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Ненужный "Крымнаш". Зачем фильму о "вежливых человечках" накрутили рейтинг
08:29 02.10.2017 |
В российский прокат вышла кинокартина "Крым", снятая режиссером Алексеем Пимановым. Выход фильма ознаменовался скандалом: на крупнейшем российском киноресурсе "Кинопоиск" были взломаны тысячи аккаунтов, через которые "Крыму" накрутили рейтинг ожидания. Когда количество ожидающих "Крым" сравнялось с количеством ожидающих "Тор: Рагнарек", служба поддержки "Кинопоиска" заподозрила неладное и вскоре выявила масштабный взлом. Когда рейтинг был "вычищен" от накруток, количество ожидающих снизилось с 70 тыс. до 2 тыс. Что, по всей видимости, примерно соответствует реальности: если верить крымским блогерам, на первый показ фильма в Симферополе пришло всего 12 человек.
В этом, вообще-то, нет ничего удивительного. Что могут сказать об аннексии Крыма люди, которые там не были, людям, которые там были? И что, кроме пропаганды, может содержать фильм о "вежливых людях", снятый по заказу "вежливых людей"? Несмотря на то, что анонсы фильма намекают на некое "откровение", что зрителю обещают раскрыть кое-какие подробности о том, "как Россия спасла Крым от большой войны", публика не возбудилась.
Пожалуй, главное откровение, данное нам фильмом "Крым", - люди потеряли интерес к "Крымнашу", восторг по поводу "вежливых людей" стих и забыт. И если создатели фильма пытались их реанимировать, то потерпели неудачу.
По сюжету фильм - боевик-блокбастер со всеми причиндалами: погонями, перестрелками, заревом пожаров, захватом военной базы бандеровцем-диверсантом-провокатором, готовым развязать Большую войну, поездом "майданутых", которые едут громить Крым, но почему-то по дороге трусят и выгружаются из поезда посреди херсонских степей. Здесь нашлось место и подвигу разведчика, и подвигу "простых парней", которые изо всех сил помогают защитить русский Крым от кровавых бандитов-украинцев. И обязательно любовная линия.
Которая, возможно, все и погубила - очень уж она получилась грубой, нелогичной и какой-то солдафонской, что ли. Киевская журналистка Алена - совершенно очевидное воплощение Украины в фильме. Она влюблена и раздираема, обманута и упряма, объект нечестных игр, манипуляций, торгов и спасений. Ею все время кто-то помыкает, ее куда-то увозят и привозят, она глушит водку до полной невменяемости, ее берут в заложницы, ее, пьяную до бесчувствия, раздевают и несут в постель (со всеми вытекающими), она все время обманута-обманута-обманута и даже ее единственный подвиг - ей удается каким-то образом разоружить бандеровца-боевика, который держит ее в заложниках - почти не виден на фоне настоящих мужских дел. В общем, глупая баба во власти бурного океана истории, творимой настоящими мужчинами, - "хорошими" и "плохими". Ей бы покрепче держаться за крепкую русскую руку Сани, но она "майданутая" на всю голову - и сама от этого страдает. Как заметил кто-то из российских кинокритиков, "фильм довольно женоненавистнический". И оттого, добавлю, неизбежно украиноненавистнический, поскольку Украина в этом фильме - женщина, а Русский Крым - мужчина. Т. е. все имперские штампы - на своих местах.
Однако, несмотря на вложенные сотни миллионов, на погони и перестрелки, постельные сцены и горящую плоть, несмотря на квадрокоптеры, катера, ракетные установки - в общем, полную выставку вооружений, включая "искандеры", несмотря на хакерскую атаку, накрутившую рейтинг ожидания на "Кинопоиске" до уровня продолжения "Тора", фильм, мягко говоря, провалился.
То, что с особенным равнодушием к нему отнеслись в Крыму, - очень красноречивая деталь.
Мы уже привыкли к тому, что они врут - и воспринимаем это почти как данность. Но когда завираются, становится как-то неловко. Основная проблема этого фильма - неприкрытая очевидность завирания. Ладно про логово бандеровцев в сердце "русского Севастополя". Ладно про поезда с "боевиками с Западной Украины". Ладно про подвиги разведчиков, засланных чуть не в самый схрон. Ладно про хохот "искандеров". Но прошло всего три с половиной года, и люди помнят - от Севастополя до Владивостока - что Крым был взят "без единого выстрела", одним только "волеизъявлением народа", а "вежливые люди" только "обеспечивали безопасность" и "честность" этого "волеизъявления". И вообще держались за спинами женщин и детей. Об этом так много говорили - в том числе августейшими устами, - что в зубах навязло. Крым вернулся, а не его взяли. А тут какие-то перестрелки, трупы, бандеровское подполье, боевики... В общем, вы прямо скажите: когда врали-то - тогда или теперь?
Можно сказать, что создатели фильма то ли поторопились, то ли, наоборот, опоздали. Им следовало сделать этот фильм в первый же год "Крымнаша" - тогда на общем национальном подъеме народу можно было скормить любую клюкву, лишь бы "победа". Или, наоборот, подождать лет десять-двадцать, пока время покроет "большую войну", "бандеровцев-диверсантов", "схроны под Балаклавой" и прочую смешную ерунду благородной патиной. Пока история превратится в легенду, а легенда - в миф. В общем, учитесь у Эйзенштейна с его "Александром Невским" или хотя бы с "Броненосцем "Потемкиным".
Но фильм сделали именно сейчас. Значит, это кому-нибудь нужно. И раз делали за бюджетные деньги, с привлечением мощностей минобороны, если в "госприемке" и среди авторов идеи был лично министр Шойгу, а режиссер фильма - Алексей Пиманов, руководитель "Красной звезды", прочно связанный с ОРТ и "Первым каналом", - не угадать заказчика может только инопланетянин.
Все складывается в довольно непритязательный пазл. Решение провести выборы Путина в день присоединения Крыма - чтобы два раза не вставать - складывается с появлением фильма о "нашей великой победе". Идея подать "Крымнаш" под соусом "победы" оправдывает вранье о выстрелах, которых то ли не было ни одного, то ли все-таки были, да еще какие.
Ведь если без выстрелов, без трупов героев и врагов, без батальных сцен и женских слез, то какая же это "великая победа"?
Можете считать, что создатели картины просто оказались заложниками формата. Формата, продиктованного эпопеей "Великая Отечественная". "Крымнаш" - единственная "победа", которую Владимир Путин может предъявить своему избирателю. Никаких других у него просто нет. Вот создатели фильма и постарались придать аннексии Крыма героические черты. А "бандеровская угроза", в свою очередь, - единственное оправдание, которое Владимир Путин может предъявить своему избирателю, усомнившемуся за истекшие три года в том, что "Крымнаш" - это была такая уж хорошая идея. Картина Пиманова одновременно пытается оправдать Кремль, который просто взял и оттяпал кусок территории у соседа, и представить это событие именно как славную победу российского оружия. Не знаю уже, ради кого больше - Путина или главного заказчика этой развесистой клюквы Сергея Шойгу.
Но самое смешное во всей этой истории - не выкинутые на ветер сотни миллионов, не солдафонская любовь к оружию на экране, не любовь-морковь между непутевой девчонкой-Украиной и мужественным Российским Воином и даже не схрон в Балаклаве. Самое смешное - взлом "Кинопоиска" с целью "раскрутить" фильм. Я понимаю создателей - на фоне "Матильды" (еще одного "крымского" проекта) трудно выпускать картину в прокат и нужно придумывать какие-то нестандартные ходы. Да и заказчика нужно чем-то потешить - заказчики любят, когда их тешат, и сами обманываться рады.
И вот пока в Конгрессе США и европейских правительствах ломают копья по поводу того, была ли "российская рука" в их выборах, российские ли это тролли, хакеры и прочие братья по разуму распространяли фейки, разжигали ненависть и плодили вирусы, ответ приходит с довольно неожиданной стороны. Желание привлечь внимание к третьесортному - но политически правильному - фильму или скорее желание оправдаться за растраченные попусту бюджетные деньги толкает людей на необдуманные шаги, которые выдают их с головой. Тот же почерк, те же методы. Да и цели, в общем-то, те же.
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