­зда­на Ев­ро­пей­ская про­ку­ра­ту­ра

13:42 Те­не­вой бан­кинг Ки­тая: $40 трлн и 900% ВВП

10:18 США и Юж­ная Ко­рея воз­об­нов­ля­ют тор­го­вые со­гла­ше­ния

09:40 ЕС уже­сто­ча­ет ан­ти­дем­пин­го­вое за­ко­но­да­тель­ство

09:28 Сек­рет­ные рас­хо­ды бюд­же­та РФ до­стиг­нут по­чти 3 трлн

09:11 Ниж­няя па­ла­та пар­ла­мен­та Ка­на­ды при­ня­ла за­кон, ана­ло­гич­ный аме­ри­кан­ско­му "ак­ту Магнитского"

04.10 Ев­ро­ко­мис­сия по­да­ла иск про­тив Ир­лан­дии, не взыс­кав­шей с Apple 13 млрд ев­ро

04.10 Bloomberg: те­ле­ка­нал RT убран из сер­ви­са Google Preferred

04.10 США вы­шлют 15 ку­бин­ских ди­пло­ма­тов из-за "аку­сти­че­ских атак"

04.10 Ка­та­ло­ния на­ме­ре­на объ­явить не­за­ви­си­мость "в бли­жай­шие дни"

03.10 Банк Ан­глии: Brexit со­зда­ет рис­ки для кре­ди­то­ва­ния

03.10 ЕС утвер­дил но­вые пра­ви­ла тор­гов­ли с Ки­та­ем

03.10 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 ок­тяб­ря 2017 го­да

03.10 Мас­со­вое убий­ство в Лас-Ве­га­се ста­ло са­мым кро­ва­вым в ис­то­рии США

• дальше…

17:46 Ки­ев­со­вет про­сит Ра­ду раз­ре­шить со­здать му­ни­ци­паль­ную пар­ко­воч­ную ин­спек­цию

04.10 Ки­ев­ский ры­нок не­дви­жи­мо­сти стал по­сте­пен­но ожи­вать

02.10 В этом го­ду в Ки­е­ве нач­нет­ся стро­и­тель­ство пе­ше­ход­но­го «лег­ко­го» мо­ста

29.09 Меж­ду­на­род­ные ком­па­нии го­то­вы вло­жить $500 млн в парк раз­вле­че­ний в Гид­ро­пар­ке в Ки­е­ве - Клич­ко

27.09 Укра­и­на в еже­год­ном рей­тин­ге кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти WEO под­ня­лась на 81-е ме­сто

22.09 Ли­тов­цы по­мо­гут ки­ев­ским чи­нов­ни­кам вер­нуть Ки­е­вэнер­го в ком­му­наль­ную соб­ствен­ность

21.09 В Ки­е­ве по­явит­ся му­ни­ци­паль­ная охра­на: ре­ше­ние при­ня­то

21.09 Ко­мис­сия по во­про­сам пе­ре­име­но­ва­ний КГГА под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние стан­ции мет­ро «Пет­ров­ка» на «По­чай­ну»

21.09 Укра­и­на ис­пол­ни­ла ре­ше­ние су­да о ком­пен­са­ции ча­сти из­дер­жек по про­цес­су о дол­ге пе­ред РФ

15.09 Пять фак­тов о стро­и­тель­ном бу­ме в Ки­е­ве: сто­ит ли ждать об­ва­ла цен на квар­ти­ры

14.09 Це­ны квар­тир на "вторичке" в Ки­е­ве про­дол­жат па­де­ние - экс­перт

14.09 Кор­руп­ция и не­до­ве­рие к су­деб­ной си­сте­ме вто­рой год кря­ду яв­ля­ют­ся ос­нов­ны­ми пре­гра­да­ми для ин­ве­сти­ций в Укра­и­ну - опрос

13.09 На всех стан­ци­ях ки­ев­ско­го мет­ро уста­но­вят ви­део­ка­ме­ры с си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния лиц

06.09 Cпрос на офи­сы в Ки­е­ве по­сте­пен­но вос­ста­но­вил­ся

05.09 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить гор­но­лыж­ный ком­плекс на ме­сте свал­ки

• дальше…

17:27 Уголь ОРДЛО в Поль­ше. Как Укра­ине не пу­стить ан­тра­цит в Ев­ро­пу

16:55 МВФ вы­сту­пил про­тив де­пу­тат­ских пра­вок в си­сте­му воз­ме­ще­ния НДС

15:10 Усло­вия По­ро­шен­ко: Что озна­ча­ет но­вая по­прав­ка в за­кон о Дон­бас­се

14:33 Су­деб­ная ре­фор­ма: За­чем Ло­зо­вой "родил" скан­даль­ную по­прав­ку

12:57 По­ро­шен­ко внес в Ра­ду до­ра­бо­тан­ный за­ко­но­про­ект об осо­бом ста­ту­се ОРДЛО

09:34 "Грады" под Ма­ри­у­по­лем: По­че­му сно­ва на­чи­на­ет­ся бой­ня

04.10 По­ро­шен­ко обе­ща­ет вне­сти за­ко­но­про­ект об Ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де в Ра­ду, ко­гда бу­дет най­ден кон­сен­сус­ный ва­ри­ант

04.10 Но­вый Вер­хов­ный суд за­ра­бо­та­ет уже в ны­неш­нем го­ду - По­ро­шен­ко

04.10 "Зрада" от Сур­ко­ва. По­че­му за­кон "о ре­ин­те­гра­ции Донбасса" бу­дет скан­даль­ным

04.10 По­че­му рас­ко­ло­лась "Самопомич"?

04.10 По­че­му Ти­мо­шен­ко и Оп­по­блок вя­ло про­те­сто­ва­ли про­тив пен­си­он­ной ре­фор­мы

03.10 Раз­вал "Оппоблока". Но­вин­ский на­чал но­вую иг­ру для Пу­ти­на

03.10 Ра­да при­ня­ла за­кон, за­пус­ка­ю­щий су­деб­ную ре­фор­му

03.10 Ру­га­ют­ся с пер­во­го дня. Удаст­ся ли По­ро­шен­ко за­брать Нац­г­вар­дию у Ава­ко­ва

03.10 Та­ру­та в под­ва­ле Ка­пи­то­лия рас­про­стра­нял фей­ки о Нац­бан­ке

• дальше…

11:23 Google пред­ста­ви­ла бес­про­вод­ные на­уш­ни­ки с пе­ре­вод­чи­ком

10:58 Google Clip — ка­ме­ра с соб­ствен­ной си­сте­мой ис­кус­ствен­но­го ин­тел­лек­та, ко­то­рая са­ма ре­шит, ко­го и ко­гда сни­мать

10:02 Пред­став­лен Google Pixelbook – хром­бук-транс­фор­мер мас­сой 1,1 кг

09:04 Пред­став­ле­ны смарт­фо­ны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL

08:04 В Рос­сии мо­шен­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ли на про­да­же су­ве­нир­ных бит­кой­нов

04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

04.10 Samsung по­ка­за­ла шлем вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти с под­держ­кой Windows Mixed Reality

04.10 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект Google глу­пее пер­во­клаш­ки, но в два ра­за ум­нее Apple Siri

04.10 Ис­пан­ский суд ре­шил вы­дать рус­ско­го «спам-ко­ро­ля» вла­стям США

04.10 Volkswagen пе­ре­ду­мал про­да­вать Ducati

04.10 Bloomberg: те­ле­ка­нал RT убран из сер­ви­са Google Preferred

04.10 Ки­бе­р­ата­ка в 2013 го­ду за­тро­ну­ла все 3 млрд поль­зо­ва­те­лей Yahoo

03.10 Ки­тай­ская по­ли­ция от­ка­за­лась при­ни­мать за­яв­ле­ния о кра­же бит­ко­и­нов

03.10 Facebook ра­бо­та­ет над си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния лиц поль­зо­ва­те­лей

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

• дальше…

04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

15.09 По­че­му дли­тель­ный от­пуск не спа­са­ет от вы­го­ра­ния на ра­бо­те

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

11.09 За­прет­ные сло­ва на со­бе­се­до­ва­нии: 13 фраз

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно